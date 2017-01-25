© Sport.ua. Георгий Зубко

Во вторник, 24 января, гостем редакции Sport.ua стал глава организационного комитета по проведению чемпионата мира по хоккею 2017 года в Киеве, вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий ЗУБКО.

— Какие сейчас вызовы стоят перед оргкомитетом? Какие трудности уже преодолели и какие предстоит преодолеть?

— Мы сформировали план еще летом. Есть дедлайны, которые мы себе поставили и в рамках которых мы двигаемся. На сегодня могу с полной уверенностью сказать, что мы идем по графику. Нам в этом вопросе уже сегодня начали активно помогать представители городской власти — Киев, который включился в этот процесс и понимает, что это большое спортивное мероприятие, важное для жителей столицы прежде всего. Министерство молодежи и спорта задействовано в процессе подготовки полным ходом. На сегодня мы находимся на старте активной промо-кампании. 1 февраля стартует большая рекламная кампания, задача которой — рассказать всем киевлянам и не только об этом событии. В Киеве мы стартуем, будет большая рекламная кампания: и в метрополитене, и наружная компания, и digital. Это большая история, которая поддержана спонсорами, и бизнес не остался в стороне от этого спортивного мероприятия. Поэтому мы находимся в хорошем, приподнятом настроении, двигаемся уверенно, по графику. Конечно же, есть трудности. Например, мы обсуждаем план хоккейного городка — это одно из наших заявленных ранее новшеств, которое хоккей не получал раньше. Наша задача — сделать большое культурно-массовое спортивное шоу. На сегодня мы отрабатываем эту концепцию, потому что есть сложности: эвакуация, безопасность. Основной вопрос — безопасность. Это вопрос, который задают нам все наши международные партнеры. Конечно, нам нужна помощь государства и специально уполномоченных органов.

— Довольны ли динамикой продаж билетов на турнир? Можете назвать цифры, сколько процентов продано, есть ли такие данные?

— Да, конечно же. Наш билетный партнер (компания E-sport является нашим эксклюзивным партнером по билетам) на сегодня говорит о том, что даже неожиданно для него как компании, которая имеет большой опыт продаж билетов на спортивные мероприятия, что билеты уже продаются. Как я сказал, только 1 февраля мы стартуем в большое промо, после которого, конечно же, ждем всплеска. На сегодня, если говорить о цифрах, более 15%, если я не ошибаюсь, на конец года мы продали билетов на матчи сборной Украины. Мы получили большую заявку от наших международных партнеров. Например, венгры, которым мы отдали сектор. Каждая страна, которая приедет, будет иметь на матче со сборной Украины свой сектор, который мы не даем в продажу.

— В футболе гостевые квоты 5%. Если «Динамо» (Киев) едет в «Барселону», то имеет право на 5% билетов от вместимости стадиона. В хоккее как, это же правило или немножко по-другому?

— Немного по-другому. Вы правы, это 5%, но это, как правило, какой-то сектор. Мы имеем восемь секторов и два дополнительных, которые мы задействуем. На сегодня восьмой сектор всегда гостевой. Венгры говорят, что там 560 мест, им недостаточно этого. На сегодня венграми выкуплено более 350 абонементов. А что такое абонемент? Умножаем их на 5 матчей — и получаем более полторы тысячи билетов, которые уже выкуплены венграми. Они говорят: «Нам мало, дайте еще, дополнительно». Говорю: «Когда увидим там заполняемость — возможно, дадим дополнительные места нашим гостям». Для нас это — имидж страны, Киева и нас как организаторов. Конечно, приоритетен наш зритель, но высокие оценки наших международных коллег и партнеров для нас тоже достаточно важные. Хочу всем напомнить, что возможность и право проведения чемпионата мира в Киеве — чудо, наверное — что нам предоставили эту возможность в условиях всех рисков и недостаточной спортивной инфраструктуры. Большие усилия были потрачены. И они за нами следят, смотрят, как мы готовимся, как себя ведем, как коммуницируем, какая динамика действий в рамках плана. Они под увеличительным стеклом смотрят на нас, поэтому мы точно не можем подвести наших иностранных коллег.

— Кто занимался формированием ценообразования билетов? Пользователь пишет: «Сначала была установлена небольшая цена на билеты, но с недавнего времени она поднялась. Так было изначально задумано?»...

