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УХЛ. Кривбасс без проблем расправился с Витязем

Хозяева поля провели в ворота соперников 11 шайб, пропустив в свои только одну

  • 25.01.2017 21:15
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УХЛ. Кривбасс без проблем расправился с Витязем

Как и предполагалось, матч «Кривбасса» с «Витязом» прошел с полным и неоспоримым преимуществом криворожской команды. Более того, подопечные Александра Куликова сделали определенные выводы из предыдущей встречи с харьковчанами, когда они уступили в стартовом периоде 0:1.

Теперь же команды отправились на первый перерыв при счете 6:0 в пользу «Кривбасса». Авторами забитых голов стали Иван Савченко - дважды, Никита Коваленко, Алексей Ворона, Александр Михеенок и Никита А.Попов.

Во втором периоде Ярослав Свищев два раза огорчал вратаря гостей Александра Томашука, зажигая за его воротами красный свет. А в заключительном периоде Иван Савченко, Евгений Секирко и Игорь Слюсарь забили еще три гола, на что харьковчане ответили лишь одной-единственной шайбой - ее провел Никита Муртищев.

В итоге более чем убедительная победа «Кривбасса» со счетом 11:1.

«Кривбасс» - «Витязь» 11:1 (6:0, 2:0, 3:1)
«Кривбасс»: Вязовов (Коржиков – с 29:07); Белоусов - Декало, Рябенко - Афанасьев, Александров - Горлушко; Слюсарь - Вал. Алексюк - Михеенок, Савченко - Секирко - Н. А. Попов, Свищев - Максименко - Ворона, Рубан - Куцевич - Коваленко.
«Витязь»: Томашук; Н. С. Попов - Сальников, Кривда - Наливайко, Гасимов - Поддубный; Алексанян-Петрович - Муртищев - Кривонос, Колядинский - Нестерук - Ефремов, Боронило - Олейник - Одноворченко, Скребела - А. Корж - Лисин
Голы: 1:0 - Савченко (Н. А. Попов, Рябенко), 01:06. 2:0 - Коваленко (Куцевич, Рубан), 7:11. 3:0 - Савченко, 12:02. 4:0 - Ворона (Максименко), 12:25. 5:0 - Михеенок (Александров, Вал. Алексюк), 13:58. 6:0 - Н. А. Попов (Секирко, Савченко), 14:39. 7:0 - Свищев (Максименко, Н. А. Попов), 24:28. 8:0 - Свищев (Максименко, Ворона), 38:21. 9:0 - Савченко (Рябенко), 43:20. 10:0 - Секирко (Савченко, Рябенко), 47:13. 11:0 - Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеенок), 11:1 - Муртищев (Кривда, Сальников)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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