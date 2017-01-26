УХЛ. Кременчук выиграл у Донбасса и настиг его в турнирной таблице

© ХК Донбасс

Лидеры украинского хоккея в новом году встречались уже второй раз и снова успех был на стороне хоккеистов «Кременчука». Несколько дней назад они одолели соперников на их площадке 3:0, а сегодня добились еще более убедительной победы со счетом 5:1.



В первом периоде подопечные Дмитрия Пидгурского забросили две шайбы в ворота дончан. Сначала на 13-й минуте отличился неувядающий ветеран «Кременчука» Артем Гниденко, а спустя четыре минуты его примеру последовал Сергей Кузьмик.



Когда «Донбасс» на старте второго периода одну шайбу отыграл (ее забросил Никита Буценко), интрига в матче возобновилась и игра держала зрителей в напряжении вплоть до середины третьего периода. После этого хоккеисты «Кременчука» уже не выпустили птицу счастья из своих рук и довели дело до разгрома. Авторами забитых голов в заключительной двадцатиминутке стали все те же Артем Гниденко и Сергей Кузьмик, а также Игорь Коваленя и Юрий Петранговский.



Таким образом ХК «Кременчук» догнал «Донбасс» в турнирной таблице чемпионата Украины. У обоих клубов сейчас по 78 очков.



ХК «Кременчук» - «Донбасс» 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)

ХК «Кременчук»: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Андрейкив; Гаврик – Гниденко (А) – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Петранговский – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода; Чернышенко – Карпенко – Чорный, Дегтярев – Мельников.

«Донбасс»: Дьяченко (Царегородцев); Захаров – Шафаренко – Нименко, Победоносцев (К) – Яковлевс; Никифоров – Буценко – Лялька, Кугут (А) – Толстушко; Кочетков – Бондарев (А) – Р.Благой, Петрухно – Вл.Алексюк; Рамазанов – Шаманский – Егоров, Хакимов – Григорьев.

Голы: 1:0 - Гниденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46, 2:0 - Кузьмик (Коренчук) 16:54, 2:1 - Буценко (Никифоров, Лялька), 21:14, 3:1 - Кузьмик (Башко, Гниденко), 42:47, 4:1 - Гниденко, 49:05, 5:1 - Коваленя (Гриценко, Петранговский), 49:36, 6:1 - Петранговский (Коваленя), 52:47

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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