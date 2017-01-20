© НХЛ. Сент-Луис - Вашингтон

В четверг в Лиге были сыграны восемь встреч.

Айлендерс - Даллас - 3:0

1-й период

1:0 Айлендерс - Джон Таварес - 17 (Андерс Ли - 7), 13:31

3-й период

2:0 Айлендерс - Джон Таварес - 18 (Николай Кулемин - 7), 16:54, в меньшинстве

3:0 Айлендерс - Кэлвин де Хаан - 3 (Томас Грайсс - 1), 19:56, в пустые ворота

«Островитяне» достойно провели первый матч при новом тренере Дуге Уэйте, который сменил Джека Капуано. Вратарь нью-йоркской команды Томас Грайсс, Вторая звезда поединка, отразил все 23 броска по своим воротам, сыграв на ноль во второй раз подряд.

Коламбус - Оттава - 0:2

1-й период

0:1 Оттава - Кайл Тёррис - 16 (Эрик Карлссон - 30, Марк Мето - 6), 16:17

2-й период

0:2 Оттава - Райан Дзингель - 9 (Крис Вайдман - 9, Дерик Брассар - 14), 16:12

Голкипер гостей Майк Кондон, Первая звезда встречи, отразил 42 броска, ни разу не позволив сопернику поразить свои ворота. Оттава одержала четвертую победу в последних пяти играх, Коламбус проиграл пять из восьми поединков после 16-матчевой победной серии.

Торонто - Рейнджерс - 2:5

1-й период

0:1 Рейнджерс - Брэйди Скей - 2 (Матс Зуккарелло Аасен - 28, Крис Крайдер - 16), 06:42

1:1 Торонто - Тайлер Бозак - 11 (Митчелл Мэрнер - 27, Джеймс ван Римсдик - 21), 10:16

1:2 Рейнджерс - Павел Бучневич - 6 (Рик Нэш - 10, Брэйди Скей - 17), 14:44

2-й период

1:3 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 15 (Кевин Хэйс - 21, Адам Кленденинг - 7), 09:02

2:3 Торонто - Зак Химан - 6, 16:02, в меньшинстве

3-й период

2:4 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 20 (Кевин Хэйс - 22, Ник Холден - 16), 14:57, в меньшинстве

2:5 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 21, 17:03, в пустые ворота

«Рейнджеры» прервали серию из трех поражений, а у Торонто прервалась серия из трех побед. Автором одной из шайб гостей стал Павел Бучневич, который продлил результативную серию до восьми матчей. За этот отрезок на его счету 12 (6+6) очков. В третьем периоде две шайбы забросил Майкл Грабнер (Вторая звезда матча), в прошлом сезоне выступавший за «Кленовые листья».

Сент-Луис - Вашингтон - 3:7

1-й период

0:1 Вашингтон - Андре Бураковски - 8 (Дэниэл Уинник - 7, Ларс Эллер - 7), 05:37

0:2 Вашингтон - Джэй Бигл - 9 (Дэниэл Уинник - 8, Том Уилсон - 6), 07:41

2-й период

1:2 Сент-Луис - Джейден Шварц - 13 (Пол Штясны - 15, Александр Стин - 22), 00:19

1:3 Вашингтон - Ти Джей Оши - 16 (Никлас Бэкстрем - 31, Александр Овечкин - 19), 03:47

1:4 Вашингтон - Бретт Коннолли - 8 (Андре Бураковски - 13), 07:33

1:5 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 15, 07:44

1:6 Вашингтон - Джастин Уильямс - 16 (Евгений Кузнецов - 26, Дмитрий Орлов - 19), 13:30, в большинстве

3-й период

1:7 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 6 (Ти Джей Оши - 14, Александр Овечкин - 20), 06:20

2:7 Сент-Луис - Александр Стин - 7 (Джейден Шварц - 14, Карл Гуннарссон - 3), 10:00

3:7 Сент-Луис - Александр Стин - 8 (Кольтон Парайко - 19, Джейден Шварц - 15), 16:25

Столичная команда набрала очки в 12-м матче подряд, впервые с февраля 1993 года дважды подряд забросив не менее семи шайб. Сент-Луис потерпел четвертое поражение в пяти последних домашних матчах.

Миннесота - Аризона - 4:3

1-й период

1:0 Миннесота - Эрик Стаал - 16 (Нино Нидеррайтер - 17, Чарли Койл - 23), 04:39

1:1 Аризона - Брендан Перлини - 7 (Шейн Доун - 10, Майкл Стоун - 7), 11:42

2:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 13 (Микко Койву - 20, Джейсон Поминвиль - 13), 13:37, в большинстве

2-й период

3:1 Миннесота - Крис Стюарт - 10 (Джейсон Поминвиль - 14), 16:31

3:2 Аризона - Джэйкоб Чичран - 3 (Шейн Доун - 11, Кристиан Дворак - 9), 16:54

3:3 Аризона - Джейми Макгинн - 8 (Алекс Голигоски - 13), 17:24

3-й период

4:3 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 14 (Микаель Гранлунд - 27, Джейсон Поминвиль - 15), 12:54, в большинстве

Миннесота выиграла 18-й матч из последних 21, а Аризона потерпела четвертое поражение подряд.

Калгари - Нэшвилл - 3:4

1-й период

0:1 Нэшвилл - Джеймс Нил - 15 (Майк Фишер - 15, Энтони Битетто - 3), 04:59

2-й период

0:2 Нэшвилл - Райан Эллис - 6 (Гарри Золнержик - 2), 11:23

0:3 Нэшвилл - Райан Эллис - 7 (Майк Рибейро - 19, Виктор Арвидссон - 16), 18:58, в большинстве

3-й период

0:4 Нэшвилл - Филип Форсберг - 12 (Виктор Арвидссон - 17), 08:21

1:4 Калгари - Крис Верстиг - 9 (Даги Хэмилтон - 21, Шон Монахан - 15), 16:17, в большинстве

2:4 Калгари - Михаэль Фролик - 12 (Микаэль Бэклунд - 19, Даги Хэмилтон - 22), 16:34

3:4 Калгари - Шон Монахан - 14 (Джонни Гудро - 19, Деннис Уайдмен - 11), 19:12

Нэшвилл выиграл четвертый матч из пяти последних и поднялся в зону плей-офф, обойдя Лос-Анджелес. Калгари проиграл в третий раз за четыре встречи.

Анахайм - Колорадо - 2:1

2-й период

0:1 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 9 (Мэтт Дюшен - 13, Нэтан Маккиннон - 20), 14:04, в большинстве

3-й период

1:1 Анахайм - Хампус Линдхольм - 3 (Рикард Ракелл - 9, Антуан Верметт - 12), 07:17, в большинстве

2:1 Анахайм - Ник Ричи - 11 (Ондрей Касе - 8), 17:58

Во втором периоде в игре была сделана 45-минутная пауза, связанная с тем, что работники арены не могли найти запасное стекло, разбившееся после броска защитника Колорадо Эрика Желины. Судьи досрочно отправили команды на второй перерыв, а по истечении 40 минут игры сделали только небольшую паузу.

Сан-Хосе - Тампа-Бэй - 2:1

2-й период

1:0 Сан-Хосе - Райан Карпентер - 2 (Пол Мартин - 13, Брент Бернс - 28), 05:01

1:1 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 14 (Брайан Бойл - 5, Никита Кучеров - 25), 06:51, в большинстве

3-й период

2:1 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 15 (Кевин Лабанк - 6, Йонас Донской - 9), 00:22

Сан-Хосе победил третий раз кряду. Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Аарон Делл, записавший на свой счет 24 сэйва.













Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.