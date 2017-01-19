Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «Стремились сохранить интригу в чемпионате»

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Наставник «Кременчука» Дмитрий Пидгурский прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура Украинской хоккейной лиги на дружковском «Альтаире».

«Ребята все старались, выполнили тактическое задание на игру. Самое главное, что была полная самоотдача. И, конечно, приятно побеждать. Тем более на поле соперника».

- Сегодня Илья Коренчук играл в четвертом звене. Это был тактический ход?

- Мы готовимся к плей-офф раунду, ищем сочетания. У Ильи был небольшой спад, но я надеюсь, что он все равно наберет свою форму.

- В целом, за счет чего сегодня удалось обыграть «Донбасс»?

- Мы не хотели отпускать «Донбасс» на 9 очков. Стремились сохранить интригу в чемпионате, потому что таких напряженных противостояний осталось очень мало.

Источник — ХК Донбасс

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