© НХЛ. Питтсбург - Сент-Луис

Во вторник в Лиге были сыграны десять встреч.

Бостон - Детройт - 4:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Бостон - Кеван Миллер - 1 (Тим Шаллер - 7, Доминик Мур - 6), 03:39

1:1 Детройт - Андреас Атанасиу - 11 (Майк Грин - 15, Никлас Кронвалл - 4), 10:59

2:1 Бостон - Брэд Маршанд - 18 (Райан Спунер - 16, Дэвид Пастрняк - 16), 17:34, в большинстве

2-й период

2:2 Детройт - Майк Грин - 9 (Хенрик Зеттерберг - 23, Густав Нюквист - 18), 06:25

2:3 Детройт - Томаш Татар - 11 (Хенрик Зеттерберг - 24), 10:51

3-й период

3:3 Бостон - Брэд Маршанд - 19 (Патрис Бержерон - 12, Тори Круг - 26), 08:20

Овертайм

4:3 Бостон - Дэвид Пастрняк - 20 (Давид Крейчи - 20, Брэндон Карло - 7), 04:13

Бостон прервал серию из четырех поражений, при этом второй раз в сезоне команда победила, уступая в счете после второго периода (еще в 19-ти таких поединках команда в итоге уступила). Правый крайний хозяев Дэвид Пастрняк, Вторая звезда матча, впервые в карьере достиг рубежа в 20 шайб за сезон. Центрфорвард «Красных крыльев» Густав Нюквист отдал 100-й результативный пас в регулярных чемпионатах.

Нью-Джерси - Лос-Анджелес - 1:3

1-й период

0:1 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 5 (Джефф Картер - 18, Дрю Даути - 19), 00:50, в большинстве

0:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 15 (Джефф Картер - 19, Девин Сетогучи - 6), 01:46

0:3 Лос-Анджелес - Алек Мартинез - 7 (Мариан Габорик - 6, Ник Шор - 5), 16:15

3-й период

1:3 Нью-Джерси - Кайл Куинси - 4 (Майк Каммаллери - 16, Майлс Вуд - 4), 07:19

И Лос-Анджелес прервал серию из четырех поражений. Центрфорвард гостей Джефф Картер, Первая звезда встречи, в последних девяти играх набрал 10 очков (3+7).

Айлендерс - Коламбус - 4:2

1-й период

0:1 Коламбус - Ник Фолиньо - 17 (Александер Веннберг - 32, Райан Мюррэй - 8), 08:55

2-й период

1:1 Айлендерс - Джош Бэйли - 7 (Джон Таварес - 18), 02:21

2:1 Айлендерс - Николай Кулемин - 8 (Джон Таварес - 19, Кэлвин де Хаан - 8), 16:29

3-й период

3:1 Айлендерс - Брок Нельсон - 10 (Ник Ледди - 17, Адам Пилич - 4), 00:35

4:1 Айлендерс - Джейсон Чимера - 10, 05:21

4:2 Коламбус - Кэм Аткинсон - 24, 14:39

Нью-йоркская команда набирает очки в пятом матче подряд, одержав при этом 4 победы. Центрфорвард хозяев Джош Бэйли, Третья звезда поединка, забил 100-й гол в НХЛ.

Питтсбург - Сент-Луис - 0:3

1-й период

0:1 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 3 (Давид Перрон - 15, Алекс Пьетранжело - 15), 14:16, в большинстве

2-й период

0:2 Сент-Луис - Райан Ривс - 3 (Кевин Шаттенкирк - 22, Роберт Бортуццо - 2), 15:43

3-й период

0:3 Сент-Луис - Скотти Апшолл - 5 (Давид Перрон - 16), 14:33

Вратарь гостей Картер Хаттон, Первая звезда встречи, отразил 34 броска в створ. Это его шестой шатаут за пять сезонов в Лиге. Прервалась серия Питтсбурга из пяти побед и Сент-Луиса — из трех поражений.

Монреаль - Калгари - 5:1

1-й период

1:0 Монреаль - Эндрю Шо - 7 (Свен Андригетто - 5, Джефф Петри - 16), 19:17

2-й период

2:0 Монреаль - Томаш Плеканец - 7, 04:53, в меньшинстве

3:0 Монреаль - Александр Радулов - 11 (Натан Болью - 16, Ши Вебер - 19), 09:02, в большинстве

3-й период

4:0 Монреаль - Даниэль Карр - 2 (Торри Митчелл - 8, Кэри Прайс - 1), 08:08

5:0 Монреаль - Александр Радулов - 12 (Томаш Плеканец - 15, Эндрю Шо - 10), 16:07, в большинстве

5:1 Калгари - Сэм Беннетт - 10 (Мэттью Ткачак - 22, Даги Хэмилтон - 24), 19:58, в большинстве

Центрфорвард хозяев Томаш Плеканец, Вторая звезда матча, забросил уже 20 шайб в меньшинстве — это второй показатель в истории Монреаля. Калгари, пропускающий первым в девяти последних поединках, проиграл четвертый раз кряду.

