УХЛ. Донбасс дожал Дженералз в третьем периоде

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Говорить о шансах команд перед этой встречей особо не приходилось. Уж слишком велика сейчас разница в мастерстве соперников. Но надо отдать должное молодым хоккеистам «Дженералз» - на протяжении первых двух периодов они держались как могли и пропустили в них всего лишь по одной шайбе.



Так, в первом периоде на 8-й минуте счет открыл защитник гостей Андрей Григорьев. А на 28-й минуте Шамиль Рамазанов забросил вторую шайбу в ворота Евгения Напненко. Большего добиться хозяева поля своим оппонентам не позволили.



И в третьем периоде они поначалу сохраняли свои ворота в неприкосновенности, вплоть до 48-й минуты, когда Дмитрий Нименко реализовал большинство. Ну, а дальше у киевлян попросту не хватили ни опыта, ни сил и «Донбасс» довел результат своей победы до крупного. Забивали Игорь Шаманский, Олег Шафаренко, Егор Егоров и Евгений Никифоров.



В итоге 7:0 выиграли хоккеисты «Донбасса» и они по-прежнему находятся во главе турнирной таблицы чемпионата Украины.



«Дженералз» - «Донбасс» - 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

«Дженералз»: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Сирченко; Еловиков, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Полищук, Шиманский, Орлов, Костюк, Кобызев, Черемнов, Коржилецкий, А. Дворник, И. Дворник, Н. Дворник

«Донбасс»: Дьяченко (Люльчук); Захаров (А) – Шафаренко – Нименко, Победоносцев (К) – Яковлевс; Лялька – Буценко – Никифоров, Кугут (А) – Толстушко; Егоров – Шаманский – Рамазанов, Алексюк – Петрухно; Безуглый – Большаков – Мазур, Григорьев

Голы: 0:1 - Григорьев (Мазур), 07:37, 0:2 - Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00, 0:3 - Нименко (Победоносцев, Яковлевс - больш.), 47:45. 0:4 - Шаманский (Таран), 49:09. 0:5 - Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01, 0:6 - Егоров (Шафаренко, Захаров), 55:45, 0:7 - Никифоров (Кугут), 59:41

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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