© НХЛ. Патрик Марло в матче Колорадо - Сан-Хосе

В понедельник в Лиге были сыграны шесть встреч.

Рейнджерс - Лос-Анджелес - 3:2

1-й период

1:0 Рейнджерс - Брэндон Пирри - 8, 11:31

2-й период

2:0 Рейнджерс - Мэтт Пампел - 6 (Дерек Степан - 25, Дэн Жирарди - 6), 13:28

2:1 Лос-Анджелес - Джордан Нолан - 3 (Энди Андреофф - 2, Дрю Даути - 18), 18:01

3-й период

3:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 9 (Джей Ти Миллер - 19), 06:40

3:2 Лос-Анджелес - Кайл Клиффорд - 4 (Джэйк Маззин - 9, Джордан Нолан - 4), 19:58

Лос-Анджелес потерпел четвертое поражение кряду, забив за этот период всего семь голов. Тренер «Рейнджерс» Ален Виньо стал 18-м тренером в истории НХЛ с 1100 проведенными матчами (597 побед).

Вашингтон - Каролина - 6:1

1-й период

0:1 Каролина - Джордан Стаал - 10 (Элиас Линдхольм - 15, Себастиан Ахо - 14), 04:39, в большинстве

1:1 Вашингтон - Дмитрий Орлов - 3 (Евгений Кузнецов - 28, Андре Бураковски - 14), 11:49, в большинстве

2:1 Вашингтон - Джастин Уильямс - 17 (Карл Алзнер - 5, Мэтт Нисканен - 22), 17:05

2-й период

3:1 Вашингтон - Дмитрий Орлов - 4 (Бретт Коннолли - 2, Андре Бураковски - 15), 08:06

4:1 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 7 (Карл Алзнер - 6, Джастин Уильямс - 11), 18:40

3-й период

5:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 18 (Александр Овечкин - 21, Никлас Бэкстрем - 34), 13:30

6:1 Вашингтон - Ларс Эллер - 7 (Нэйт Шмидт - 12, Андре Бураковски - 16), 17:13

Столичная команда продлила серию без поражений в основное время до 14 матчей, забивая по меньшей мере по четыре гола в последних восьми встречах. Это вторая подобная серия в истории клуба. 15 матчей без поражений в основное время состоялись с 13 января по 10 февраля 2010 года. Первой звездой поединка стал оформивший дубль защитник хозяев Дмитрий Орлов.

Торонто - Калгари - 4:0

1-й период

1:0 Торонто - Митчелл Мэрнер - 11 (Никита Зайцев - 17), 18:59

2-й период

2:0 Торонто - Назем Кадри - 19 (Вилльям Нюландер - 21), 07:00

3:0 Торонто - Зак Химан - 7 (Мартин Маринчин - 5), 16:55, в меньшинстве

3-й период

4:0 Торонто - Назем Кадри - 20 (Митчелл Мэрнер - 28, Никита Зайцев - 18), 02:21, в большинстве

Вратарь хозяев Фредерик Андерсен, Первая звезда встречи, сделал 26 сэйвов и во второй раз в сезоне отыграл на ноль, чем помог Торонто одержать первую победу в трех матчах. Второй звездой стал центрфорвард «Кленовых листьев» Назем Кадри, забивший дважды, в том числе свой 100-й гол в НХЛ.

Виннипег - Анахайм - 2:3

1-й период

1:0 Виннипег - Эндрю Копп - 6 (Марк Шайфли - 25, Якоб Труба - 15), 02:14

1:1 Анахайм - Логан Шо - 2 (Кэм Фаулер - 16, Джозеф Крамаросса - 5), 04:07, в меньшинстве

1:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 20 (Райан Гецлаф - 30, Хампус Линдхольм - 5), 05:32

3-й период

1:3 Анахайм - Райан Гецлаф - 7 (Ши Теодор - 7, Кори Перри - 26), 08:48, в большинстве

2:3 Виннипег - Николай Элерс - 17 (Тобиас Энстрем - 11, Брайан Литтл - 12), 12:53

Виннипег и с девятой попытки не смог впервые в сезоне выиграть три матча подряд. Вратарь хозяев Ондржей Павелец также потерпел первое поражение в трех матчах.

Колорадо - Сан-Хосе - 2:5

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 20 (Дэвид Щлемко - 8, Логан Кутюр - 15), 19:00

2-й период

1:1 Колорадо - Джером Игинла - 6 (Михаил Григоренко - 11, Никита Задоров - 7), 10:02, в большинстве

3-й период

1:2 Сан-Хосе - Патрик Марло - 13 (Марк-Эдуард Власик - 11, Миккел Бёдкер - 8), 02:53

1:3 Сан-Хосе - Патрик Марло - 14 (Логан Кутюр - 16, Брент Бернс - 29), 05:57

1:4 Сан-Хосе - Патрик Марло - 15 (Джо Павелски - 26, Брент Бернс - 30), 10:35

2:4 Колорадо - Андреас Мартинсен - 2 (Никита Задоров - 8, Блэйк Комо - 3), 11:57

2:5 Сан-Хосе - Патрик Марло - 16 (Марк-Эдуард Власик - 12), 16:23

Центрфорвард гостей Патрик Марло, Первая звезда матча, стал 12-м игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 4 шайбы в течение одного периода. Последний раз такое удалось 20 лет назад: 26 января 1997 года в составе Питтсбурга подобным образом отличился Марио Лемье в матче с Монреалем. Сан-Хосе победил пятый раз подряд, Колорадо проиграл шестой поединок кряду.

Аризона - Флорида - 3:2

1-й период

0:1 Флорида - Винсент Трочек - 18 (Якуб Киндл - 4, Джонатан Марчиссо - 17), 14:24

2-й период

1:1 Аризона - Кристиан Фишер - 2 (Джэйкоб Чичран - 7, Александр Бурмистров - 6), 02:03

2:1 Аризона - Райан Уайт - 3 (Джэйкоб Чичран - 8, Коннор Мерфи - 9), 02:15

2:2 Флорида - Майкл Сгарбосса - 2 (Кольтон Скевьёр - 8, Дерек Маккензи - 7), 06:34

Овертайм

3:2 Аризона - Тобиаш Ридер - 10 (Александр Бурмистров - 7, Алекс Голигоски - 14), 00:48

Аризона выиграла во второй раз подряд, а во втором периоде забросила две шайбы с разницей в 12 секунд. Первой звездой встречи стал центрфорвард хозяев Тобиаш Ридер, забивший решающий гол.













Источник — Sport.ua

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