Оттава - Вашингтон - 3:0

1-й период

1:0 Оттава - Крис Келли - 3 (Том Пайатт - 9, Фредрик Классон - 1), 01:46, в меньшинстве

2:0 Оттава - Бобби Райан - 11 (Фредрик Классон - 2, Дерик Брассар - 17), 04:10

2-й период

3:0 Оттава - Зак Смит - 12 (Райан Дзингель - 15, Крис Вайдман - 10), 11:57, в большинстве

Прервалась серия Вашингтона из 14-ти встреч с набранными очками. Голкипер хозяев Майк Кондон, Первая звезда матча, отразил 31 бросок в створ. Это его четвертый шатаут в сезоне и пятый — в 82-х играх в Лиге. Центрфорвард столичной команды Никлас Бэкстрем провел 700-й поединок в регулярных чемпионатах.

Нэшвилл - Баффало - 4:5 (ОТ)

1-й период

1:0 Нэшвилл - Филип Форсберг - 15 (Калле Ярнкрок - 6, Мэтт Ирвин - 7), 08:43, в меньшинстве

2-й период

1:1 Баффало - Земгус Гиргенсонс - 6 (Эвандер Кейн - 8, Коди Фрэнсон - 10), 12:12

2:1 Нэшвилл - Коди МакЛеод - 3 (Янник Вебер - 5), 17:28

2:2 Баффало - Джек Айкел - 11 (Коди Фрэнсон - 11, Зак Богосян - 4), 19:42

3-й период

3:2 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 12 (Райан Джохансен - 28, Джеймс Нил - 7), 05:08, в большинстве

4:2 Нэшвилл - Джеймс Нил - 17 (Калле Ярнкрок - 7, Майк Рибейро - 21), 10:17

4:3 Баффало - Брайан Джионта - 11 (Земгус Гиргенсонс - 7, Мэтт Моулсон - 10), 14:10

4:4 Баффало - Кайл Окпосо - 15 (Сэм Рейнхарт - 20), 18:55

Овертайм

4:5 Баффало - Джек Айкел - 12 (Тэйлор Федун - 7, Робин Ленер - 1), 02:35

Баффало одержал третью победу подряд. Первой звездой встречи стал центрфорвард гостей Джек Айкел, отметившийся дублем.

Виннипег - Сан-Хосе - 3:4

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 21 (Логан Кутюр - 17, Джо Торнтон - 28), 03:59, в большинстве

1:1 Виннипег - Брайан Литтл - 11 (Джошуа Морриссей - 8, Дастин Бафлин - 24), 08:02

2-й период

1:2 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 16 (Миккел Бёдкер - 9, Марк-Эдуард Власик - 13), 00:27

2:2 Виннипег - Эндрю Копп - 7 (Блэйк Уилер - 25, Дастин Бафлин - 25), 18:01

3-й период

3:2 Виннипег - Брайан Литтл - 12 (Джошуа Морриссей - 9, Патрик Лайне - 17), 04:00

3:3 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 6, 09:37, в меньшинстве, буллит

3:4 Сан-Хосе - Патрик Марло - 17 (Райан Карпентер - 2, Бренден Диллон - 5), 15:27

Центрфорвард гостей Патрик Марло в двух последних играх забросил 5 шайб, две из которых были победными. Первой звездой матча был признан нападающий «Джетс» Брайан Литтл, отметившийся дублем.

Чикаго - Тампа-Бэй - 2:5

1-й период

1:0 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 9 (Рихард Паник - 10, Райан Хартмэн - 10), 10:23

1:1 Тампа-Бэй - Брайан Бойл - 12 (Валтери Филппула - 24), 18:35

2-й период

2:1 Чикаго - Данкан Кит - 3 (Артемий Панарин - 27, Джонатан Тэйвз - 19), 01:26

3-й период

2:2 Тампа-Бэй - Никита Нестеров - 3 (Брайан Бойл - 6), 02:47

2:3 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 14 (Александер Киллорн - 10, Валтери Филппула - 25), 06:14

2:4 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 15 (Александер Киллорн - 11, Андрей Василевский - 2), 06:44

2:5 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 18, 17:55, в пустые ворота

Тампа-Бэй набирает очки в последних десяти очных поединках против Чикаго, одержав при этом 8 побед. Первой звездой встречи стал центрфорвард гостей Тайлер Джонсон, оформивший дубль за полминуты.

Даллас - Миннесота - 2:3

1-й период

0:1 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 8, 13:35

2-й период

0:2 Миннесота - Микко Койву - 14 (Нино Нидеррайтер - 19, Микаель Гранлунд - 29), 04:38, в большинстве

1:2 Даллас - Тайлер Сегин - 17 (Антуан Руссель - 13, Джейсон Спецца - 21), 09:38

2:2 Даллас - Патрик Ивз - 18 (Джейми Бенн - 28, Джейсон Спецца - 22), 19:39, в большинстве

Буллиты

2:3 Миннесота, Крис Стюарт













Миннесота набирает очки в 12-й выездной игре кряду: последний раз в гостях «Дикие» проиграли в основное время 29-го ноября. Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Джейсон Спецца, отдавший две результативные передачи.

Источник — Sport.ua

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