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НХЛ. Коламбус обыграл Каролину, Миннесота уступила Нью-Джерси

Статистика и видеообзоры поединков вторника

  • 18.01.2017 12:50
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НХЛ. Коламбус - Каролина
© НХЛ. Коламбус - Каролина
Во вторник в Лиге были сыграны девять встреч. 
 
Рейнджерс - Даллас - 6:7 
1-й период
1:0 Рейнджерс - Дерек Степан - 11 (Крис Крайдер - 15, Матс Зуккарелло Аасен - 25), 00:27 
1:1 Даллас - Патрик Ивз - 16 (Джейми Бенн - 26, Тайлер Сегин - 28), 12:34, в большинстве 
1:2 Даллас - Патрик Шарп - 3 (Радек Факса - 15), 12:46 
1:3 Даллас - Джейми Бенн - 11 (Коди Икин - 3, Патрик Ивз - 10), 17:54 
2-й период
1:4 Даллас - Антуан Руссель - 7 (Лаури Корпикоски - 10), 04:32
2:4 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 6 (Рик Нэш - 8, Павел Бучневич - 7), 09:56
3:4 Рейнджерс - Павел Бучневич - 5 (Кевин Клейн - 11, Адам Кленденинг - 6), 12:06
3:5 Даллас - Патрик Шарп - 4 (Девин Шор - 12, Радек Факса - 16), 12:54
3:6 Даллас - Адам Крэкнелл - 5 (Лаури Корпикоски - 11, Иржи Гудлер - 5), 15:53
3:7 Даллас - Коди Икин - 1 (Патрик Ивз - 11, Джейми Бенн - 27), 17:40
3-й период
4:7 Рейнджерс - Крис Крайдер - 18 (Дерек Степан - 24, Матс Зуккарелло Аасен - 26), 03:11, в большинстве
5:7 Рейнджерс - Дерек Степан - 12 (Райан МакДона - 26, Матс Зуккарелло Аасен - 27), 05:31
6:7 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 7 (Рик Нэш - 9, Павел Бучневич - 8), 07:26
 
«Рейнджеры» проиграли третий раз подряд. Левый крайний нью-йоркской команды Павел Бучневич продлил результативную серию до семи матчей, в которых на счету российского форварда 11 (5+6) очков. 
 
 
Коламбус - Каролина - 4:1 
1-й период
0:1 Каролина - Себастиан Ахо - 11 (Теуво Теравяйнен - 14, Ли Стемпняк - 14), 18:06 
1:1 Коламбус - Бун Дженнер - 9 (Кэм Аткинсон - 21, Райан Мюррэй - 6), 18:17 
2:1 Коламбус - Брендон Дубински - 4 (Райан Мюррэй - 7), 18:52 
2-й период
3:1 Коламбус - Брендон Дубински - 5 (Бун Дженнер - 7, Кэм Аткинсон - 22), 03:53
4:1 Коламбус - Лукаш Седлак - 5 (Сэм Ганье - 17, Скотт Хартнелл - 15), 09:16
 
Сергей Бобровский вернулся в ворота Коламбуса после трех пропущенных встреч, сделал 24 сэйва и помог команде одержать третью победу в семи последних матчах. В воротах Каролины Кэма Уорда в середине игры заменил 21-летний американец Алекс Неделькович, дебютировавший в НХЛ и отразивший все 17 бросков. 
 
 
Торонто - Баффало - 4:3 
1-й период
0:1 Баффало - Кайл Окпосо - 13, 10:16 
0:2 Баффало - Эвандер Кейн - 12 (Брайан Джионта - 11, Джейк МакКейб - 9), 19:27 
2-й период
1:2 Торонто - Лео Комаров - 8 (Назем Кадри - 11, Вилльям Нюландер - 20), 00:32
2:2 Торонто - Мэттью Мартин - 3, 08:29
3:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 22 (Зак Химан - 14, Коннор Браун - 10), 09:45
3-й период
4:2 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 16 (Митчелл Мэрнер - 26, Никита Зайцев - 16), 13:04, в большинстве
4:3 Баффало - Вилльям Кэрриер - 4 (Земгус Гиргенсонс - 6, Брайан Джионта - 12), 17:37
 
Победный гол забил Остон Мэттьюз, который благодаря этому вышел в единоличные лидеры Лиги среди новичков по голам (22) и очкам (38). Последним новичком Торонто, которому удавалось в первый сезон забить 22 гола, был Сергей Березин. В сезоне 1996-97, за пять месяцев до рождения Мэттьюза, он забросил 25 шайб. 
 
 
Сент-Луис - Оттава - 4:6 
1-й период
0:1 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 5 (Том Пайатт - 6, Эрик Карлссон - 29), 03:03 
1:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 11 (Джей Баумистер - 8, Александр Стин - 21), 09:34 
2-й период
1:2 Оттава - Майк Хоффман - 13 (Кайл Тёррис - 15, Дион Фанеф - 12), 13:26, в большинстве
1:3 Оттава - Бобби Райан - 9 (Райан Дзингель - 14, Кайл Тёррис - 16), 14:51
2:3 Сент-Луис - Кевин Шаттенкирк - 9 (Владимир Тарасенко - 25, Дмитрий Яшкин - 9), 19:14
3-й период
3:3 Сент-Луис - Александр Стин - 6 (Кевин Шаттенкирк - 21, Алекс Пьетранжело - 14), 01:35, в большинстве
3:4 Оттава - Марк Стоун - 14, 02:35
3:5 Оттава - Майк Хоффман - 14 (Жан-Габриэль Пажо - 11, Том Пайатт - 7), 13:53
3:6 Оттава - Марк Стоун - 15 (Дерик Брассар - 13, Зак Смит - 10), 18:47, в пустые ворота
4:6 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 11 (Джоэль Эдмундсон - 9, Давид Перрон - 14), 19:12
 
Сент-Луису не удалось выиграть третий матч подряд. На протяжении всей встречи «Блюзмены» выступали в роли догоняющих, отыгрывались со счета 0:1 и 1:3, однако в третьем периоде Марк Стоун сделал дубль и принес Оттаве третью победу в четырех последних встречах. 
 
