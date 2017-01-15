© НХЛ. Даллас - Миннесота

В субботу в Лиге были сыграны двенадцать встреч.

Бостон - Филадельфия - 6:3

1-й период

0:1 Филадельфия - Пьер-Эдуард Беллемар - 3 (Иван Проворов - 17, Крис ВандеВельде - 6), 02:05

1:1 Бостон - Брэд Маршанд - 16, 07:48, в меньшинстве

2-й период

2:1 Бостон - Давид Крейчи - 10 (Остин Чарник - 8), 02:00, в большинстве

3:1 Бостон - Тори Круг - 4 (Брэд Маршанд - 24, Дэвид Пастрняк - 13), 06:00

3:2 Филадельфия - Брэйден Щенн - 15 (Марк Стрейт - 12, Клод Жиру - 27), 08:16, в большинстве

4:2 Бостон - Патрис Бержерон - 9 (Брэд Маршанд - 25, Тори Круг - 24), 13:04, в большинстве

5:2 Бостон - Здено Хара - 3 (Дэвид Пастрняк - 14, Брэд Маршанд - 26), 15:18

5:3 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 18 (Якуб Ворачек - 28, Клод Жиру - 28), 19:56, в большинстве

3-й период

6:3 Бостон - Брэд Маршанд - 17, 19:06, в пустые ворота

В своей 500-й игре в НХЛ нападающий Бостона Брэд Маршанд забил в меньшинстве, в пустые ворота, а одну передачу отдал в большинстве. В последних пяти играх на счету Маршанда семь голов и 11 очков. На счету Давида Крейчи гол, который стал для форварда хозяев 500-м очком в карьере.

Колорадо - Нэшвилл - 2:3

1-й период

1:0 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 8 (Мэтт Дюшен - 12, Мэттью Ньето - 3), 04:07

2-й период

2:0 Колорадо - Франсуа Бошемен - 1 (Михаил Григоренко - 9), 02:21

2:1 Нэшвилл - Коди МакЛеод - 2 (Гарри Золнержик - 1, Дерек Грант - 4), 07:52

3-й период

2:2 Нэшвилл - Майк Фишер - 12 (Остин Ватсон - 7), 05:00

2:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 11 (Райан Джохансен - 23), 08:06

Колорадо вел в счете 2:0 к началу второго периода, но затем за Нэшвилл забил Коди Маклауд, еще в пятницу утром бывший игроком «Лавин». Силовой форвард за «Хищников» дебютировал сразу же матчем против бывшей команды. Кроме того, Маклауд еще и подрался с Джеромом Игинлой.

Монреаль - Рейнджерс - 5:4

1-й период

0:1 Рейнджерс - Брэндон Пирри - 7 (Райан МакДона - 25, Дерек Степан - 23), 12:24, в большинстве

2-й период

1:1 Монреаль - Алекс Гальченюк - 10 (Марк Барберио - 4, Макс Пачиоретти - 17), 03:08

1:2 Рейнджерс - Рик Нэш - 14 (Кевин Хэйс - 19, Павел Бучневич - 6), 06:20

2:2 Монреаль - Брайан Флинн - 6 (Филлип Дано - 13, Джефф Петри - 14), 07:58

2:3 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 14 (Кевин Хэйс - 20), 11:07, в меньшинстве

3-й период

3:3 Монреаль - Алексей Емелин - 2 (Пол Байрон - 14, Филлип Дано - 14), 10:53

4:3 Монреаль - Макс Пачиоретти - 20 (Зак Редмонд - 5), 11:29

5:3 Монреаль - Пол Байрон - 13 (Филлип Дано - 15, Алексей Емелин - 4), 11:55

5:4 Рейнджерс - Дерек Степан - 10 (Матс Зуккарелло Аасен - 24, Ник Холден - 15), 14:53

В крайне эмоциональном матче Монреаль взял верх за счет трех голов в третьем периоде, забитых с разницей в 62 секунды. Защитник хозяев Алексей Емелин второй раз в карьере сумел и отличиться голом, и выступить в роли ассистента. В первый раз это произошло 4 апреля 2013 года.

