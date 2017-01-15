Билеты на киевский чемпионат мира подорожали в несколько раз

Билеты на будущий чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IA, который пройдет в киевском «Дворце спорта» с 22-го по 28 апреля, существенно подорожали.
Ранее собралось, что ценовая политика будет направлена на максимальное привлечение зрителей на трибуны, а минимальная цена составит 50-80 гривен. На данный момент все изменилось, самые дешевые билеты стоят 100-200 гривен.
Касательно абонементов ситуация идентичная. Первоначально билет на один игровой день стоил 210 гривен, сейчас цена стартует от 640 грн. Абонемент на все игры одной сборной был 350, а стал 1600.
Абонемент на все игры турнира стоит 4800 гривен.
Источник — Sport.ua
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