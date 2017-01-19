УХЛ. Кривбасс с трудом берет три очка в матче с Витязем

Несколько дней назад команды «Кривбасс» и «Витязь» встречались в Харькове и тогда гости уверенно одержали победу со счетом 8:1. Пожалуй, и сегодня ни у кого не возникало сомнений в успехе криворожских хоккеистов.



Однако первый период посрамил тех, кто не верил в харьковский «Витязь». Гости, которые по-прежнему официально играют без главного тренера, не только навязали борьбу хоккеистам «Кривбасса», а и даже сумели выиграть первый период со счетом 1:0 - большинство реализовал Дмитрий Ханин.



Видимо, в перерыве наставник хозяев поля Александр Куликов провел со своими подопечными серьезный разговор, после чего во втором периоде «Кривбасс» значительно прибавил в скорости и забил три шайбы в ворота «Витязя». Вначале на 27-й минуте отличился Валентин Алексюк. Затем на 29-й минуте Игорь Слюсарь реализовал «лишнего». И, наконец, на 33-й минуте Ярослав Свищев в меньшинстве поразил ворота, которые защищал Александр Томашук.



И в третьем периоде шла достаточно упорная игра. Только в конце матча криворожская команда в четвертый раз добилась успеха (на сей раз в меньшинстве забил Константин Рябенко) и установила окончательный счет на табло - 4:1.



«Кривбасс» - «Витязь» 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

0:1 – Ханин (Посевин, Кривонос – бол.) – 02:28

1:1 – Вал. Алексюк (Михеёнок, Рубан) – 26:29

2:1 – Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеёнок – бол.) – 28:43

3:1 – Свищев (мен.) – 32:02

4:1 – Рябенко (Слюсарь – мен.) – 59:25

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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