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Дмитрий Христич будет готовить кременчугских хоккеистов

Бывшая звезда NHL будет воспитывать юное поколение хоккеистов для Украины

  • 25.01.2017 13:54
  • 257 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Дмитрий Христич
© Sport.ua. Дмитрий Христич
Цього тижня найтитулованіший хокеїст України Дмитро Христич приступив до роботи в Кременчуці. Христич почав тренувати юних вихованців дитячої спортшколи. Базу для тренувань надає СК «Айсберг».
 
Не виключено, що Христич невдовзі стане одним з тренерів ХК «Кременчук», одного з найсильніших хокейних клубів України.
 
Для довідки: Дмитро Христич — радянський та український хокеїст, правий нападник. У Національній хокейній лізі (NHL) провів 811 матчів; учасник Матчів усіх зірок Національної хокейної ліги 1997 і 1999 років . У складі Національної збірної СРСР переможець Чемпіонату світу 1990. У складі Національної збірної України учасник зимових Олімпійських ігор 2002, Чемпіонатів світу 2001  і 2003 років. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2008).
 
З листопада 1993 року грав за клуб НХЛ «Вашингтон Кепіталс». Згодом виступав за «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс» та «Торонто Мейпл-Ліфс». Ігрову кар’єру завершив у 2004 році.
 

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Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 25.01.2017 14:19
    +2
    здорово что такие люди возвращаются в украинский хоккей!
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