— Практика поэтапного поднятия цены существует в мире, она общепризнанная. Когда мы открыли продажи, в конце ноября, мы говорили о том, что наша задача — дать такую стоимость билета, которая бы не стала барьером для посещения чемпионата мира. Мы обозначили 50 грн — нижний порог цены. Многие наши коммерческие партнеры говорят, что это слишком дешево. Мы говорим о том, что в стране непростая ситуация. Вообще спортивные мероприятия не пользуются сегодня большой популярностью, международные футбольные матчи посещает порой странное количество зрителей. Поэтому нам нужна большая реклама и низкая цена билета. Мы рассчитывали на поэтапное поднятие цены. Даже был момент, когда мы действительно подняли стоимость билета, ровно вдвое — 100 грн. Многие путают, пишут в социальных сетях о том, что в четыре раза подъем, но люди путают категорийность билетов.

Потом мы провели совещание. Я настаивал на том, чтобы сохранить стоимость билета, поэтому мы на нашем оргкомитете в воскресенье приняли решение. Увидели волну недовольства. Мы считаем, что 50 грн и 100 грн — очень мало на хоккей подобного уровня. Понимаем все трудности, но это объективная и нормальная цена. За возможность оставить цену такой большая благодарность тем спонсорам, которые сегодня нас поддержали. Нам катастрофически не хватает средств, очень сложно это. Но благодаря спонсорам мы уже сегодня говорим о том, что не делаем ставку на реализацию билетов как на существенную доходную статью, По этому поводу мы отдельно соберемся со спонсорами. Хотим их поблагодарить, хотим позвать журналистов, сделаем из этого тоже интересное мероприятие. Думаю, оно будет в ближайшие дни. До 10 февраля финализируем нашу билетную программу. Но болельщикам хоккея скажу: не нужно ждать, билеты нужно покупать сейчас, пока билет на матч на мировой хоккей стоит полтора доллара. Думаю, это вполне приемлемая цена.

— Напомните, где будет проходить трансляция чемпионата мира?

— На сегодня сказать точно я не могу. Но большая работа проведена в этом направлении. Мы ведем тесные переговоры с «Первым национальным», рассчитываем на то, что он обеспечит трансляцию. Как это будет выглядеть дальше? Моя позиция такова: мы должны выкупить права на трансляцию у наших иностранных партнеров.

— Какая цена вопроса? Кто владеет правами?

— У Международной федерации хоккея (IIHF) есть коммерческий партнер компания «Infrant», которая является правообладателем и на рекламу, и на борты, и на трансляцию в том числе. «Infrant» дает нам возможность на коммерческие субправа, где мы можем искать своих локальных спонсоров. Также у нас есть возможность приобрести права на трансляцию, мы обсуждаем несколько вариантов. Лично мне хотелось бы, чтобы мы приобрели права на трансляцию не только нашего дивизиона, а и топ-дивизиона, который будет следующим. Это дало бы возможность популяризировать хоккей в стране, интересно смотреть на топ-дивизион. К сожалению, я не могу назвать цифры, которые мы обсуждаем, потому что они не финализированы. Это десятки тысяч долларов, не миллионы. Мы торгуемся, говорим, что это сложно. Многим коммерческие каналы не высказали свой интерес. В чем-то иностранные партнеры идут нам навстречу, в чем-то — нет. Но я верю и с высокой вероятностью скажу, что трансляция точно будет, поэтому любители хоккея точно смогут посмотреть. Нам хотелось бы получить транслятора с большой аудиторией охвата. Но я считаю, что, например, «Первый национальный», который приобретет права на трансляцию, должен найти коммуникацию и дать в субтрансляцию дальше: в региональное, интернет-телевидение, чтобы дать возможность максимального охвата. На сегодня масса городов — Одесса, Харьков, Днепр — в которых пользуются достаточно высокой популярностью местные телеканалы, в том числе спортивные. Должна быть совсем небольшая стоимость для того, чтобы дать большой охват. И как на матче сборной Украины, так и на матче не сборной Украины (вряд ли «Первый национальный» с утра до вечера будет показывать только хоккей). Это процесс переговоров, они находятся на финальном этапе. Я высоко оцениваю и компетентность, и адекватность представителей Национальной телекомпании Украины. Мы встречались с ними неоднократно на этапе обсуждения Евровидение-хоккей, как это все будет происходить. Мы встречались впервые с заместителями генерального директора на тот момент Виктория Романова и Александром Харебиным. Они молодые, активные, потрясающие люди. Я им благодарен и уверен, что мы с ними найдем точки соприкосновения для того, чтобы спортивный болельщик увидел хоккей максимально.

