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Билеты на киевский чемпионат мира подорожали в несколько раз

Организаторы изменили ценовую билетную политику будущего турнира

  • 15.01.2017 15:51
  • 326 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua

Билеты на будущий чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IA, который пройдет в киевском «Дворце спорта» с 22-го по 28 апреля, существенно подорожали.

Ранее собралось, что ценовая политика будет направлена на максимальное привлечение зрителей на трибуны, а минимальная цена составит 50-80 гривен. На данный момент все изменилось, самые дешевые билеты стоят 100-200 гривен.

Касательно абонементов ситуация идентичная. Первоначально билет на один игровой день стоил 210 гривен, сейчас цена стартует от 640 грн. Абонемент на все игры одной сборной был 350, а стал 1600.

Абонемент на все игры турнира стоит 4800 гривен.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 15.01.2017 16:17
    0
    мабуть є велике бажання грати при ПОРОЖНІХ трибунах.....
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