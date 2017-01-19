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Анатолий СТЕПАНИЩЕВ: «Где-то не хватило хладнокровия»

Тренер «Донбасса» прокомментировал поражение от «Кременчуга»

  • 19.01.2017 17:23
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ФК Донбасс
© ФК Донбасс

Главный тренер «Донбасса» Анатолий Степанищев прокомментировал исход встречи с «Кременчуком» в рамках 31-го тура Украинской хоккейной лиги.

«Игра хорошая была, не забили просто. Вратарь у соперника «подчистил» все, что можно было. А наши нападающие, наверное, перегорели. Моментов много создали, атаковали. Значит где-то хладнокровия не хватило, спокойствия. Ничего страшного не произошло.

Вот то, что на «ноль» сыграли – это меня немного разочаровывает. Это первая игра такая за два года. Но сделаем выводы, пойдем дальше».

- Наверное, если Вы сегодня кем-то из игроков и довольны персонально, то это Богдан Дьяченко?
- Не сказал бы, что я кем-то доволен или не доволен. Настрой был. Дьяченко молодец – вошел в игру нормально. Даже «холодный» он сыграл на хорошем уровне.

Источник — ХК Донбасс

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