— Кто выбирал логотип чемпионата? Были ли еще интересные решения, кроме выбранного варианта — трех казаков?

— Это интересная история. Определяли мы, какой будет логотип, оргкомитетом. К сожалению, очень сильная была задержка, связанная с тем, а состоится ли чемпионат вообще (в связи с Дворцом спорта и Евровидением). Поэтому мы потеряли более трех месяцев, когда мы точно не могли ни о чем ни с кем разговаривать. Друзья говорили: «Георгий, ты ввязываешься в историю, которая наверняка не состоится». Близкие говорили, что это невозможно. Уже сегодня мы смотрим на это все с улыбкой. Но были недели, когда я плохо спал, звонил, советовались, как сделать так, чтобы это сложилось. Это сложилось, но мы потеряли немного времени, поэтому принимали это решение достаточно быстро. Тем не менее мы проанализировали, какие символы, маскоты на логотипах были представлены в мире последние 20 лет, и какая была ответная реакция на эти символы. В прошлом году волк в России, зубр в Беларуси, смотрели, как это было в Европе, в Америке. В 2012 году на чемпионате мира, который проходил в Финляндии, символом была Angry Birds. Это был самый большой успех за всю историю хоккея, когда эту птичку одели в хоккейную форму. Мы думали, что стоит рисовать, сделать конкурс художников. А потом подумали взять действующий персонаж. Казаки — позитивные персонажи, узнаваемы, любимы, интересны. И у них адекватные и любящие хоккей правообладатели, поэтому нам было несложно найти с ними общий язык. Они являются нашими стратегическими партнерами по многим направлениям, помогают нам, они суперпрофессионалы. Они занимаются продажей прав, производством мультфильмов — большой сектор, достаточно новый на украинском рынке. Мы рады, что «Казаки» стали нашими партнерами в этом. Мы чувствуем отзыв от болельщиков и от друзей, что это классно, по-доброму. Поэтому мне кажется, что это достаточно удачный эксперимент. Мы обсуждали с организаторами чемпионата мира, который был в Донецке. Ребята говорили, что они хотели казаков, но что-то не получилось. Поэтому они рады. Даже тогда казаки стали неформальным символом Донецкого чемпионата. Они за нас очень рады, нам приятно, они наши друзья и коллеги. У логотипа должен быть свой символ — наш седьмой игрок, казак.

— Будете инициировать мотивационные инструменты именно для нашей национальной команды? Федерация хоккея Украины благодаря привлечению спонсоров может дополнительные учредить премии, возможно, совместно с министерством. Мэрия в случае выполнения поставленной цели может присвоить ребятам звание почетного жителя Киева, министерство совместно с федерацией — звание мастера спорта международного класса дать. Думали об этих мотивационных инструментах для достижения результата?

— Лично я занимаюсь организацией чемпионата мира, самого проведения: коммуникация с Международной федерацией хоккея, команды-участники, все, что связано с чемпионатом мира. Сборная команда на данный момент не входит в мою профильную линию ответственности. Конечно же, я считаю, что такие мотивации должны быть. Я курирую сборную U-18, женский хоккей, который в этом году запущен. У нас зарплаты тренеров четко градируются. Есть бюджет зарплатного фонда тренерского штаба. Если команда выходит дальше — они получают максимальную цифру. Вылетает — никто ничего не получает. Такая моя позиция в сборной, которую я веду и за которую лично отвечаю. Правильно это или нет — не знаю. Кто-то, может быть, со мной не согласится. Сборная должна быть адекватно обеспеченной, иметь все необходимое. Вся инфраструктура на сегодня есть, федерация обеспечивает. Какая система бонусов за удачное выступление? Конечно же, это должно быть. И Вы правы, это должно быть совместное предложение ряда органов. Потому что только федерация, к сожалению, этого делать не может, мы не прибыльные. Я в федерации буквально полгода и скажу, что денег в федерации нет, они добываются очень сложно. И, думаю, такая ситуация не только в хоккейной федерации. Есть проблемы внутри, мы тоже о них открыто говорим. Но спонсор очень тяжело двигается. Нам нужен закон о меценатстве. Мы должны дать возможность коммерческим структурам поддерживать спорт, культуру, благотворительные фонды и получать от этого какие-то дивиденды. Я обращаюсь к знакомым предпринимателям, прошу о помощи, много прошу на спорт: на детскую команду, на юниорскую сборную, на чемпионат мира сегодня. Они говорят: «Нам порой проще давать наличными, потому что нам по безналу платить дорого». Я искренне надеюсь, что дополнительные бонусы, мотивации должны быть предусмотрены.

