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НХЛ. Монреаль уступил Питтсбургу, Лос-Анджелес – Сан-Хосе. Матчи среды

Статистика и видеообзоры поединков

  • 19.01.2017 11:29
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НХЛ. Монреаль - Питтсбург
© НХЛ. Монреаль - Питтсбург
В среду в Лиге были сыграны пять встреч.
 
Монреаль - Питтсбург - 1:4
1-й период
0:1 Питтсбург - Йан Коул - 3 (Евгений Малкин - 29, Патрик Хорнквист - 15), 14:52 
2-й период
0:2 Питтсбург - Эрик Фер - 6 (Крис Куниц - 14, Скотт Уилсон - 7), 05:19
0:3 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 4 (Камерон Гонс - 1, Патрик Хорнквист - 16), 17:38
1:3 Монреаль - Свен Андригетто - 2 (Алексей Емелин - 5, Арттури Лехконен - 5), 18:11
3-й период
1:4 Питтсбург - Олли Мяяття - 1 (Конор Шири - 16), 15:36
 
«Пингвины» прервали серию из трех гостевых поражений. Голевой передачей отметился Евгений Малкин (Первая звезда матча), который набрал 50-е очко в сезоне и продлил результативную серию до пяти матчей. 
 
 
Виннипег - Аризона - 6:3
1-й период
0:1 Аризона - Джош Джурис - 2 (Лоусон Крауз - 3), 02:49 
1:1 Виннипег - Брайан Литтл - 8 (Джошуа Морриссей - 7, Дастин Бафлин - 20), 03:36 
1:2 Аризона - Оливер Экман-Ларссон - 9 (Шейн Доун - 9), 08:50, в большинстве 
2-й период
2:2 Виннипег - Блэйк Уилер - 14 (Мэтью Перро - 10, Брайан Литтл - 11), 03:03
3:2 Виннипег - Эндрю Копп - 5 (Крис Торбен - 1, Ник Петан - 10), 04:42
4:2 Виннипег - Джоэль Армиа - 3 (Шон Маттиас - 2, Дастин Бафлин - 21), 12:49
3-й период
5:2 Виннипег - Якоб Труба - 3 (Дрю Стаффорд - 8, Марк Шайфли - 23), 07:42
6:2 Виннипег - Николай Элерс - 15 (Пол Постма - 10), 08:59
6:3 Аризона - Джэйкоб Чичран - 2 (Александр Бурмистров - 4, Радим Врбата - 19), 14:42
 
Ондржей Павелец, игравший в НХЛ впервые с 9 апреля, пропустил с первого же броска Аризоны, затем еще раз, но после этого Виннипег забил пять голов подряд и прервал четырехматчевую проигрышную серию. Нападающий Александр Бурмистров провел второй матч за «Койотов» и 300-й в Лиге. Аризона проиграла 12-й матч из 14-ти последних.
 
 
Детройт - Бостон - 6:5 (Б)
1-й период
0:1 Бостон - Фрэнк Ватрано - 4 (Адам МакКуэйд - 2, Патрис Бержерон - 10), 00:44 
0:2 Бостон - Брэндон Карло - 4 (Брэд Маршанд - 27, Патрис Бержерон - 11), 02:27, в меньшинстве 
0:3 Бостон - Фрэнк Ватрано - 5 (Дэвид Бэкис - 11, Райан Спунер - 15), 08:50, в большинстве 
1:3 Детройт - Дилан Ларкин - 12 (Томаш Татар - 11, Райли Шихан - 7), 15:32 
1:4 Бостон - Патрис Бержерон - 10 (Тори Круг - 25, Брэд Маршанд - 28), 19:01, в большинстве 
2-й период
2:4 Детройт - Ксавьер Улле - 2, 04:21
3:4 Детройт - Андреас Атанасиу - 10 (Томаш Ванек - 19, Майк Грин - 13), 09:54
4:4 Детройт - Томаш Татар - 10, 14:36
4:5 Бостон - Адам МакКуэйд - 1 (Давид Крейчи - 19), 14:57
3-й период
5:5 Детройт - Густав Нюквист - 7 (Дилан Ларкин - 6, Томаш Татар - 12), 16:56
Буллиты
6:5 Детройт, Франс Нильсен
 
В составе Бостона дублем отметился Фрэнк Ватрано, впервые игравший в первом звене с Патрисом Бержероном и Брэдом Маршандом. Форвард хозяев Томас Ванек продлил результативную серию до семи игр.
 
 
Эдмонтон - Флорида - 4:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 3 (Коннор Макдэйвид - 38), 06:10 
2:0 Эдмонтон - Марк Летесту - 9 (Коннор Макдэйвид - 39, Андрей Секера - 16), 13:04, в большинстве 
2:1 Флорида - Винсент Трочек - 17 (Райлли Смит - 10, Кит Яндл - 20), 17:13 
2-й период
2:2 Флорида - Майкл Сгарбосса - 1 (Джонатан Марчиссо - 15, Аарон Экблад - 7), 18:35, в большинстве
3-й период
2:3 Флорида - Грег МакКегг - 3 (Яромир Ягр - 20, Аарон Экблад - 8), 14:45
3:3 Эдмонтон - Джордан Эберле - 9 (Райан Нюджент-Хопкинс - 14), 17:01
Овертайм
4:3 Эдмонтон - Коннор Макдэйвид - 15 (Леон Драйзайтль - 23), 04:57
 
Коннор Макдэйвид, Первая звезда плединка, реализовал выход один на один за 2,6 секунды до окончания овертайма и принес Эдмонтону драматическую победу. 20-летний форвард до этого сделал две передачи, первая из которых стала для него 100-й в карьере. С 54 очками капитан «Нефтяников» лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Голевой передачей на победный гол отметился Леон Драйзайтль, который таким образом набрал 100-е очко в НХЛ.
 
 
Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 2:3
1-й период
0:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 19 (Джо Торнтон - 25, Мелкер Карлссон - 7), 03:31 
1:1 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 14 (Дерек Форборт - 12, Дастин Браун - 14), 05:46 
1:2 Сан-Хосе - Томми Вингелс - 5 (Майкл Хэйли - 6), 15:42 
2-й период
1:3 Сан-Хосе - Джо Павелски - 16 (Джоэл Уорд - 13, Джо Торнтон - 26), 10:00, в большинстве
2:3 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 4 (Кайл Клиффорд - 5, Дастин Браун - 15), 15:19
 
Сан-Хосе одержал вторую победу подряд, а Лос-Анджелес проиграл в третий раз за последние шесть поединков. В ближайшие четыре недели «Короли» проведут только один матч дома.





Источник — Sport.ua

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