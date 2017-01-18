УХЛ. Кременчук в гостях нанес поражение Донбассу

Встреча двух лучших команд украинского чемпионата ожидалась с особым интересом. Ведь судьба первого места в групповом турнире еще по-прежнему не решена. И, забегая вперед, отметим, что после матча борьба за пальму первенства только обострилась.



Гостям, которые отставали от «Донбасса» на шесть очков, сегодня была необходима только победа. И подопечные Дмитрия Пидгурского уже на седьмой минуте сумели выйти вперед. Отличился Илья Коренчук. Все усилия хозяев поля восстановить равновесие до перерыва не увенчались успехом.



Во втором периоде ситуация повторилась. На сей раз на 26-й минуте Игорь Коваленя забросил шайбу в ворота дончан, а когда Дмитрий Чернышенко спустя восемь минут броском от синей линии довел счет до 3:0 главный тренер хозяев площадки Анатолий Степанищев произвел замену вратарей - вместо Царегородцева на лед вышел Дьяченко. К чести молодого голкипера голов больше он не пропускал, а вот его партнеры, имея достаточно много моментов, так и не сумели забить в ворота «Кременчука».



Таким образом, в турнирной таблице теперь «Донбасс» опережает «Кременчук» всего на три очка. И учитывая, что командам придется провести еще несколько матчей в регулярном чемпионате, вопрос о его победителе остается открытым.



«Донбасс» - ХК «Кременчук» 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко – с 33:16); Р.Благой - Шафаренко - Нименко, Победоносцев - Яковлевс; Никифоров - Буценко - Лялька, Хакимов - Кугут; Кочетков - Бондарев - Захаров, Петрухно - Вл.Алексюк; Егоров - Шаманский - Рамазанов, Толстушко, Мазур

ХК «Кременчук»: Захарченко (Петленко); Чернышенко - Кузьмик - Слыш, Башко - Андрейкив; Гаврик - Гниденко - Кирющенков, Исаенко - Игнатенко; Петранговский - Гриценко - Коваленя, Романенко - Варивода; Коренчук - Карпенко - Чорний, Мельников - Дегтярев

Голы: 0:1 - Коренчук (Дегтярёв), 06:13. 0:2 - Коваленя (Петранговский, Дегтярёв), 25:06. 0:3 - Чернышенко (Андрейкив), 33:16

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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