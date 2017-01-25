Дмитрий Христич будет готовить кременчугских хоккеистов

© Sport.ua. Дмитрий Христич

Цього тижня найтитулованіший хокеїст України Дмитро Христич приступив до роботи в Кременчуці. Христич почав тренувати юних вихованців дитячої спортшколи. Базу для тренувань надає СК «Айсберг».

Не виключено, що Христич невдовзі стане одним з тренерів ХК «Кременчук», одного з найсильніших хокейних клубів України.

Для довідки: Дмитро Христич — радянський та український хокеїст, правий нападник. У Національній хокейній лізі (NHL) провів 811 матчів; учасник Матчів усіх зірок Національної хокейної ліги 1997 і 1999 років . У складі Національної збірної СРСР переможець Чемпіонату світу 1990. У складі Національної збірної України учасник зимових Олімпійських ігор 2002, Чемпіонатів світу 2001 і 2003 років. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2008).

З листопада 1993 року грав за клуб НХЛ «Вашингтон Кепіталс». Згодом виступав за «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс» та «Торонто Мейпл-Ліфс». Ігрову кар’єру завершив у 2004 році.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.