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УХЛ. Белый Барс снова обыграл Витязь

На этот раз хозяева поля победили с преимуществом в пять шайб

  • 22.01.2017 17:10
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УХЛ. Белый Барс снова обыграл Витязь
Меньше суток потребовалось хоккеистам обеих команд на восстановление после их вчерашнего поединка, который, напомним, завершился со счетом 9:2 в пользу «Белого Барса». И сложилось такое впечатление, что тот матч продолжается. 
 
Так, уже в первом периоде хозяева поля повели в счете уже на 29-й секунде – отличился Даниленко. Затем дважды огорчал вратаря соперников Бабинец. 
 
Второй период был более упорным. На три удачных броска Логача, Разумова и все того же Бабинца, гости ответили голами в исполнении Посевина и Ефремова. 
 
Подвел же итог противостояния в третьем периоде Дворецкий. Опять победа «Белого Барса», теперь уже со счетом 7:2.
 
«Белый Барс» - «Витязь» - 7:2 (3:0, 3:2, 1:0) 
«Белый Барс»: Краснопольский. Гриценко, Логач, Дворецкий, Ядловский, Поцелуенко, Люльчук, Толкунов, Воронин; Даниленко, Козиенко, Лесников, Разумов, Ромащенко, Бондаренко, Сеник, Бабинец, Печерских, Винницкий, Микулко, Ромахин. 
«Витязь»: Томашук. Муль, Качмар, Матвиенко, Поддубный; Колядинский, Муртищев, Посевин, Одноворченко, Кривонос, Ефремов, Ханин, Кривда, Алексанян-Петрович, Нестерук, Миколенко, Боронило.
Голы: 1:0 - Даниленко (Бабинец, Логач), 00:28, 2:0 - Бабинец (Разумов, Ядловский), 15:23-бол, 3:0- Бабинец (Даниленко, Толкунов), 18:24, 4:0 -Логач (Бабинец, Даниленко), 23:26, 4:1 - Посевин, 25:08, 4:2-Ефремов (Алексанян-Петрович, Одноворченко), 28:50, 5:2 - Разумов (Ядловский, Бабинец), 31:21-бол, 6:2 - Бабинец (Логач, Толкунов), 32:32-бол, 7:2 - Дворецкий (Микулко) 49:12

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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