Оттава - Торонто - 2:4

1-й период

0:1 Торонто - Назем Кадри - 17 (Джеймс ван Римсдик - 20, Тайлер Бозак - 18), 06:26, в большинстве

2-й период

0:2 Торонто - Тайлер Бозак - 10 (Митчелл Мэрнер - 25), 01:07

1:2 Оттава - Дион Фанеф - 6 (Майк Хоффман - 17, Эрик Карлссон - 28), 09:15

2:2 Оттава - Кайл Тёррис - 15 (Бобби Райан - 8, Райан Дзингель - 13), 18:10

3-й период

2:3 Торонто - Назем Кадри - 18 (Вилльям Нюландер - 19, Мэтт Ханвик - 10), 02:31

2:4 Торонто - Коннор Браун - 11 (Остон Мэттьюз - 16), 07:52

Вратарь Кертис Макелинни удачно дебютировал за Торонто. Бывший сменщик Сергея Бобровского в Коламбусе отразил 35 бросков, став первой звездой встречи. «Кленовые листья» одержали восьмую победу в последних 10 встречах. Одна из шайб Оттавы на счету бывшего капитана Торонто Диона Фанефа.

Детройт - Питтсбург - 6:3

1-й период

0:1 Питтсбург - Кристофер Летанг - 4 (Сидни Кросби - 20), 00:27

2-й период

0:2 Питтсбург - Евгений Малкин - 18 (Карл Хагелин - 12), 03:51

1:2 Детройт - Густав Нюквист - 6 (Ксавьер Улле - 5, Ник Дженсен - 4), 09:01

2:2 Детройт - Томаш Ванек - 11 (Джастин Абделькадер - 5), 13:28

2:3 Питтсбург - Мэтт Каллен - 8, 17:56, в большинстве

3:3 Детройт - Франс Нильсен - 9 (Майк Грин - 12, Томаш Ванек - 18), 19:06

3-й период

4:3 Детройт - Андреас Атанасиу - 9, 01:46

5:3 Детройт - Майк Грин - 8 (Антони Манта - 10, Густав Нюквист - 16), 11:51, в большинстве

6:3 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 9 (Густав Нюквист - 17, Антони Манта - 11), 13:14

Питтсбург впервые за год проиграл в третий раз подряд. Кристофер Летанг успел забить гол, но сыграл всего две минуты, потому что получил очередную травму, из-за чего почти всю встречу «Пингвины» провели в пять защитников. «Красные крылья» прервали серию из трех поражений.

Флорида - Коламбус - 4:3

1-й период

1:0 Флорида - Шон Торнтон - 1 (Аарон Экблад - 5), 08:22

1:1 Коламбус - Скотт Хартнелл - 11 (Райан Мюррэй - 5, Сет Джонс - 12), 10:57, в большинстве

1:2 Коламбус - Кэм Аткинсон - 21, 18:10

2-й период

2:2 Флорида - Винсент Трочек - 14 (Джейсон Димерс - 10), 08:24

3:2 Флорида - Джонатан Марчиссо - 13, 10:46

3-й период

4:2 Флорида - Яромир Ягр - 8 (Винсент Трочек - 15, Якуб Киндл - 3), 01:27

4:3 Коламбус - Бун Дженнер - 8 (Брендон Дубински - 13, Сет Джонс - 13), 06:17

Коламбус проиграл в четвертый раз за шесть последних матчей, а Флорида одержала всего вторую домашнюю победу в девяти играх.

Каролина - Айлендерс - 7:4

1-й период

0:1 Айлендерс - Джон Таварес - 15 (Скотт Мэйфилд - 3), 04:16

1:1 Каролина - Брок Макгинн - 5 (Элиас Линдхольм - 12, Джордан Стаал - 13), 16:26

1:2 Айлендерс - Андерс Ли - 15 (Ник Ледди - 14, Джош Бэйли - 22), 18:08

2-й период

1:3 Айлендерс - Джейсон Чимера - 7 (Энтони Бювиллье - 7, Алан Кьюин - 7), 01:52

2:3 Каролина - Джастин Фолк - 8 (Элиас Линдхольм - 13), 04:58

3:3 Каролина - Элиас Линдхольм - 5 (Брок Макгинн - 5, Джордан Стаал - 14), 08:57

4:3 Каролина - Бретт Песке - 2 (Брок Макгинн - 6, Ли Стемпняк - 12), 16:57

3-й период

4:4 Айлендерс - Джон Таварес - 16 (Андерс Ли - 5, Джош Бэйли - 23), 01:08

5:4 Каролина - Ли Стемпняк - 9 (Теуво Теравяйнен - 13), 05:42

6:4 Каролина - Теуво Теравяйнен - 10 (Джастин Фолк - 12, Ли Стемпняк - 13), 11:44

7:4 Каролина - Джордан Стаал - 9 (Мэтт Теннисон - 4, Брок Макгинн - 7), 13:53

Каролина одержала четвертую победу подряд, а у «Островитян» в последних пяти матчах только одна победа. Примечательно, что в этом поединке не было ни одного удаления.

