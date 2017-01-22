© НХЛ. Даллас - Вашингтон

В субботу в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Виннипег - Сент-Луис - 5:3

1-й период

1:0 Виннипег - Брайан Литтл - 9 (Дастин Бафлин - 22, Марк Шайфли - 24), 07:47, в большинстве

1:1 Сент-Луис - Кевин Шаттенкирк - 10 (Пол Штясны - 16, Владимир Тарасенко - 26), 13:18, в большинстве

2-й период

2:1 Виннипег - Блэйк Уилер - 15 (Дастин Бафлин - 23, Мэтью Перро - 11), 01:27

3-й период

3:1 Виннипег - Брайан Литтл - 10 (Блэйк Уилер - 24, Мэтью Перро - 12), 02:10, в большинстве

4:1 Виннипег - Марк Шайфли - 21 (Николай Элерс - 26, Якоб Труба - 13), 06:21

5:1 Виннипег - Николай Элерс - 16 (Ник Петан - 11, Якоб Труба - 14), 11:05, в большинстве

5:2 Сент-Луис - Пол Штясны - 12 (Джейден Шварц - 16), 12:11

5:3 Сент-Луис - Кевин Шаттенкирк - 11 (Александр Стин - 23, Джейден Шварц - 17), 13:43

Вратарь Ондржей Павелец, Вторая звезда поединка, одержал вторую победу во втором матче после возвращения в ворота Виннипега. Чешский голкипер также установил клубный рекорд по числу сэйвов за период - во второй 20-минутке он отразил 25 бросков. Место в воротах Сент-Луиса, который проиграл в третий раз подряд, занял Финикс Копли. В дебютном старте в НХЛ он сделал 24 сэйва.

Коламбус - Каролина - 3:2

1-й период

1:0 Коламбус - Маркус Ханникайнен - 1 (Джош Андерсон - 8, Вилльям Карлссон - 9), 04:49

2:0 Коламбус - Скотт Хартнелл - 12 (Дэлтон Праут - 1, Скотт Хэррингтон - 1), 14:26

2-й период

2:1 Каролина - Себастиан Ахо - 12 (Элиас Линдхольм - 14, Джейкоб Слэвин - 17), 09:05, в большинстве

2:2 Каролина - Джастин Фолк - 9 (Тай Раттье - 2), 15:27

3-й период

3:2 Коламбус - Скотт Хартнелл - 13 (Сэм Ганье - 18, Дэлтон Праут - 2), 10:25

Коламбус вел в счете 2:0, но провалил второй период, позволив сопернику сравнять счет. В середине третьей 20-минутки Скотт Хартнелл, Первая звезда встречи, оформил дубль и принес «Блю Джекетс» победу.

Торонто - Оттава - 2:3 (Б)

1-й период

0:1 Оттава - Бобби Райан - 10 (Марк Мето - 7, Крис Нил - 2), 14:02

2-й период

1:1 Торонто - Тайлер Бозак - 12 (Джеймс ван Римсдик - 22, Назем Кадри - 12), 07:31, в большинстве

3-й период

2:1 Торонто - Мэттью Мартин - 4 (Джэйк Гардинер - 17, Назем Кадри - 13), 07:00

2:2 Оттава - Майк Хоффман - 15 (Эрик Карлссон - 31, Дион Фанеф - 13), 18:49, в большинстве

Буллиты

2:3 Оттава, Том Пайатт

В серии буллитов решающую попытку реализовал центрфорвард гостей Том Пайатт (Первая звезда матча), для которого она стала первой за 289 матчей карьеры. Нападающий Торнто Джеймс ван Римсдик отметился голевой передачей, продлив результативную серию до 10 матчей. Это самая длительная действующая серия в сезоне.

