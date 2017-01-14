Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Харьковские Пантеры начали тур с победы

Лидеры чемпионата нанесли поражение хоккеисткам Днепра

  • 14.01.2017 17:20
  • 109 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Харьковские Пантеры начали тур с победы

В Кривом Роге начался третий тур чемпионата Украины по хоккею среди женских команд. Харьковские «Пантеры», которые возглавляют турнирную таблицу, встречались с «Днепровскими Белками» и добились трудной победы со счетом 3:2. Интересно, что победную шайбу у харьковчанок забросила Диана Ковтун, которая в летний период выступает за женскую футбольную команду «Жилстрой-1».

Еще в одном матче первого игрового дня «Королевы Днепра» разгромили «Лавину» из Кременчуга 16:1. Здесь главным героем матча стала Елена Ткачук, забросившая 10 (!) шайб в ворота соперниц.

Чемпионат Украины по хоккею. Женщины
Третий тур. Кривой Рог

«Днепровские Белки» - «Пантеры» - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Шершнева (2) - Ковтун (2), Скащук

«Лавина» - «Королевы Днепра» - 1:16 (0:4, 1:8, 0:4)
Брусиловская - Ткачук (10), Т.Ткаченко (2), Субботина (2), Войтик, Евтехова

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.