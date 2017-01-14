УХЛ. Кривбасс без проблем выигрывает в Харькове

Уже в начале первого периода гости получили численное преимущество в два полевых игрока, однако харьковчане сумели выстоять. В эти минуты отлично проявил себя голкипер «Витязя» Александр Томашук. Вскоре уже хозяева поля оказались в большинстве, но также на смогли его реализовать.



А на 11-й минуте «Кривбасс» открыл счет - отличился совершенно забытый защитниками перед своими воротами форвард приезжей команды Евгений Секирко. Он же через пять минут с передачи Ивана Савченко забросил вторую шайбу. А в конце периода Иван Пидгурский закрепил успех гостей.



Во втором периоде все тот же Секирко, а также Алексей Ворона и Ярослав Свищев довели счет до «теннисного» 0:6.



А в третьем периоде на голы Валентина Алексюка и Александра Михеенка хозяева поля ответили точным броском Вадима Нестерука, который реализовал численное большинство.



В итоге достаточно легкая победа «Кривбасса» со счетом 8:1.



Следует отметить, что уже второй матч подряд харьковчане играют .. без тренеров. На скамейке запасных находится только администратор команды Владислав Мизгунов. Правда, сегодня там же болельщики увидели и бывшего игрока «Витязя» Алексея Лазоренко. Но пока о его возможном появлении в качестве официального тренера речь не идет.



«Витязь» - «Кривбасс» - 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)

«Витязь»: Томашук (Харитонов); Гасимов, Н.С. Попов, Сальников, Качмар, Матвиенко, Кривда, Корж, Поддубный; Колядинский, Муртищев, Посевин, Одноворченко, Нестерук, Лисин, Ханин, Алексанян-Петрович, Олейник, Миколенко.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Коржиков); Декало, Афанасьев, Александров, Рябенко, Горлушко, Катрич; Коваленко, Максименко, Савченко, Секирко, Ворона, Н.А. Попов, Пидгурский, Алексюк, Михеенок, Куцевич, Рубан, Свищев, Слюсарь.

Голы: 0:1 - Секирко (Рябенко, Н.А. Попов), 10:42, 0:2 - Секирко (Савченко), 15:27, 0:3 - Пидгурский (Рубан, Декало), 19:33, 0:4 - Секирко (Рябенко, Афанасьев), 30:05-бол, 0:5 - Ворона (Александров, Максименко), 34:51, 0:6 - Свищев, 37:33, 0:7 - Алексюк (Декало, Михеенок), 44:20, 1:7 - Нестерук (Кривда), 51:25, 1:8 - Михеенок (Максименко, Ворона), 52:24

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.