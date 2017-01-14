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НХЛ. Вашингтон громит Чикаго, Рейнджерс уступили Торонто

Статистика и видеообзоры поединков пятницы

  • 14.01.2017 13:29
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НХЛ. Рейнджерс - Торонто
© НХЛ. Рейнджерс - Торонто
В пятницу в Лиге были сыграны семь встреч. 
 
Рейнджерс - Торонто - 2:4 
1-й период
0:1 Торонто - Вилльям Нюландер - 9 (Назем Кадри - 10, Мэтт Ханвик - 9), 04:49 
0:2 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 15 (Митчелл Мэрнер - 23, Тайлер Бозак - 16), 17:28, в большинстве 
2-й период
1:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 17 (Райан МакДона - 24, Матс Зуккарелло Аасен - 23), 09:05
1:3 Торонто - Коннор Браун - 10 (Остон Мэттьюз - 15, Джэйк Гардинер - 16), 14:27
3-й период
1:4 Торонто - Коннор Кэррик - 2 (Тайлер Бозак - 17, Митчелл Мэрнер - 24), 13:20, в большинстве
2:4 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 13 (Павел Бучневич - 5, Адам Кленденинг - 5), 18:35
 
Торонто продлил гостевую серию без поражений в основное время до девяти матчей. С 3 декабря «Мэйпл Лифс» сыграли на выезде 7-0-2. Ключом Торонто к успеху стали два реализованных большинства из четырех, а также шесть нейтрализованных шансов в большинстве соперника.  
 
 
Вашингтон - Чикаго - 6:0 
1-й период
1:0 Вашингтон - Джэй Бигл - 7 (Дэниэл Уинник - 5, Том Уилсон - 3), 06:04 
2:0 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 12 (Ти Джей Оши - 11, Александр Овечкин - 15), 06:17 
3:0 Вашингтон - Бретт Коннолли - 6 (Ларс Эллер - 5, Андре Бураковски - 11), 17:49 
2-й период
4:0 Вашингтон - Том Уилсон - 3 (Нэйт Шмидт - 9, Ларс Эллер - 6), 17:01
3-й период
5:0 Вашингтон - Ти Джей Оши - 14 (Никлас Бэкстрем - 28, Нэйт Шмидт - 10), 08:11
6:0 Вашингтон - Джэй Бигл - 8 (Джон Карлсон - 20, Том Уилсон - 4), 18:28
 
Вашингтон одержал восьмую победу подряд, не оставив никаких шансов Чикаго. Вратарь столичной команды Брэйден Холтби сделал 24 сэйва, оформив шестой шатаут в сезоне, что является лучшим результатом в Лиге. Защитник Вашингтона Карл Алзнер стал третьим защитником с сезона-1943/44, сыгравшим в НХЛ 500 матчей подряд.   
 
 
Тампа-Бэй - Коламбус - 1:3 
1-й период
1:0 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 13 (Валтери Филппула - 21, Ондржей Палат - 13), 16:18 
2-й период
1:1 Коламбус - Джош Андерсон - 10 (Дэвид Савар - 10), 16:40
3-й период
1:2 Коламбус - Ник Фолиньо - 15 (Зак Веренски - 20, Александер Веннберг - 28), 04:29, в большинстве
1:3 Коламбус - Бун Дженнер - 7, 18:55, в меньшинстве, в пустые ворота
 
Коламбус выиграл во второй раз за последние пять матчей, а Тампа-Бэй проиграла в пятый раз за шесть. «Блю Джекетс» играли без вратаря Сергея Бобровского, который вышел на разминку, но после нее плохо себя почувствовал. Место в воротах впервые в сезоне занял Юнас Корписало, который сделал 31 сэйв и выглядел здорово. 
 
