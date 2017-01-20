Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

УХЛ. Донбасс дожал Дженералз в третьем периоде

Большую часть матча киевляне достойно противостояли лидеру чемпионата

  • 20.01.2017 21:15
  • 178 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Говорить о шансах команд перед этой встречей особо не приходилось. Уж слишком велика сейчас разница в мастерстве соперников. Но надо отдать должное молодым хоккеистам «Дженералз» - на протяжении первых двух периодов они держались как могли и пропустили в них всего лишь по одной шайбе.

Так, в первом периоде на 8-й минуте счет открыл защитник гостей Андрей Григорьев. А на 28-й минуте Шамиль Рамазанов забросил вторую шайбу в ворота Евгения Напненко. Большего добиться хозяева поля своим оппонентам не позволили.

И в третьем периоде они поначалу сохраняли свои ворота в неприкосновенности, вплоть до 48-й минуты, когда Дмитрий Нименко реализовал большинство. Ну, а дальше у киевлян попросту не хватили ни опыта, ни сил и «Донбасс» довел результат своей победы до крупного. Забивали Игорь Шаманский, Олег Шафаренко, Егор Егоров и Евгений Никифоров.

В итоге 7:0 выиграли хоккеисты «Донбасса» и они по-прежнему находятся во главе турнирной таблицы чемпионата Украины.

«Дженералз» - «Донбасс» - 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)
«Дженералз»: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Сирченко; Еловиков, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Полищук, Шиманский, Орлов, Костюк, Кобызев, Черемнов, Коржилецкий, А. Дворник, И. Дворник, Н. Дворник
«Донбасс»: Дьяченко (Люльчук); Захаров (А) – Шафаренко – Нименко, Победоносцев (К) – Яковлевс; Лялька – Буценко – Никифоров, Кугут (А) – Толстушко; Егоров – Шаманский – Рамазанов, Алексюк – Петрухно; Безуглый – Большаков – Мазур, Григорьев
Голы: 0:1 - Григорьев (Мазур), 07:37, 0:2 - Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00, 0:3 - Нименко (Победоносцев, Яковлевс - больш.), 47:45. 0:4 - Шаманский (Таран), 49:09. 0:5 - Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01, 0:6 - Егоров (Шафаренко, Захаров), 55:45, 0:7 - Никифоров (Кугут), 59:41

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.