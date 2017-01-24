УХЛ. Кривбасс опять встретится с Витязем

В перенесенном поединке 23-го тура криворожский клуб дома будет принимать аутсайдера турнира.



«Кривбасс» - «Витязь»

25 января. Кривой Рог. Ледовая арена. 18:45



Эта встреча была перенесена на февраль еще с прошлого года. Тогда харьковчане представляли собой вполне боеспособный коллектив и могли побороться даже за победу. Сейчас же на «Витязь» мало кто поставит, особенно учитывая тот факт, что последние 10 матчей харьковская команда проиграла. И в шести очных противостояниях соперников гости не только не имеют побед, но даже не набрали ни одного очка.

Единственное, что может записать себе в актив сегодняшний «Витязь», так это два выигранных периода со счетом 1:0 вначале у «Кривбасса», а затем у «Белого Барса». Впрочем в целом эти игры харьковчанами были проиграны.

Говоря о хозяевах поля следует отметить, что третье место по итогам группового этапа от них, скорее всего, уже никуда не денется. И выше они не поднимутся, да и ниже не опустятся. Так что у Александра Куликова и его помощников есть хорошая возможность в спокойной обстановке провести заключительные матчи перед плей-офф и как можно лучше подготовиться к решаюшим играм сезона.



Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 3:2, 4:3, 4:2, 10:2, 8:1, 4:1



Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 25.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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