УХЛ. Дженералз примет Донбасс, Кременчук сыграет с Кривбассом

В хоккейном чемпионате страны наступила пора, когда между турами практически нет выходных. Только накануне завершился 31-й тур, а сегодня уже будет сыгран матч следующего 32-го тура.



«Дженералз» - «Донбасс»

20 января. Бровары. СК «Терминал». 18:45



Обе команды в предыдущем туре потерпели поражения. Но если к неудачам молодой киевской команды многие уже привыкли, то проигрыш дома «Донбасса» своему главному конкуренту в борьбе за золотые медали, да еще и с «сухим» счетом, для лидера турнира, конечно же, был болезненным.

В связи с этим, подопечные Анатолия Степанищева обязательно постараются хоть как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Так что «Дженералз», наверное, вечером не позавидуешь.

С другой стороны, имея такого опытного тренера, как Александр Сеуканд, «генералы» наверняка что-нибудь придумают. А может быть они еще вспомнят, как в этом сезоне их команды дважды обыгрывала «Донбасс», правда, тогда в совершенно другом и более сильном составе.



Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 0:4, 2:1 (бул.), 3:2, 0:6, 0:14





«Кременчук» - «Кривбасс»

21 января. Кременчуг. СК «Айсберг». 17:00



После победы над донецким «Донбассом» со счетом 3:0 два дня назад, хоккеисты «Кременчука» подобрались к лидеру чемпионата на расстояние одной победы. Поэтому терять очки в предстоящем матче с «Кр»вбассом» в планы команды явно не входит. Тем более, что подопечные Дмитрия Пидгурского будут играть дома перед родными трибунами.

«Кривбасс» тоже был бы не против продолжить свою победную серию, которая уже насчитывает три матча подряд. Правда, соперники были послабее - «Дженералз» и «Витязь» (дважды). Но мы знаем, что совсем недавно криворожский клуб заметно усилился, в том числе сильными и опытными игроками. Так что вполне возможно, что гости могут дать бой одной из лучших на данный момент команд страны.

Не будем также забывать, что из шести уже сыгранных матчей в этом сезоне, соперники имеют по три победы.



Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 1:2, 1:4, 3:4 (бул.), 2:1, 2:0, 5:2



«Белый Барс» - «Витязь»

21 января. Белая Церковь. Ледовый стадион. 18:45



В шестой раз в нынешнем чемпионате лицом к лицу сойдутся два главных аутсайдера - «Белый Барс» и «Витязь». И еще перед Новым годом харьковчане опережали своих оппонентов в турнирной таблице, занимая пятое место. Но две победы подопечных Константина Буценко над киевским клубом «Дженералз» позволили «Белому Барсу» не только выйти вперед в очном споре с «Витязем», а и укрепить свои позиции, опережая его уже на пять очков.

А вот харьковские хоккеисты после многих откровенно провальных матчей, накануне приятно удивили специалистов, оказав достойное сопротивление «Кривбассу» на его поле. Более того, гости сумели даже выиграть первый период со счетом 1:0. Так что и в Белой Церкви они способны побороться за победу.

Кстати, и в личных встречах сейчас впереди «Витязь», выигравший три матча из пяти.



Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 3:1, 2:5, 7:6, 1:6, 1:4





Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 20.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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