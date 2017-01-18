УХЛ. Встреча лидеров - Донбасс принимает Кременчук

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Все ближе финиш первого этапа чемпионата страны, по итогам которого определятся участники серий плей-офф. И хотя ведущие команды, в основном, уже выполнили для себя задачу-минимум, встреча с сильным соперником - это хорошая возможность еще раз проверить свои силы перед предстоящими решающими поединками.



«Донбасс» - ХК «Кременчук»

18 января. Дружковка. СК «Альтаир». 18:45



Таких матчей с особым интересом ждут не только болельщики этих команд, а все любители хоккею Украины. Ведь встречаются два лучших на сегодня клуба страны, которые поставили перед собой цель выиграть и золотые медали, и регулярный чемпионат.

Перед началом матча «Донбасс» опережает «Кременчук» на 6 очков, поэтому в случае победы гостей борьба за первую позицию может обостриться до предела. Из этого уже следует, что всех нас ожидает по-настоящему боевой хоккей. К тому же команды сейчас набрали отличную форму и постараются ни в чем не уступать своим соперникам.

Что касается личных встреч, то из пяти прошедших уже матчей три выиграли хоккеисты «Донбасса» (один из них в овертайме) и два «Кременчук». Так что ждем нового увлекательного противостояния.



Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 1:2, 3:1, 3:2 (от), 2:3, 4:2



«Дженералз» - «Белый Барс»

18 января. Бровары. СК «Терминал». 18:45



Волею календаря и перенесенных матчей из предыдущих туров за пять последних дней соперники сыграют друг с другом третий матч подряд. Напомню, что 14 января в Белой Церкви выиграл «Белый Барс» 5:4, а накануне «Дженералз» взял убедительный реванш со счетом 4:0.

Учитывая то обстоятельство, что в составах обеих команд играет много молодых хоккеистов, будет очень важно, кто сохранит больше и физических, и эмоциональных сил. Но в любом случае соперники обязательно будут биться за победу и предсказать сейчас, кто ее одержит, на наш взгляд, очень сложно.

На данный момент счет личных встреч 4:2 в пользу «Дженералз».



Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 3:2, 5:2, 4:1, 3:4 (от), 4:5, 4:0



«Кривбасс» - «Витязь»

19 января. Кривой Рог. Ледовая арена. 18:45



В отличие от двух предыдущих матчей этого тура, в которых ожидается упорная борьба и непредсказуемые результаты, в этом противостоянии все предельно ясно еще до игры.

«Кривбасс» на данный момент выглядит явно сильнее, что и подтвердил поединок в минувшую субботу в Харькове. Гости убедительно переиграли харьковчан со счетом 8:1. При этом было видно, что подопечные Александра Куликова явно не включали все свои резервы.

Для «Витязя» же главной задачей сейчас остается доиграть сезон до конца и не сняться с турнира. О чем другом еще можно говорить, если третий матч подряд команда готовиться без официально назначенного главного тренера или его исполняющего обязанности. Хорошо еще, что бывшие игроки «Витязя», завершившие недавно свою спортивную карьеру, в частности Алексей Лазаренко, помогают на общественных началах.



Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 3:2, 4:3, 4:2, 10:2, 8:1





Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 18.01.17 выглядит так

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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