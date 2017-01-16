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НХЛ. Анахайм уступил Сент-Луису, Чикаго - Миннесоте. Матчи воскресенья

Статистика и видеообзоры поединков

  • 16.01.2017 08:20
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НХЛ. Анахайм - Сент-Луис
© НХЛ. Анахайм - Сент-Луис
В воскресенье в Лиге были сыграны четыре встречи. 
 
Вашингтон - Филадельфия - 5:0 
2-й период
1:0 Вашингтон - Андре Бураковски - 6, 09:08, в большинстве
3-й период
2:0 Вашингтон - Джастин Уильямс - 13 (Маркус Йоханссон - 16, Евгений Кузнецов - 24), 01:36
3:0 Вашингтон - Мэтт Нисканен - 3 (Александр Овечкин - 16, Никлас Бэкстрем - 29), 03:20
4:0 Вашингтон - Мэтт Нисканен - 4 (Том Уилсон - 5, Джэй Бигл - 10), 05:47
5:0 Вашингтон - Джастин Уильямс - 14 (Никлас Бэкстрем - 30, Брукс Орпик - 10), 06:36
 
Столичная команда выиграла 9-й раз подряд и возглавила турнирную таблицу Лиги. Первой звездой матча стал вратарь хозяев Филипп Грубауэр, отразивший 24 броска в створ. Это второй шатаут австрийца в сезоне и второй же — в НХЛ.
 
 
Чикаго - Миннесота - 2:3 
1-й период
1:0 Чикаго - Патрик Кейн - 13 (Артём Анисимов - 14, Артемий Панарин - 26), 04:33 
2-й период
2:0 Чикаго - Патрик Кейн - 14 (Артём Анисимов - 15), 04:16
2:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 12 (Микаель Гранлунд - 25, Йонас Бродин - 13), 06:23, в большинстве
2:2 Миннесота - Крис Стюарт - 9 (Джордан Шрёдер - 4, Райан Сутер - 20), 11:00
3-й период
2:3 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 6 (Марко Сканделла - 3), 05:08
 
Миннесота обыграла Чикаго восьмой раз кряду: «Блэкхокс» не могуть победить «Диких» с сезона-2014/15. Миннесота повторила клубный рекорд — команда набирает очки в 12-ти выездных поединках подряд (выиграв 10 из них).
 
 
Ванкувер - Нью-Джерси - 1:2 (ОТ)
2-й период
1:0 Ванкувер - Луи Эрикссон - 10 (Хенрик Седин - 19, Даниэль Седин - 14), 06:31
1:1 Нью-Джерси - Кайл Куинси - 3 (Дэймон Северсон - 18, Бю Беннетт - 7), 16:57
Овертайм
1:2 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 11 (Трэвис Зэйджак - 19), 01:28
 
Ванкувер проиграл четвертый раз кряду, но при этом команда набрала 3 очка. У Нью-Джерси 4 победы в последних пяти встречах.
 
 
Анахайм - Сент-Луис - 1:2 (ОТ)
2-й период
0:1 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 9 (Робби Фаббри - 17, Давид Перрон - 13), 11:03
3-й период
1:1 Анахайм - Рикард Ракелл - 18 (Райан Гецлаф - 28, Корбиниан Хольцер - 5), 05:11
Овертайм
1:2 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 10 (Джейден Шварц - 13), 00:51
 
«Блюзмены» победили в Анахайме впервые с октября 2009-го — 10 предыдущих игр на льду «Хонда Центра» завершались победами «Уток». Первой звездой матча стал центрфорвард гостей Патрик Берглунд, оформивший свой второй дубль в сезоне.





Источник — Sport.ua

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