УХЛ. Белый Барс выигрывает и уходит с последнего места

В этом противостоянии сошлись команды, составы которых больше чем наполовину состоят из молодых игроков. Поэтому зрители ожидали от игры, прежде всего, азарта и неуступчивости соперников.



Лучше матч начали хозяева площадки, которые уже на 6-й минуте вели в счете 2:0 (голы забили Сергей Бабинец и Кирилл Бондаренко). Лишь перед самым перерывом игроку «Дженералз» Алексею Овчинникову удалось одну шайбу отквитать.



Во второй двадцатиминутке «Белый Барс» опять забил два раза подряд (авторами голов стали Илья Сеник и Кирилл Бондаренко). После этого гости реализовали численное большинство (Данил Скрипец). А на последней минуте периода Михаил Ядловский довел преимущество своей команды до «плюс 3».



Несмотря на довольно существенное отставание, киевляне оружия не сложили и, забросив в третьем периоде две шайбы (Игорь Дворник и Александр Боевых), вернули интригу. Однако на большее «Дженералз» не хватило - 5:4 победил «Белый Барс».



Этот успех позволил подопечным Константина Буценко опередить в турнирной таблице харьковский «Витязь» и покинуть последнее место.



«Белый Барс» - «Дженералз» - 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)

«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко). Бондаренко – Ромащенко – Сеник, Толкунов – Логач, Разумов – Даниленко- Бабинец, Ядловский – Поцелуенко, Воронин – Печерских – Микулко, Дворецкий – Сухонос, Шевченко – Винницкий, А. Люльчук – Д. Гриценк

«Дженералз»: Напненко (Дорош). Овчинников – Костюк – Янишевский, Татаренко – Скрипец, А. Дворник – Н. Дворник – И. Дворник, Шпак – Сирченко, Шиманский – Коржилецкий – Полищук, Боевых, Еловиков

Голы: 1:0 – Бабинец (Разумов, Даниленко), 03:40. 2:0 – Бондаренко (Бабинец, Ромащенко), 05:33. 2:1 – Овчинников (Костюк, Янишевский – больш.), 19:32. 3:1 – Сеник (Логач, Бондаренко – больш.), 22:41. 4:1 – Бондаренко (Сеник, Логач), 32:32. 4:2 – Скрипец (Овчинников, Костюк – больш.), 34:35. 5:2 – Ядловский (Разумов, Даниленко – больш.), 39:51. 5:3 – И. Дворник (А. Дворник, Н. Дворник), 41:35. 5:4 – Боевых (А. Дворник, Н. Дворник), 47:12

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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