— Во время проведения Евро послом волонтерской программы от УЕФА был Виталий Кличко, он даже проводил собеседования. Будут ли волонтеры работать на чемпионате мира по хоккею? Есть ли какая-то волонтерская программа?

— Да, конечно, волонтеры будут, достаточно много. Мы сейчас их подбираем, есть ребята в нашем комитете, которые за это отвечают. Наша работа построена следующим образом... У нас есть спортивно-организационная часть — большая работа, которая не видна никогда, ее просто нужно делать молча, хорошо, качественно. У нас есть люди в федерации, которые уже не первый чемпионат провели, они точно умеют это делать: гостиницы, трансферы, коммуникации. Это первый блок. Волонтерская группа находится в этом блоке.

— Не было идеи привлечь лицо, которое знает Украина? Дмитрия Христича, например. Была пиар-программа «Друзья Евро», когда привлекли звезд из спорта, шоу-бизнеса. Будут ли какие-то пиар-акции?

— Мы об этом думаем. Но конкретно волонтера не будет, потому что небольшое количество людей, меньше людей задействовано, чем на Евро-2012. Что касается лиц, лидеров мнений, людей узнаваемых — мы с ними ведем коммуникации. Я могу назвать с десяток людей, которые болеют хоккеем по-настоящему, мы с ними связываемся. Это Александр Педан, который вел презентацию у нас, Сергей Кузин, в хоккей играет Ваня Дорн. Много людей известных. «НеАнгелы» не доехали к нам, Руслана Лыжичко должна была быть. Базово мы встречались с Потапом, которому тоже интересно это мероприятие, обсуждаем формы коммуникации с ним. И политиков мы приглашаем. На презентации был Евгений Червоненко, Борислав Береза. Алексей Мочанов был на презентации. Мы говорим: «Помогите нам сделать это событие узнаваемым, известным и достучаться до людей, которые Вам верят». Так мы задействуем всех, кто может нам помочь в продвижении чемпионата. Это известные люди, люди из телевизора, которых уважают, любят, за которыми стоят тысячи или десятки тысяч других людей. Они нам нужны, мы их просим каждый день. Кузин уже запустил видеообращение с поддержкой.

— Вопрос от пользователя. Георгий Юрьевич, где вы заразились «синдромом Каськива»? Как человек, который еще полтора года назад написал нетленку под названием «Почему хоккей для Украины превратился в позор», цитирую оттуда: «Выход напрашивается кардинальный — выгнать в шею всех хоккейных чиновников, начиная от наглого президента федерации Брезвина и главного тренера Александра Годынюка (который так и не смог собрать спортсменов в сборную). Давайте начнем с нуля – проведем спортивную люстрацию, на место уволенных чиновников поставим патриотов, настоящих болельщиков этого спорта...» дошел за столь короткий период до того, что он уже рядом с людьми, которых он хотел люстрировать, участвует в освоении бюджета?