 
Миннесота - Нью-Джерси - 3:4 
1-й период
1:0 Миннесота - Джаред Спёрджин - 6 (Нино Нидеррайтер - 16, Микко Койву - 18), 17:58, в большинстве 
2-й период
2:0 Миннесота - Джейсон Зукер - 12 (Микаель Гранлунд - 26, Микко Койву - 19), 09:24
2:1 Нью-Джерси - Павел Заха - 3 (Кайл Палмьери - 17, Карл Столлери - 2), 13:19, в большинстве
3-й период
2:2 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 11 (Тэйлор Холл - 18, Пьер Паренто - 8), 05:23
3:2 Миннесота - Эрик Хаула - 7 (Чарли Койл - 22, Джаред Спёрджин - 15), 09:08
3:3 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 10 (Майк Каммаллери - 13, Дэймон Северсон - 19), 09:30
3:4 Нью-Джерси - Бю Беннетт - 3 (Блэйк Коулман - 1, Майлс Вуд - 3), 17:43
 
За 2:17 до финальной сирены Бо Беннетт забросил третью шайбу в сезоне и принес «Дьяволам» третью победу подряд, причем все они были одержаны в гостях. Миннесота проиграла в третий раз за последние 20 матчей. 
 
 
Колорадо - Чикаго - 4:6 
1-й период
0:1 Чикаго - Ник Шмалтц - 2, 02:38 
1:1 Колорадо - Мэтт Дюшен - 14 (Нэтан Маккиннон - 18, Тайсон Бэрри - 19), 07:39, в большинстве 
1:2 Чикаго - Брент Сибрук - 3 (Деннис Расмуссен - 4, Ник Шмалтц - 4), 12:50 
2-й период
2:2 Колорадо - Блэйк Комо - 7 (Нэтан Маккиннон - 19, Михаил Григоренко - 10), 09:03
3:2 Колорадо - Мэттью Ньето - 1 (Гэбриэл Ландеског - 7), 10:06
3:3 Чикаго - Таннер Керо - 2 (Тревор ван Римсдик - 4, Мариан Хосса - 10), 10:25
4:3 Колорадо - Мэтт Дюшен - 15 (Тайсон Бэрри - 20, Франсуа Бошемен - 9), 14:08
3-й период
4:4 Чикаго - Винсент Иностроза - 5, 05:10
4:5 Чикаго - Винсент Иностроза - 6 (Таннер Керо - 2, Мариан Хосса - 11), 08:11
4:6 Чикаго - Таннер Керо - 3 (Джонатан Тэйвз - 15, Мариан Хосса - 12), 19:49, в пустые ворота
 
Чикаго одержал нужную победу после двух поражений подряд, а Колорадо уступил в 13-й домашней игре из 14 последних.  
 
 
Калгари - Флорида - 5:2 
1-й период
0:1 Флорида - Винсент Трочек - 15 (Джаред Маккэнн - 4, Аарон Экблад - 6), 03:46 
1:1 Калгари - Крис Верстиг - 8 (Шон Монахан - 14, Марк Джордано - 15), 06:39 
1:2 Флорида - Винсент Трочек - 16 (Джаред Маккэнн - 5, Джейсон Димерс - 11), 08:25 
2-й период
2:2 Калгари - Марк Джордано - 6 (Михаэль Фролик - 15, Микаэль Бэклунд - 18), 04:25, в большинстве
3:2 Калгари - Микаэль Бэклунд - 13 (Мэттью Ткачак - 20, Марк Джордано - 16), 11:23, в большинстве
4:2 Калгари - Микаэль Бэклунд - 14 (Мэттью Ткачак - 21, Михаэль Фролик - 16), 11:36
3-й период
5:2 Калгари - Шон Монахан - 13 (Деннис Уайдмен - 10), 17:52, в пустые ворота
 
Для Калгари победа стала первой в последних четырех встречах. Оба гола Флориды на счету Винсента Трочека, чья результативная серия достигла пяти матчей. В Калгари прервалась победная гостевая серия «Пантер», составлявшая четыре игры.
 
 
Ванкувер - Нэшвилл - 1:0 
3-й период
1:0 Ванкувер - Хенрик Седин - 10 (Лука Сбиса - 9, Луи Эрикссон - 11), 12:28 
 
Единственную шайбу в середине третьего периода забросил Хенрик Седин. Для капитана Ванкувера это стало 999-м очком в карьере. «Кэнакс» прервали четырехматчевую проигрышную серию, однако набирали очки в 10 из 11 последних матчей. Вратарь хозяев Райан Миллер сделал 30 сэйвов и одержал 353-ю победу в карьере, сравнявшись на 20-м месте за всю историю Лиги с Евгением Набоковым.
 
 
Анахайм - Тампа-Бэй - 2:1 (ОТ)
2-й период
0:1 Тампа-Бэй - Валтери Филппула - 7 (Никита Нестеров - 8, Антон Стролман - 12), 04:36
1:1 Анахайм - Райан Гецлаф - 6, 04:57
Овертайм
2:1 Анахайм - Рикард Ракелл - 19 (Райан Кеслер - 20), 00:54, в большинстве
 
Гол Рикарда Ракелла в овертайме принес Анахайму седьмую победу в последних девяти матчах. Капитан «Уток» Райан Гецлаф впервые в сезоне забросил шайбу на домашней арене.





Источник — Sport.ua

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