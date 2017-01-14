Харьковские Пантеры начали тур с победы

В Кривом Роге начался третий тур чемпионата Украины по хоккею среди женских команд. Харьковские «Пантеры», которые возглавляют турнирную таблицу, встречались с «Днепровскими Белками» и добились трудной победы со счетом 3:2. Интересно, что победную шайбу у харьковчанок забросила Диана Ковтун, которая в летний период выступает за женскую футбольную команду «Жилстрой-1».



Еще в одном матче первого игрового дня «Королевы Днепра» разгромили «Лавину» из Кременчуга 16:1. Здесь главным героем матча стала Елена Ткачук, забросившая 10 (!) шайб в ворота соперниц.



Чемпионат Украины по хоккею. Женщины

Третий тур. Кривой Рог



«Днепровские Белки» - «Пантеры» - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шершнева (2) - Ковтун (2), Скащук



«Лавина» - «Королевы Днепра» - 1:16 (0:4, 1:8, 0:4)

Брусиловская - Ткачук (10), Т.Ткаченко (2), Субботина (2), Войтик, Евтехова

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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