Аризона - Анахайм - 0:3

1-й период

0:1 Анахайм - Хампус Линдхольм - 2 (Райан Гецлаф - 27, Кори Перри - 25), 05:49

3-й период

0:2 Анахайм - Ник Ричи - 10 (Ондрей Касе - 7), 00:35

0:3 Анахайм - Райан Кеслер - 18, 19:39, в пустые ворота

Главным героем встречи стал вратарь Джонатан Бернье, который вышел на лед с первых минут впервые с 20 декабря и оформил первый шатаут в форме «Уток». Анахайм выиграл шестую из семи последних встреч.

Даллас - Миннесота - 4:5

1-й период

0:1 Миннесота - Микко Койву - 13, 01:19

0:2 Миннесота - Эрик Стаал - 15 (Чарли Койл - 21, Кристиан Фолин - 4), 03:00

0:3 Миннесота - Мэтью Думба - 7 (Микаель Гранлунд - 23, Джейсон Зукер - 17), 04:00

0:4 Миннесота - Крис Стюарт - 8 (Джордан Шрёдер - 3, Райан Сутер - 19), 12:45

1:4 Даллас - Антуан Руссель - 6 (Радек Факса - 14, Бретт Ричи - 5), 19:53

2-й период

2:4 Даллас - Иржи Гудлер - 2 (Девин Шор - 11, Джон Клингберг - 18), 02:20

3:4 Даллас - Тайлер Сегин - 16 (Джейми Бенн - 25, Джон Клингберг - 19), 06:06

3-й период

4:4 Даллас - Джон Клингберг - 7 (Тайлер Сегин - 27, Джейсон Спецца - 20), 11:13, в большинстве

4:5 Миннесота - Джейсон Зукер - 11 (Микаель Гранлунд - 24), 13:15

За счет очередных двух очков и 16-й победе в 18 матчах Миннесота впервые в сезоне возглавила таблицу Западной конференции, обойдя Чикаго. Вратарь Далласа Антти Ниеми был заменен на Кари Лехтонена через четыре минуты после начала первого периода, пропустив три гола после трех бросков.

Эдмонтон - Калгари - 2:1 (Б)

2-й период

1:0 Эдмонтон - Патрик Марун - 18 (Дрэйк Каггула - 5, Райан Нюджент-Хопкинс - 13), 16:24, в большинстве

1:1 Калгари - Шон Монахан - 12 (Джонни Гудро - 18, Даги Хэмилтон - 20), 16:50

Буллиты

2:1 Эдмонтон, Леон Драйзайтль

Хорошую встречу провел голкипер хозяев Кэм Тальбо, отразивший 24 броска, оба буллита и одержавший рекордную в своей карьере 22-ю победу в сезоне.

Лос-Анджелес - Виннипег - 3:2 (ОТ)

1-й период

1:0 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 3 (Анже Копитар - 18, Алек Мартинез - 19), 03:19

2-й период

1:1 Виннипег - Дрю Стаффорд - 4 (Мэтью Перро - 8, Марк Шайфли - 21), 15:06, в большинстве

3-й период

1:2 Виннипег - Дастин Бафлин - 7 (Блэйк Уилер - 23, Мэтью Перро - 9), 07:38, в большинстве

2:2 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 6 (Анже Копитар - 19, Дерек Форборт - 11), 14:52

Овертайм

3:2 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 23 (Джэйк Маззин - 8, Анже Копитар - 20), 01:36

10 матчей «Королей» в сезоне закончились в овертайме, и в девяти из них они праздновали успех.

Сан-Хосе - Сент-Луис - 0:4

2-й период

0:1 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 2 (Пол Штясны - 14, Кевин Шаттенкирк - 19), 05:27, в большинстве

0:2 Сент-Луис - Давид Перрон - 11 (Кольтон Парайко - 18, Робби Фаббри - 16), 10:01

3-й период

0:3 Сент-Луис - Йори Лехтеря - 5 (Алекс Пьетранжело - 13, Владимир Тарасенко - 24), 09:16

0:4 Сент-Луис - Александр Стин - 5 (Джейден Шварц - 12, Кевин Шаттенкирк - 20), 14:37, в пустые ворота













Резервный голкипер «Блюзменов» Картер Хаттон сделал 24 сэйва и заставил Кена Хичкока на некоторое время забыть о вратарских проблемах команды. Сент-Луис прервал серию из двух поражений, а Сан-Хосе уступил во второй раз подряд.

Источник — Sport.ua

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