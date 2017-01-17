Форвард сборной Украины стад игроком российской Ариады-НХ

© ХК Ариада-НХ. Александр Торяник

27-летний форвард сборной Украины Александр Торяник стал игроком российской «Ариады-НХ», выступающей в ВХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне игрок защищал цвета «Южного Урала». Также за свою карьеру Торяник играл за «Дизель», «Сарыарку», ХК «Саров», усть-каменогорское «Торпедо», провел сезон за «Донбасс» в КХЛ.

Источник — Sport.ua

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