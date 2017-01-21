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УХЛ. Кременчук дома тяжело выигрывает у Кривбасса

После двух периодов на табло ледовой арены красовались нули

  • 21.01.2017 19:30
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УХЛ. Кременчук дома тяжело выигрывает у Кривбасса

Непросто сегодня пришлось одному из двух лидеров чемпионата Украины ХК «Кременчук». Встречаясь дома с «Кривбассом» ему никак нельзя было терять очки, чтобы продолжить спор с «Донбассом» за первое место.

Однако в первых двух периодах хозяева поля так не сумели распечатать ворота криворожской команды, которые уверенно защищал Андрей Бесхлебный.

И в третьем периоде гости держались до 48-й минуты, но все же пропустили. Хорошая комбинация «Кременчука» с участием Ильи Коренчука и Максима Слыша завершилась точным броском Сергея Кузьмика. Спустя четыре минуты защитник хозяев площадки Владимир Романенко увеличил преимущество своей команды, однако еще через две минуты Евгений Секирко возобновил интригу в матче - 2:1.

И только когда Илья Коречнук теперь уже с передачи автора первого гола Сергея Кузьмика забросил третью шайбу, стало ясно, что «Кременчук» своего уже не упустит.

В итоге трудная победа подопечных Дмитрия Пидгурского со счетом 3:1.

ХК «Кременчук» - «Кривбасс» - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
ХК «Кременчук»: Захарченко (Петров). Башко – Андрейкив, Исаенко – Игнатенко, Романенко – Варивода. Чернышенко – Кузьмик – Слыш, Гаврик – Гниденко – Кирющенков, Петранговский – Гриценко – Коваленя, Карпенко – Коренчук – Мельников
«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов). Катрич – Александров, Белоусов – Декало, Рябенко – Афанасьев, Горлушко. Михеенок – Алексюк – Слюсарь, Коваленко – Максименко – Ворона, Савченко – Секирко – Попов, Рубан, Куцевич
Голы: 1:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 47:09, 2:0 - Романенко (Гниденко, Варивода), 51:07, 2:1 - Секирко (Савченко, Попов), 54:35, 3:1 - Коренчук (Кузьмик), 56:29

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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