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НХЛ. 83-й решающий гол Хоссы, 1000-е очко Хенрика Седина

Статистика и видеообзоры поединков пятницы

  • 21.01.2017 13:05
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НХЛ. Хенрик Седин в матче Ванкувер - Флорида
© НХЛ. Хенрик Седин в матче Ванкувер - Флорида
В пятницу в Лиге были сыграны шесть встреч. 
 
Бостон - Чикаго - 0:1 
3-й период
0:1 Чикаго - Мариан Хосса - 17 (Таннер Керо - 3, Винсент Иностроза - 7), 18:34
 
Бостон проиграл в третий раз подряд, при этом во второй домашней игре подряд не смог забить. Это случилось впервые с октября 2003 года. Вратарь гостей Скотт Дарлинг, Вторая звезда матча, сделал 30 сэйвов и оформил второй шатаут в сезоне. Первой звездой стал правый крайний «Блэкхокс» Мариан Хосса, забивший 83-й победный гол в карьере. Среди действующих игроков по этому показателю он располагается на пятом месте после Яромира Ягра (134), Джерома Игинлы (97), Патрика Марло (95) и Александра Овечкина (94). 
 
 
Баффало - Детройт - 3:2 (ОТ)
1-й период
0:1 Детройт - Франс Нильсен - 10 (Майк Грин - 14), 09:02, в большинстве 
2-й период
1:1 Баффало - Сэм Рейнхарт - 10 (Джек Айкел - 8, Расмус Ристолайнен - 25), 05:06, в большинстве
3-й период
1:2 Детройт - Даррен Хелм - 5 (Джастин Абделькадер - 6, Алексей Марченко - 6), 13:38
2:2 Баффало - Райан О'Райлли - 9 (Коди Фрэнсон - 9, Джастин Фалк - 3), 15:51
Овертайм
3:2 Баффало - Кайл Окпосо - 14 (Райан О'Райлли - 18, Джек Айкел - 9), 04:34, в большинстве
 
Детройт не смог одержать четвертую победу подряд. Баффало обыграл «Красные крылья» во второй раз в сезоне. Такое произошло впервые с чемпионата-1989/90. 
 
 
Каролина - Питтсбург - 1:7 
1-й период
0:1 Питтсбург - Тревор Дэйли - 4, 12:31 
2-й период
0:2 Питтсбург - Карл Хагелин - 6 (Камерон Гонс - 2, Фил Кессел - 30), 06:59
0:3 Питтсбург - Конор Шири - 14 (Брайан Раст - 9), 12:28
0:4 Питтсбург - Крис Куниц - 5 (Эрик Фер - 3, Скотт Уилсон - 8), 12:46
0:5 Питтсбург - Фил Кессел - 14 (Евгений Малкин - 30, Джастин Шульц - 24), 17:29, в большинстве
3-й период
0:6 Питтсбург - Евгений Малкин - 22 (Джейк Гюнцель - 3, Джастин Шульц - 25), 06:37
1:6 Каролина - Виктор Стольберг - 8 (Рон Хэйнси - 9, Джейкоб Слэвин - 16), 07:09, в меньшинстве
1:7 Питтсбург - Конор Шири - 15 (Сидни Кросби - 24, Брайан Раст - 10), 09:05
 
«Пингвины» выиграли в третий раз подряд. За три последних встречи команда Майка Салливана забросила 19 шайб. Каролина уступила во второй игре подряд и всего в третьем домашнем поединке из последних 15. Центрфорвард гостей Евгений Малкин продлил результативную серию до шести матчей, забив гол и отдав передачу. Он вышел на чистое второе место в споре бомбардиров с 52 очками. Капитан Питтсбурга Сидни Кросби заработал один ассистентский балл и с 51 очком занимает третье место в Лиге по результативности. 
 
 
Нью-Джерси - Монреаль - 1:3 
1-й период
1:0 Нью-Джерси - Стивен Сантини - 2 (Пьер Паренто - 9, Тэйлор Холл - 19), 04:00 
1:1 Монреаль - Алекс Гальченюк - 11 (Александр Радулов - 23, Натан Болью - 15), 05:14, в большинстве 
3-й период
1:2 Монреаль - Ши Вебер - 11 (Александр Радулов - 24, Алекс Гальченюк - 15), 03:01, в большинстве
1:3 Монреаль - Макс Пачиоретти - 21 (Алекс Гальченюк - 16, Александр Радулов - 25), 04:23, в большинстве
 
Монреаль реализовал три из семи удалений и за счет этого победил. Решающим моментом встречи стало пятиминутное удаление Карла Столлери в третьем периоде при счете 1:1. Макс Пачиоретти и Ши Уэбер забили с разницей в 38 секунд, от чего соперник оправиться уже не мог.
 
 
Эдмонтон - Нэшвилл - 2:3 (Б)
2-й период
0:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 11 (Филип Форсберг - 17, Райан Джохансен - 24), 17:12
1:1 Эдмонтон - Мэтт Хэндрикс - 2 (Зак Кэссиан - 10), 17:53
3-й период
1:2 Нэшвилл - Райан Эллис - 8 (Райан Джохансен - 25, Мэтт Ирвин - 6), 06:55
2:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 11 (Леон Драйзайтль - 24, Коннор Макдэйвид - 40), 15:31, в большинстве
Буллиты
2:3 Нэшвилл, Райан Эллис
 
Нэшвилл одержал пятую победу в шести последних матчах благодаря реализованным буллитам Райана Эллиса и Джеймса Нила. Капитан Эдмонтона Коннор Макдэйвид сделал одну голевую передачу и с 55 очками лидирует в споре лучших бомбардиров сезона.
 
 
Ванкувер - Флорида - 2:1 
2-й период
0:1 Флорида - Яромир Ягр - 9 (Джаред Маккэнн - 6, Джонатан Марчиссо - 16), 03:45, в большинстве
1:1 Ванкувер - Хенрик Седин - 11 (Даниэль Седин - 15, Александр Эдлер - 8), 05:50
3-й период
2:1 Ванкувер - Лука Сбиса - 2, 03:07
 
Центрфорвард хозяев Хенрик Седин, Первая звезда поединка, сравнял счет во втором периоде с передачи брата Даниэля и набрал 1000-е очко в карьере. Капитану Ванкувера понадобилось для этого 1213 матчей. В его активе 233 гола и 767 передач. Он стал первым игроком в истории клуба, который достиг этого рубежа, 85-м в истории НХЛ и 38-м, кому удалось набрать тысячу очков в составе одной команды. 
 




Источник — Sport.ua

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