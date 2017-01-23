© НХЛ. Хенрик Лундквист

В воскресенье в Лиге были сыграны шесть встреч.

Питтсбург - Бостон - 5:1

2-й период

1:0 Питтсбург - Брайан Раст - 12 (Сидни Кросби - 25, Конор Шири - 17), 00:18

2:0 Питтсбург - Конор Шири - 16 (Брайан Раст - 11, Сидни Кросби - 26), 09:06

2:1 Бостон - Давид Крейчи - 11 (Дэвид Пастрняк - 15, Мэтт Белески - 4), 13:49

3-й период

3:1 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 11 (Чед Руведель - 2, Евгений Малкин - 31), 01:40

4:1 Питтсбург - Конор Шири - 17 (Брайан Раст - 12, Джастин Шульц - 26), 02:59

5:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 28 (Фил Кессел - 31, Евгений Малкин - 32), 04:37, в большинстве

Питтсбург продлил свою победную серию до четырех игр, Бостон проиграл четвертый раз подряд. Центрфорвард хозяев Сидни Кросби, Третья звезда матча, с 28-ю шайбами — единоличный лидер голеадоров сезона.

Детройт - Рейнджерс - 0:1 (ОТ)

Овертайм

0:1 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 16 (Матс Зуккарелло Аасен - 29, Брэйди Скей - 18), 01:56

Вратарь нью-йоркской команды Хенрик Лундквист, Первая звезда поединка, отразил 21 бросок в створ. Это 2-й шатаут шведа в сезоне и 61-й — в заокеанской карьере. Лундквист стал первым голкипером в истории НХЛ, одержавшим по крайней мере 20 побед в каждом из своих первых 12-ти сезонов. Детройт набирает очки в пятой встрече кряду, одержав при этом 3 победы.

Оттава - Коламбус - 6:7 (ОТ)

1-й период

1:0 Оттава - Зак Смит - 10 (Коди Сиси - 5, Дерик Брассар - 15), 00:42

1:1 Коламбус - Ник Фолиньо - 16 (Александер Веннберг - 29, Сэм Ганье - 19), 01:16, в большинстве

2:1 Оттава - Зак Смит - 11 (Коди Сиси - 6, Кёртис Лазар - 1), 05:33

2:2 Коламбус - Скотт Хэррингтон - 1 (Александер Веннберг - 30, Дэлтон Праут - 3), 10:18

2-й период

2:3 Коламбус - Зак Веренски - 7 (Сет Джонс - 14, Александер Веннберг - 31), 00:56, в большинстве

3:3 Оттава - Майк Хоффман - 16 (Жан-Габриэль Пажо - 12), 10:41

4:3 Оттава - Марк Стоун - 16 (Дерик Брассар - 16, Зак Смит - 11), 13:08

5:3 Оттава - Майк Хоффман - 17 (Том Пайатт - 8, Жан-Габриэль Пажо - 13), 19:43

3-й период

5:4 Коламбус - Лукаш Седлак - 6 (Скотт Хартнелл - 16, Скотт Хэррингтон - 2), 01:50

5:5 Коламбус - Мэтт Калверт - 6 (Сет Джонс - 15, Вилльям Карлссон - 10), 02:21

5:6 Коламбус - Кэм Аткинсон - 22 (Брендон Дубински - 14), 10:50

6:6 Оттава - Кайл Тёррис - 17 (Дион Фанеф - 14, Эрик Карлссон - 32), 12:39, в большинстве

Овертайм

6:7 Коламбус - Кэм Аткинсон - 23, 01:09

Защитник гостей Скотт Хэррингтон забил первый гол в НХЛ в своем 31-м матче. Первой звездой поединка стал центрфорвард «Сенаторов» Зак Смит, кроме дубля отметившийся результативным пасом.

Айлендерс - Филадельфия - 2:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Айлендерс - Ник Ледди - 8, 13:25

2-й период

2:0 Айлендерс - Алан Кьюин - 4 (Шэйн Принс - 9, Деннис Зайденберг - 10), 04:47

2:1 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 19 (Брэйден Щенн - 16, Радко Гудас - 10), 14:10

3-й период

2:2 Филадельфия - Иван Проворов - 4 (Брэйден Щенн - 17, Уэйн Симмондс - 17), 01:47

Овертайм

2:3 Филадельфия - Клод Жиру - 11 (Шейн Гостисбир - 16, Якуб Ворачек - 29), 03:20

Филадельфия прервала серию из трех поражений и выиграла в гостях впервые с 14-го декабря. Прервалась и «сухая» серия вратаря «Островитян» Томаса Грайсса, длившаяся более 154 минут игрового времени.

Чикаго - Ванкувер - 4:2

1-й период

1:0 Чикаго - Рихард Паник - 11 (Брайан Кэмпбелл - 9, Джонатан Тэйвз - 16), 14:27

2:0 Чикаго - Патрик Кейн - 15 (Джонатан Тэйвз - 17), 17:30

3-й период

2:1 Ванкувер - Трой Стечер - 2 (Хенрик Седин - 20, Брэндон Саттер - 12), 05:03, в большинстве

2:2 Ванкувер - Бо Хорват - 14, 05:49

3:2 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 8 (Рихард Паник - 9, Никлас Хьялмарссон - 7), 18:42

4:2 Чикаго - Мариан Хосса - 18 (Джонатан Тэйвз - 18), 19:36, в пустые ворота

Кори Кроуфорд стал четвертым вратарем в истории Чикаго, достигшим рубежа в 200 побед в регулярных чемпионатах. Защитник хозяев Брайан Кэмпбелл набрал 500-е очко в Лиге (86+414).

Миннесота - Нэшвилл - 2:4

1-й период

1:0 Миннесота - Микаель Гранлунд - 11 (Джейсон Зукер - 18, Джордан Шрёдер - 5), 02:18

2:0 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 7 (Эрик Хаула - 7, Райан Сутер - 23), 07:31

2-й период

2:1 Нэшвилл - Джеймс Нил - 16 (Майк Рибейро - 20, Янник Вебер - 4), 02:25

3-й период

2:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 13 (Виктор Арвидссон - 18, Райан Джохансен - 26), 02:20

2:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 14 (Райан Эллис - 11, Райан Джохансен - 27), 13:24

2:4 Нэшвилл - Райан Джохансен - 8 (Райан Эллис - 12), 18:42, в пустые ворота













Наставник гостей Питер Лавиолетт одержал 500-ю победу в качестве главного тренера команды Лиги и стал 25-м специалистом в истории НХЛ, кому удалось достичь такого результата. Нэшвил выиграл третий подряд и шестой из последних семи поединков.

Источник — Sport.ua

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