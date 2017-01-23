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Глава оргкомитета ЧМ по хоккею-2017 Георгий Зубко в гостях у Sport.ua

Георгий Зубко расскажет, как проходит подготовка к проведению апрельского чемпионата мира по хоккею

  • 23.01.2017 16:20
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Глава оргкомитета ЧМ по хоккею-2017 Георгий Зубко в гостях у Sport.ua
Завтра, 24 января, глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею-2017 в Украине Георгий Зубко в рамках видео-конференции на Sport.ua расскажет, как проходит подготовка к проведению чемпионата мира в Киеве, а также ответит на вопросы пользователей и ведущего Sport.ua. 
 
Начало видео-конференции в 13:00. Свои вопросы Георгию можете задавать уже сейчас.  

Источник — Sport.ua

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