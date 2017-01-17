© НХЛ. Питтсбург - Вашингтон

В понедельник в Лиге были сыграны семь встреч.

Бостон - Айлендерс - 0:4

2-й период

0:1 Айлендерс - Николай Кулемин - 6 (Кэйси Сизикас - 12, Джейсон Чимера - 8), 13:18

0:2 Айлендерс - Джош Бэйли - 6 (Андерс Ли - 6, Адам Пилич - 3), 15:00

0:3 Айлендерс - Николай Кулемин - 7 (Кэйси Сизикас - 13), 18:38

3-й период

0:4 Айлендерс - Джейсон Чимера - 8, 12:00, в меньшинстве

Вратарь нью-йоркской команды Томас Грайсс, Вторая звезда матча, отразил 32 броска в створ. Это первый шатаут немца в сезоне и пятый — в регулярных чемпионатах. Первой звездой стал левый крайний гостей Николай Кулемин, оформивший свой 7-й дубль в НХЛ. «Островитяне» впервые в истории победили в Бостоне «всухую» - в 81-м по счету поединке!

Баффало - Даллас - 4:1

1-й период

1:0 Баффало - Тайлер Эннис - 2, 00:19

2:0 Баффало - Джейк МакКейб - 1, 12:34, в большинстве

2:1 Даллас - Радек Факса - 6 (Иржи Гудлер - 4), 15:14

2-й период

3:1 Баффало - Джек Айкел - 9 (Сэм Рейнхарт - 19, Кайл Окпосо - 16), 07:07, в большинстве

3-й период

4:1 Баффало - Джек Айкел - 10, 19:50, в пустые ворота

Центрфорвард хозяев Тайлер Эннис, Вторая звезда встречи, проводил первый матч после операции на паху и отличился через 19 секунд после начала встречи. Нападающий пропустил предыдущие 30 игр.

Детройт - Монреаль - 1:0

2-й период

1:0 Детройт - Томаш Ванек - 12 (Дэнни Декайзер - 5, Франс Нильсен - 16), 18:14

Первой звездой матча стал вратарь хозяев Джаред Коро, который сделал 18 сэйвов, оформив второй шатаут в карьере.

Лос-Анджелес - Тампа-Бэй - 1:2

1-й период

1:0 Лос-Анджелес - Кайл Клиффорд - 3, 08:33

1:1 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 13 (Джонатан Друин - 16, Люк Витковски - 2), 14:33

2-й период

1:2 Тампа-Бэй - Брайан Бойл - 11 (Валтери Филппула - 22, Никита Кучеров - 24), 18:47

Обе команды играли без своих лидеров. «Королям» из-за плохого самочувствия не помог капитан Анже Копитар. Тампа-Бэй действовала без защитника Виктора Хедмана, который вышел на разминку, но плохо себя почувствовал.

Сан-Хосе - Виннипег - 5:2

1-й период

1:0 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 4 (Джастин Браун - 5), 11:54, в меньшинстве

2-й период

2:0 Сан-Хосе - Тимо Мейер - 2 (Крис Тьерни - 9, Джоэл Уорд - 12), 02:45

3:0 Сан-Хосе - Брент Бернс - 18 (Джо Павелски - 25, Патрик Марло - 8), 07:08, в большинстве

3-й период

4:0 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 4 (Тимо Мейер - 2, Марк-Эдуард Власик - 9), 11:41

4:1 Виннипег - Джошуа Морриссей - 2 (Марк Шайфли - 22), 17:24

4:2 Виннипег - Марк Шайфли - 20, 19:41

5:2 Сан-Хосе - Джо Торнтон - 3, 19:50, в пустые ворота

Правый крайний хозяев Джоэл Уорд, Первая звезда поединка, прервал безголевую серию «Акул», длившуюся более 100 минут игрового времени.

Питтсбург - Вашингтон - 8:7 (ОТ)

1-й период

0:1 Вашингтон - Андре Бураковски - 7 (Дэниэл Уинник - 6), 07:06

0:2 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 13 (Ти Джей Оши - 12, Александр Овечкин - 17), 17:09

2-й период

0:3 Вашингтон - Джастин Уильямс - 15 (Евгений Кузнецов - 25, Маркус Йоханссон - 17), 01:17

1:3 Питтсбург - Евгений Малкин - 19 (Тревор Дэйли - 10, Джастин Шульц - 20), 06:28

2:3 Питтсбург - Конор Шири - 12 (Сидни Кросби - 21, Тревор Дэйли - 11), 07:12

3:3 Питтсбург - Ник Бонино - 7 (Джастин Шульц - 21, Фил Кессел - 29), 08:55

4:3 Питтсбург - Брайан Раст - 11 (Тревор Дэйли - 12, Олли Мяяття - 5), 13:47

5:3 Питтсбург - Евгений Малкин - 20 (Джейк Гюнцель - 2, Джастин Шульц - 22), 14:37

5:4 Вашингтон - Бретт Коннолли - 7 (Тэйлор Чорни - 2, Андре Бураковски - 12), 15:07

5:5 Вашингтон - Ларс Эллер - 5 (Нэйт Шмидт - 11, Ти Джей Оши - 13), 16:54, в меньшинстве

6:5 Питтсбург - Евгений Малкин - 21 (Патрик Хорнквист - 14, Сидни Кросби - 22), 17:19, в большинстве

3-й период

7:5 Питтсбург - Сидни Кросби - 27 (Конор Шири - 15, Брайан Раст - 8), 05:55

7:6 Вашингтон - Ти Джей Оши - 15 (Александр Овечкин - 18, Мэтт Нисканен - 17), 09:29, в большинстве

7:7 Вашингтон - Ларс Эллер - 6 (Дмитрий Орлов - 18, Мэтт Нисканен - 18), 14:38

Овертайм

8:7 Питтсбург - Конор Шири - 13 (Сидни Кросби - 23, Джастин Шульц - 23), 00:34

После окончания встречи игроки обеих команд как только ее не называли: странной, интересной, сумасшедшей. И все были правы. Этим поражением прервалась девятиматчевая победная серия Вашингтона, а Питтсбург прервал серию из трех проигрышей. Игра стала самой результативной в Лиге с 27 октября 2011 года, когда Виннипег со счетом 9:8 переиграл Филадельфию. А Питтсбург впервые за 16 лет забил шесть голов в течение одного периода, повторив результат «Айлендерс» от 21 марта 2001 года. Центрфорвард хозяев Евгений Малкин, Первая звезда матча, оформил 11-й хет-трик в регулярных чемпионатах - это второй результат в истории клуба.

Эдмонтон - Аризона - 3:1

1-й период

1:0 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 9 (Джордан Эберле - 19, Адам Ларссон - 7), 03:34

2-й период

2:0 Эдмонтон - Джухар Хайра - 1 (Марк Летесту - 12, Зак Кэссиан - 9), 11:40

3:0 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 17 (Коннор Макдэйвид - 37), 13:37

3:1 Аризона - Радим Врбата - 10 (Александр Бурмистров - 3, Брендан Перлини - 2), 17:56, в большинстве













Победный гол Эдмонтона забил новичок Джухар Хайра (Вторая звезда поединка), для которого шайба стала дебютной в НХЛ. «Нефтяники» впервые с 2009 года переиграли Аризону в основное время.

Источник — Sport.ua

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