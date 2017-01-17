УХЛ. Дженералз берет уверенный реванш за недавнее поражение

Соперники встречались друг с другом последний раз всего лишь три дня назад и тогда в Белой Церкви со счетом 5:4 выиграли хозяева площадки хоккеисты «Белого Барса».

На этот раз встреча проходила в Броварах, где сейчас принимает своих соперников «Дженералз».

Первый период никому преимущества не принес и завершился нулевой ничьей. Однако после перерыва форварду киевского клуба Артему Шиманскому удалось открыть счет. На 34-й минуте еще один игрок «Дженералз» Алексей Янишевский, реализовав численное превосходство, забросил вторую шайбу в ворота гостей. А в заключительной двадцатиминутке Николай Дворник и все тот же Алексей Янишевский (снова в большинстве) установили окончательный счет на табло - 4:0 победа «Дженералз».

Интересно, что уже завтра команды сыграют третий за последние дни поединок. Он снова пройдет в Броварах.

«Дженералз» - «Белый Барс» - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

«Дженералз»: Напненко (Позынич); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Козачук, Порупа, Сирченко; Еловиков, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Полищук, Шах, Костюк, И. Дворник, Н. Дворник

«Белый Барс»: Власенко (Краснопольский); Гриценко, Логач, Дворецкий, Ядловский, Поцелуенко, Люльчук, Толкунов, Воронин, Сухонос; Даниленко, Лесников, Разумов, Ромащенко, Сеник, Шевченко, Бабинец, Печерских, Винницкий, Микулко

Голы: 1:0 - Шиманский (Полищук), 25:16, 2:0 - Янишевский (Скрипец, Овчинников), 34:44-бол, 3:0 - Н. Дворник (И. Дворник), 42:16, 4:0 - Янишевский (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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