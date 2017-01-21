УХЛ. Белый Барс громит харьковский Витязь

Уже второй матч подряд харьковский «Витязь» выигрывает первый период у своего соперника, причем с одинаковым счетом 1:0. Пару дней назад это произошло в Кривом Роге во встрече с «Кривбассом» и вот сегодня в Белой Церкви. На 7-й минуте отличился Сергей Алексанян-Петрович.



Но не зря в последнее время много разговоров о том, что «Витязь» сейчас имеет большие проблемы во многих компонентах, начиная с организационных вопросов и заканчивая самой игрой. Во втором периоде команде уже было очень сложно сражаться с хозяевами площадки, и как результат в воротах харьковчан побывало шесть шайб. По две шайбы забросили Сергей Бабинец и Дмитрий Даниленко и по одному разу забивали Дмитрий Толкунов и Кирилл Бондаренко.



В третьем периоде хоккеисты «Белого Барса» довершили разгром, доведя счет до 9:1. Авторами голов стали Максим Разумов, Артем Козиенко и Егор Винницкий. Что интересно, все они реализовали численное большинство. И только на последней минуте матча гости смогли одну шайбу отквитать - также имея на одного игрока больше у «Витязя» забил Игорь Кривонос.



Таким образом, победив харьковчан со счетом 9:2, хоккеисты из Белой Церкви оторвались в турнирной таблице от сегодняшних соперников уже на 8 очков и во многом уже сейчас решили для себя вопрос об итоговом пятом месте.



«Белый Барс» - «Витязь» - 9:2 (0:1, 6:0, 3:1)

«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко). Разумов – Даниленко –Бабинец ,Толкунов – Логач, Бондаренко – Ромащенко – Лесников, Ядловский – Поцелуенко, Микулко – Печерских – Козиенко, Дворецкий – Гриценко, Ромахин – Сеник – Винницкий, А. Люльчук – Воронин

«Витязь»: Томашук (Даас). Посевин – Ханин – Кривонос, Качмар – Поддубный, Ефремов – Миколенко – Алексанян-Петрович, Кривда – Гасимов, Нестерук – Муртищев – Колядинский, Одноворченко – Лисин

Голы: 0:1 - Алексанян-Петрович (Ефремов, Поддубный), 06:43, 1:1 - Бабинец (Даниленко, Ядловский), 21:47-бол, 2:1 - Даниленко (Бабинец, Толкунов), 24:44, 3:1 - Бондаренко (Лесников, Печерских), 25:27, 4:1 - Толкунов (Бабинец, Разумов), 27:07, 5:1 - Бабинец, 31:00, 6:1 - Даниленко (Бабинец, Разумов), 38:52, 7:1 - Разумов (Бабинец, Поцелуенко), 40:08-бол, 8:1 - Козиенко (Микулко), 49:25-бол, 9:1 - Винницкий (Воронин, Люльчук), 53:53-бол, 9:2 - Кривонос (Посевин, Ханин), 59:18-бол.



Завтра в воскресенье 22 января команды снова сыграют в Белой Церкви. Начало поединка в 13 часов.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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