© НХЛ. Рейнджерс - Филадельфия

В среду в Лиге были сыграны четыре встречи.

Детройт - Торонто - 0:4

1-й период

0:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 23, 05:30

2-й период

0:2 Торонто - Роман Полак - 3 (Мэтт Ханвик - 11, Назем Кадри - 14), 15:35

3-й период

0:3 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 17 (Никита Зайцев - 19, Мартин Маринчин - 6), 04:19

0:4 Торонто - Никита Сошников - 2 (Фредерик Андерсен - 1), 08:14

Вратарь гостей Фредерик Андерсен, Вторая звезда матча, отразил все 22 броска по своим воротам и во второй раз подряд отыграл на ноль. Торонто выиграл в пятый раз за последние семь матчей и продлил результативную гостевую серию до 11 игр (одержав при этом 9 побед). Защитник «Кленовых листьев» Роман Полак провел 600-й поединок в регулярных чемпионатах. Детройт проиграл в основное время впервые за последние семь игр, но потерпел четвертое поражение подряд.

Рейнджерс - Филадельфия - 0:2

3-й период

0:1 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 20 (Брэйден Щенн - 18, Якуб Ворачек - 30), 06:09, в большинстве

0:2 Филадельфия - Якуб Ворачек - 14 (Шон Кутюрье - 5, Клод Жиру - 29), 09:45

Голкипер Филадельфии Стив Мэйсон, Первая звезда встречи, сделал 34 сэйва и отыграл на ноль впервые за более чем 10 месяцев, чем помог команде впервые за полтора месяца выиграть два матча подряд. «Рейнджеры» не смогли продлить победную серию до четырех игр.

Колорадо - Ванкувер - 2:3

1-й период

0:1 Ванкувер - Свен Бёртщи - 12 (Бо Хорват - 18, Лука Сбиса - 10), 06:55

2-й период

0:2 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 12, 07:04

1:2 Колорадо - Микко Рантанен - 7 (Никита Задоров - 9, Нэтан Маккиннон - 22), 16:28

3-й период

2:2 Колорадо - Мэттью Ньето - 2 (Гэбриэл Ландеског - 8, Мэтт Дюшен - 14), 06:18

2:3 Ванкувер - Свен Бёртщи - 13 (Хенрик Седин - 21, Даниэль Седин - 16), 11:46, в большинстве

Колорадо проиграл в седьмой раз подряд. В последних 16 домашних матчах у «Лавин» всего одна победа.

Анахайм - Эдмонтон — 0:4

2-й период

0:1 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 18 (Коннор Макдэйвид - 41), 05:33

0:2 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 11 (Милан Лючич - 18, Антон Слепышев - 3), 17:55

0:3 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 4 (Марк Летесту - 13), 19:44

3-й период

0:4 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 19 (Патрик Марун - 8, Андрей Секера - 17), 01:34













Эдмонтон выиграл шестой матч из последних семи и укрепился на третьей позиции дивизиона. Первой звездой матча стал вратарь гостей Кэм Тэлбо, отразивший 26 бросков в створ. Это его четвертый шатаут в сезоне.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.