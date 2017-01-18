УХЛ. Белый Барс второй раз за пять дней выигрывает у Дженералз

«Белый Барс» и «Дженералз» за пять январских дней провели три матча кряду. Сперва соперники обменялись победами, имея преимущество домашнего поля. А сегодня, выступая в гостях, подопечные Константина Буценко доказали, что и вне «родных стен» они также могут выигрывать, причем с крупным счетом.



А ведь для «генералов» все начиналось очень даже неплохо. Уже на 3-й минуте Алексей Овчинников в меньшинстве вывел хозяев поля вперед. Только на 17-й минуте Бондаренко сумел восстановить равновесие и на перерыв команды ушли при счете 1:1.



Дальше же матч проходил, в основном, под диктовку «Белого Барса». На 30-й минуте Даниленко реализовал большинство и сделал счет 2:1. Через пять минут Бабинец забросил третью шайбу, а еще спустя две минуты Ромащенко закрепил успех своих партнеров.



Нельзя сказать, что «Дженералз» смирились с поражением. И во втором, и в третьем периоде они не раз могли огорчить соперников, но до результативного броска дело так и не дошло. А вот у команды из Белой Церкви, наоборот, сегодня многое получалось и три результативных атаки в заключительной двадцатиминутке, которые завершили Печерских Ромащенко и Бондаренко (в меньшинстве) тому подтверждение.



В итоге - 7:1 в пользу «Белого Барса», который прочно закрепился на пятой строчке в турнирной таблице и уже на пять очков опережает харьковский «Витязь».



«Дженералз» - «Белый Барс» - 1:7 (1:1, 0:3, 0:3)

«Дженералз»: Напненко (Позынич); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Сирченко; Еловиков, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Полищук, Костюк, И. Дворник, Н. Дворник, А. Дворник.

«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко); Гриценко, Логач, Дворецкий, Ядловский, Поцелуенко, Люльчук, Толкунов, Воронин, Сухонос; Даниленко, Козиенко, Лесников, Разумов, Ромащенко, Бондаренко, Сеник, Бабинец, Печерских, Винницкий, Микулко

Голы: 1:0 - Овчинников (Костюк, Скрипец), 02:29-мен, 1:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 16:12, 1:2 - Даниленко (Толкунов, Разумов), 29:47-бол, 1:3 - Бабинец (Ромащенко, Разумов), 34:19, 1:4 - Ромащенко (Лесников, Бондаренко), 36:57, 1:5 - Печерских (Микулко, Дворецкий), 44:00, 1:6 - Ромащенко (Бабинец), 44:04-мен, 1:7 - Бондаренко (Разумов), 44:34-мен

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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