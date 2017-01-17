Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Форвард сборной Украины стад игроком российской Ариады-НХ

Александр Торяник продолжит карьеру в волжском клубе

  • 17.01.2017 13:50
  • 84 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Ариада-НХ. Александр Торяник
© ХК Ариада-НХ. Александр Торяник

27-летний форвард сборной Украины Александр Торяник стал игроком российской «Ариады-НХ», выступающей в ВХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне игрок защищал цвета «Южного Урала». Также за свою карьеру Торяник играл за «Дизель», «Сарыарку», ХК «Саров», усть-каменогорское «Торпедо», провел сезон за «Донбасс» в КХЛ.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.