— Давайте начнем с бюджета. Никакой бюджет мы не осваиваем. Я на это трачу очень много денег собственных и денег своих партнеров, друзей и всех остальных. Если кому-то интересно подробно, я на эту тему готов говорить легко и понятно. Я хоккеем занимаюсь с точки зрения функционера больше шести лет. Веду детскую команду, которую мы взяли, когда ребятам было 11 лет, я сказал, что у меня есть мечта: хочу, чтобы эти ребята надели майки национальной сборной. В этом году они впервые это и сделали в рамках товарищеских матчей. Это моя большая гордость, одно из моих самых больших, я считаю, в жизни дел и достижений. Что касается моего отношения, я всегда писал и пишу, и говорю открыто о всех. И неважно, сидим мы вместе за рабочим столом или нет. Да, это моя позиция, она была и никак не изменилась. На сегодня я открыто говорю, в том числе Анатолию Ивановичу Брезвину, мы с ним несколько лет не разговаривали, у нас был прямой конфликт, он был открытый, публичный. Потом однажды мы сели за стол и определили границы моей ответственности, мне доверили конкретные функции функции в федерации, за которые я отвечаю: юниоры, девочки и сейчас проведение чемпионата мира. Все ли хорошо у нас в федерации? Конечно же, нет. Я считаю, что много людей, в руководстве в том числе (например, в числе вице-президентов федерации), которых быть не должно, которые являются рудиментарными. И многое нужно изменить. Вопрос такой: готов ли я просто ходить на телевидение, говорить и писать каждый день, что все негодяи и вокруг «зрада»? Нет, я хочу брать руками и делать.

Оценивайте просто результаты. Я воспитываю детей, у меня их 25 человек, я взял за них ответственность, поэтому на сегодня я пришел и сказал, что хочу курировать и содержать юниорскую сборную, потому что мне нужны следующие шаги, мне нужно им рисовать следующий год-два. Много проблем.

Даже мой посыл о том, что хоккей в Украине действительно превратился в позор. Никто не знает, что происходит. А дальше, когда ты погружаешься глубже — понимаешь, что на сегодня не все так. Посмотрите, сколько зрителей ходят на регулярные матчи моего любимого «Динамо» (Киев), что происходит сегодня не только с хоккеем, но и с футболом. Спорт находится сегодня не просто не в приоритете государства, а вообще кажется, что он забыт.

Сравнение с Каськивым абсолютно нелепое в этом вопросе. Я не являюсь распорядителем бюджетных денег, я являюсь волонтером, не получаю никаких денег, не распоряжаюсь ими, пытаюсь привлекать деньги спонсоров и трачу на это безумное количество времени. Мы все эти средства покажем, как и обещали, каким образом они будут распределены. Государство обеспечивает нас средствами менее чем на 20% от общего бюджета в этом мероприятии. Все остальное мне приходится ходить просить, умолять, потому что никакое спортивное соревнование сегодня не является финансово интересным.

— Какая расходная часть бюджета по проведению?

— У нас есть обязательные статьи расходов, без которых мы ничего не совершим, это порядка 10-12 миллионов гривен. Мы должны обеспечить гостиницы, трансферы, бензин, официальные делегации.

— Гостиницы мы должны обеспечить?

— Да, от момента прохода границы все абсолютно. Это большое количество людей, за каждым команда, официальные делегации, представители. Все остальное... Мы рассчитываем, что нам для проведения масштабного события нужно такая же сумма, не менее того, для того, чтобы обеспечить сильное рекламное промо, для того, чтобы обеспечить классный городок и наполнить его опциями. Насколько это получится? На данный момент первая сумма нами 100% собрана, она гарантированно есть. Когда я говорил том, что мы не сомневаемся в том, что чемпионат состоится, я имел в виду это. Просто состоится он на уровне супер-топ или среднем — это та работа, которую мы ведем сегодня. Буквально сегодня мне подтвердил еще один наш локальный партнер, чем он нам еще поможет.

— Сразу вопрос по локальным партнерам. Есть, как известно, партнеры Международной федерации. Наверняка существуют какие-то ограничения про проявлениям локальных партнеров в Украине. Есть такое?

— Да. Есть партнеры Международной федерации, официальные. Есть партнеры Федерации хоккея, мы сейчас пытаемся задействовать. На момент моего прихода в федерацию не было ни одного финансового партнера. Конечно, это бред, не может такого быть. Плохо, что совсем никого нет. Значит, нужно сегодня задействовать партнеров в рамках проведения. Очень разные мы формируем с ними программы. У нас есть хоккейный городок, на котором мы можем делать определенные проявления. У нас есть реклама. Может быть, приоткрою занавес по поводу того, что появится с 1 февраля — тысяча единиц общественного транспорта, нами выкуплена реклама внутри. В данный момент мы бронируем 15 крупных троллейбусов, автобусов, которые мы видим. Полный состав метрополитена нами выкуплен: станция метро, несколько переходов. 300 бордов, десятки ситилайтов, 60 заправок. Это огромный бюджет диджитала, который мы сейчас обсуждаем. Вот так мы хотим провести чемпионат. То, о чем я сейчас говорю — подтвержденное, нами предоплачено.