Монреаль - Баффало - 2:3 (ОТ)

2-й период

1:0 Монреаль - Арттури Лехконен - 11 (Пол Байрон - 15), 03:54

1:1 Баффало - Брайан Джионта - 10 (Эвандер Кейн - 6), 04:50

2:1 Монреаль - Филлип Дано - 10 (Джефф Петри - 15, Макс Пачиоретти - 18), 08:50

3-й период

2:2 Баффало - Коди Фрэнсон - 2 (Райан О'Райлли - 19), 11:53

Овертайм

2:3 Баффало - Зак Богосян - 1 (Райан О'Райлли - 20, Эвандер Кейн - 7), 01:48

Правый крайний хозяев Александр Радулов провел 200-й матч в НХЛ и нанес первый бросок по воротам за шесть поединков.

Айлендерс - Лос-Анджелес - 4:2

1-й период

1:0 Айлендерс - Джейсон Чимера - 9 (Стивен Джионта - 1), 02:30

2-й период

2:0 Айлендерс - Андерс Ли - 16 (Джон Таварес - 17, Ник Ледди - 15), 07:09, в большинстве

3-й период

2:1 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 24 (Дрю Даути - 17, Анже Копитар - 21), 00:37, в большинстве

2:2 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 8 (Энди Андреофф - 1, Тревор Льюис - 9), 04:06

3:2 Айлендерс - Андерс Ли - 17 (Ник Ледди - 16, Джош Бэйли - 24), 09:31, в большинстве

4:2 Айлендерс - Джон Таварес - 19 (Николай Кулемин - 8, Томас Хики - 9), 19:16, в большинстве, в пустые ворота

Нью-йоркская команда одержала вторую победу после увольнения Джека Капуано и третью подряд. Лос-Анджелес потерпел третье поражение подряд и четвертое в шести матчах.

Филадельфия - Нью-Джерси - 1:4

1-й период

0:1 Нью-Джерси - Павел Заха - 4 (Якоб Йозефсон - 3, Кайл Куинси - 8), 07:11

1:1 Филадельфия - Трэвис Конекни - 8 (Ник Каусинс - 8, Иван Проворов - 18), 10:49

2-й период

1:2 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 11 (Пьер Паренто - 10, Майк Каммаллери - 14), 15:51, в большинстве

1:3 Нью-Джерси - Майлс Вуд - 6 (Майк Каммаллери - 15, Стивен Сантини - 3), 19:12

3-й период

1:4 Нью-Джерси - Майлс Вуд - 7 (Тэйлор Холл - 20, Карл Столлери - 3), 04:26, в большинстве

Первой звездой встречи стал нападающий гостей Майлс Вуд, в активе которого два гола, пять бросков по воротам, три силовых приема и заработанное удаление при счете 1:1, оказавшее решающее влияние на исход поединка. Филадельфия проиграла в 12-й раз за последние 15 матчей, а Нью-Джерси выиграл шестую гостевую игру из семи.

Даллас - Вашингтон - 3:4 (ОТ)

1-й период

0:1 Вашингтон - Андре Бураковски - 9, 02:17

1:1 Даллас - Адам Крэкнелл - 6 (Джейми Бенн - 11, Дэн Хэмьюс - 9), 06:26

2-й период

2:1 Даллас - Патрик Ивз - 17 (Патрик Немет - 1, Кёртис МакКензи - 6), 06:47

3:1 Даллас - Джейми Бенн - 12 (Патрик Ивз - 12, Тайлер Сегин - 29), 15:59, в большинстве

3-й период

3:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 22 (Мэтт Нисканен - 19, Никлас Бэкстрем - 32), 03:18, в большинстве

3:3 Вашингтон - Ти Джей Оши - 17 (Мэтт Нисканен - 20, Никлас Бэкстрем - 33), 05:26, в большинстве

Овертайм

3:4 Вашингтон - Джэй Бигл - 10 (Евгений Кузнецов - 27, Мэтт Нисканен - 21), 00:19

Вашингтон выиграл в Далласе впервые с 25 октября 2008 года. Капитан столичной команды Александр Овечкин забил 204-й гол в большинстве в карьере, догнав Уэйна Гретцки на 15-м месте в истории НХЛ. Лидером всех времен является Дэйв Андрейчук (274). А среди действующих игроков больше только у Яромира Ягра (214). Вашингтон набирает отчки в 13-й игре кряду.

