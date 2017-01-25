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УХЛ. Кременчук попытается догнать Донбасс

В перенесенном матче 30-го тура сыграют лидеры чемпионата Украины

  • 25.01.2017 21:50
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Эта игра может обострить до предела вопрос о победителе группового этапа.

ХК «Кременчук» - «Донбасс»
26 января. Кременчуг. СК «Айсберг». 18:45

Еще совсем недавно позиции «Донбасса» в турнирной таблице казались незыблемыми. Однако, проиграв в 31-м туре дома ХК «Кременчук» со счетом 0:3, дончане позволили соперникам приблизиться к себе на расстояние всего лишь трех очков. Так что победа хозяев площадки в основное время предстоящей встречи приведет к двоевластию в турнирной таблице.
Наверняка матч вызовет большой интерес в Кременчуге, поэтому хозяева поля будут иметь хорошую поддержку для достижения цели.
Напомним, что команды в этом сезоне играли между собой уже 6 раз и имеют по три победы, правда, «Донбасс» однажды выиграл в овертайме.
Если же говорить о качестве матчей этих команд, то они на сегодня являются эталоном украинского хоккея. И очень хотелось бы, чтобы таких игр было как можно больше.

Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 2:1, 1:3, 2:3 (от), 3:2, 2:4, 3:0

Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 25.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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