Знаете, меня все еще это немножко обижает. Наступает такой момент, когда ты встаешь и думаешь: «Мне это небезразлично. Мне хочется что-то сделать и чтобы было хорошо». А кто-то тебе говорит: «Ты Каськив и хочешь попилить деньги».

— Нечего пилить, Вы говорите, да?

— Конечно, это абсолютная нелепость.

— Хотя я вспоминаю государственную программу, по-моему, еще Ющенко ее подписывал, но реализовывалась она уже во времена Януковича. Там были колоссальные деньги и, по слухам, 80% не дошли по назначению. Я имею в виду программу, когда строили катки...

— Катки ужасные, это факт.

— Хотя выделяли сотни миллионов гривен...

— Да, это правда.

— Действительно было украдено 80%?

— Не знаю этого. Я могу давать оценки простые: катки ужасные, ужасные ледовые площадки. Поэтому нужно строить инфраструктуру. Никто, кроме государства, не может строить инфраструктуру. Нужно строить нормальные ледовые арены, хотя бы на 1000-1500 зрителей. Это сарай. Кто-то говорит: «Ну, хорошо, хоть такие». Может быть, и так. За сколько их строили? Красная цена этого ледового стадиона — думаю, полтора-два миллиона долларов. За сколько построили? Не знаю, можем поднять документы, сказать.

Программа остановлена на данный момент. На сегодня Анатолий Иванович Брезвин бьется, чтобы эту программу восстановили. Федерация не строит это, ходит, разговаривает, мы не являемся распределителями. Я не знаю, если кто-то из федерации когда-то вставил уши в министерство... Да, меня это злит, мне это не нравится, мне самому от этого плохо. Я сам мечтаю о школе, моя мечта — построить когда-нибудь собственный ледовый каток.

— Как Вы относитесь к попытке «протянуть» через Верховную Раду закон о том, чтобы все закупки для проведения чемпионата мира проводились по упрощенной процедуре? Вы здесь не видите коррупционной составляющей?

— Отличный вопрос. Этот законопроект относится к реконструкции Дворца спорта. Ничего общего с организацией чемпионата мира этот закон не имеет. Есть Дворец спорта, вице-премьер-министр Кириленко сказал, что будет выделено 45 миллионов гривен. Хорошо. Дворец спорта точно требует реконструкции. Его реконструировали три раза. Сегодня он ужасен по многим позициям, нам стыдно принимать там гостей, поэтому для нас новость о выделении средств потрясающая. Мы не участвуем и не знаем, по упрощенной процедуре или нет. Но мы точно для себя решили и я лично всем сказал, что мы будем контролировать, как вы будете это делать, мы в любом случае будем в этом участвовать. Мы ничего не будем трогать, но если вы решите там что-то сделать недобросовестно, то мы придадим это максимальной огласке. На данный момент я таких попыток не вижу. То есть я понимаю прекрасно, что сегодня всем это необходимо. Министерству спорта нужны результаты, они очень заинтересованы и вмешались. Я правда вижу на той стороне министерства людей, которые сегодня пытаются нам помочь. Конечно, нужна хорошая реконструкция, но я искренне не думаю, что кто-то хочет недобросовестно поступить. Директору Дворца спорта эксплуатировать дальше Дворец спорта, это его объект хозяйственной деятельности. Ему нужно его ремонтировать, там проводятся разные мероприятия. То есть сегодня все стороны заинтересованы в том, чтобы это было сделано быстро, качественно под чемпионат мира. Для нас это очень важно. Пользователь пишет, думает, что Зубко реконструирует Дворец спорта и распоряжается 45-ю миллионами. Это глупость. Я понимаю как человек, как юрист модель прохождения государственной процедуры, которая сама по себе неправильная. Им нужна упрощенная процедура — пусть обоснуют ее, докажут и двигаются по этому пути. Нас интересует только, чтобы Дворец спорта 15 апреля был «под ключ» готов.





Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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