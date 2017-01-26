Анатолий СТЕПАНИЩЕВ: «Не сказал бы, что проиграли по всем статьям»

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Наставник «Донбасса» Анатолий Степанищев прокомментировал поражение своей команды в Кременчуге в рамках 30-го тура Украинской хоккейной лиги.

«Проиграли не сказал бы, что по всем статьям. Была где-то равная борьба в двух периодах. В третьем полезли забивать и удаления нас подвели. Мы проигрывали и нужно было победу искать у ворот соперника.

Многие ребята не сыграли так, как надо играть. Будем разбираться.

Сегодня доверили место в «рамке» молодому вратарю. Проявил себя он нормально, но где-то… молодость есть молодость. Он отбивал, старался, где-то защитники и центральные нападающие должны были подчищать. В принципе, ничего страшного, для него это большой опыт, который пригодится в будущем. Посмотрим, кто дальше будет играть в воротах. Такие игры просто так не проходят.

Постараемся найти инструменты против этой команды. В двух играх соперник выглядел лучше».

Источник — ХК Донбасс

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