Аризона - Тампа-Бэй - 5:3

1-й период

1:0 Аризона - Тобиаш Ридер - 9 (Радим Врбата - 20, Оливер Экман-Ларссон - 16), 08:05

2:0 Аризона - Радим Врбата - 11 (Мартин Ханзал - 7, Тобиаш Ридер - 9), 10:19

2:1 Тампа-Бэй - Седрик Пакетт - 4 (Гэбриэль Дюмонт - 1, Майкл Бурниваль - 1), 18:39

2-й период

3:1 Аризона - Майкл Стоун - 1 (Мартин Ханзал - 8, Радим Врбата - 21), 14:56, в большинстве

4:1 Аризона - Кристиан Фишер - 1 (Джейми Макгинн - 5, Александр Бурмистров - 5), 16:25

5:1 Аризона - Мартин Ханзал - 10 (Радим Врбата - 22, Тобиаш Ридер - 10), 19:44

3-й период

5:2 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 6 (Валтери Филппула - 23, Ондржей Палат - 14), 09:45

5:3 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 10 (Тайлер Джонсон - 14, Никита Нестеров - 9), 14:18, в большинстве

Тампа-Бэй потерпела восьмое поражение в 10 матчах и третье подряд, опустившись на последнее, восьмое место Атлантического дивизиона. Победную шайбу забросил правый крайний хозяев Кристиан Фишер, для которого встреча стала дебютной в НХЛ.

Калгари - Эдмонтон - 3:7

1-й период

0:1 Эдмонтон - Антон Слепышев - 3 (Дрэйк Каггула - 6), 01:17

0:2 Эдмонтон - Марк Летесту - 10 (Зак Кэссиан - 11, Оскар Клефбом - 10), 05:22

0:3 Эдмонтон - Джордан Эберле - 10 (Бенуа Пульо - 4, Адам Ларссон - 8), 05:58

2-й период

0:4 Эдмонтон - Коннор Макдэйвид - 16 (Леон Драйзайтль - 25, Адам Ларссон - 9), 03:57

0:5 Эдмонтон - Джордан Эберле - 11 (Мэттью Беннинг - 8, Бенуа Пульо - 5), 12:24

1:5 Калгари - Мэттью Ткачак - 9 (Даги Хэмилтон - 23, Михаэль Фролик - 17), 15:55, в большинстве

1:6 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 8 (Райан Нюджент-Хопкинс - 15, Джордан Эберле - 20), 16:53, в большинстве

3-й период

2:6 Калгари - Шон Монахан - 15, 00:26, в меньшинстве

3:6 Калгари - Лэнс Бума - 3 (Ти Джей Броди - 14, Деннис Уайдмен - 12), 15:49

3:7 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 10 (Джордан Эберле - 21, Адам Ларссон - 10), 19:25, в пустые ворота

Эдмонтон в третий раз в истории выиграл все очные встречи у Калгари в сезоне. «Нефтяники» одержали пятую победу в последних шести поединках. Вратарь гостей Лоран Броссуа сделал 38 сэйвов и выиграл свой первый матч в НХЛ.

Сан-Хосе - Колорадо - 3:2 (ОТ)

1-й период

1:0 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 5 (Джо Торнтон - 27, Марк-Эдуард Власик - 10), 05:36, в большинстве

2-й период

1:1 Колорадо - Михаил Григоренко - 5 (Нэтан Маккиннон - 21, Коди Голубеф - 3), 10:30

2:1 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 5 (Райан Карпентер - 1), 15:01

3-й период

2:2 Колорадо - Франсуа Бошемен - 2, 10:24

Овертайм

3:2 Сан-Хосе - Дэвид Щлемко - 2 (Логан Кутюр - 14, Кевин Лабанк - 7), 01:18













«Акулы» одержали 15 побед в последних 16-ти очных встречах с Колорадо. В воротах хозяев первый матч в НХЛ провел Спенсер Мартин, сделавший 27 сэйвов.

Источник — Sport.ua

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