 
Флорида - Айлендерс - 2:5 
1-й период
0:1 Айлендерс - Джейсон Чимера - 6 (Энтони Бювиллье - 6), 02:22 
0:2 Айлендерс - Джон Таварес - 12 (Ник Ледди - 12, Джош Бэйли - 20), 03:48 
1:2 Флорида - Винсент Трочек - 13 (Яромир Ягр - 19, Кит Яндл - 18), 09:55 
2-й период
1:3 Айлендерс - Ник Ледди - 7, 16:06
3-й период
2:3 Флорида - Райлли Смит - 9 (Винсент Трочек - 14, Кит Яндл - 19), 01:42, в большинстве
2:4 Айлендерс - Джон Таварес - 13 (Джош Бэйли - 21), 07:50
2:5 Айлендерс - Джон Таварес - 14 (Кэйси Сизикас - 11, Ник Ледди - 13), 18:16, в пустые ворота
 
Главным героем встречи стал капитан нью-йоркской команды Джон Таварес, оформивший хет-трик и преодолевший рубеж в 500 очков в карьере. По итогам 550 встреч в НХЛ на его счету 501 (221+280) балл. 
 
 
Каролина - Баффало - 5:2 
1-й период
0:1 Баффало - Вилльям Кэрриер - 3 (Райан О'Райлли - 17), 04:24 
2-й период
1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 16 (Дерек Райан - 10, Джордан Стаал - 11), 01:48
2:1 Каролина - Джефф Скиннер - 17 (Джастин Фолк - 11), 02:43
3:1 Каролина - Брок Макгинн - 3 (Элиас Линдхольм - 11, Рон Хэйнси - 8), 06:51
3:2 Баффало - Брайан Джионта - 9, 11:49, в меньшинстве
3-й период
4:2 Каролина - Виктор Раск - 13 (Ноа Ханифин - 13, Джефф Скиннер - 18), 04:15
5:2 Каролина - Брок Макгинн - 4 (Джордан Стаал - 12), 07:58
 
Каролина добилась успеха за счет двух голов и передачи Джеффа Скиннера, дубля Брока Макгинна, а также 36 сэйвов Кэма Уорда, который проводил 600-й матч в НХЛ. «Ураганы» выиграли в третьем матче подряд.  
 
 
Калгари - Нью-Джерси - 1:2 
1-й период
0:1 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 9 (Йон Мерилл - 3, Трэвис Зэйджак - 18), 06:22 
0:2 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 10 (Кайл Палмьери - 16, Карл Столлери - 1), 18:31, в большинстве 
2-й период
1:2 Калгари - Шон Монахан - 11 (Даги Хэмилтон - 19, Крис Верстиг - 12), 14:04
 
Нью-Джерси удалось прервать серию из четырех поражений. Главным героем встречи стал вратарь гостей Кит Кинкэйд, отразивший 31 бросок. 
 
 
Аризона - Виннипег - 4:3 
1-й период
0:1 Виннипег - Шон Маттиас - 6 (Тобиас Энстрем - 10, Якоб Труба - 12), 03:43 
1:1 Аризона - Брендан Перлини - 5 (Оливер Экман-Ларссон - 13, Шейн Доун - 8), 04:49 
2:1 Аризона - Питер Холланд - 1 (Оливер Экман-Ларссон - 14, Радим Врбата - 16), 08:26 
3:1 Аризона - Джейми Макгинн - 7 (Люк Щенн - 3, Радим Врбата - 17), 10:41 
4:1 Аризона - Брендан Перлини - 6 (Радим Врбата - 18, Оливер Экман-Ларссон - 15), 14:45, в большинстве 
3-й период
4:2 Виннипег - Марк Стюарт - 1 (Пол Постма - 9), 02:46
4:3 Виннипег - Блэйк Уилер - 13 (Брайан Литтл - 10, Николай Элерс - 25), 18:30
 
Это вторая подряд победа Аризоны после девятиматчевой проигрышной серии. Дублем в составе хозяев отметился 20-летний Брендан Перлини, а Радим Врбата и Оливер Экман-Ларссон сделали по три голевые передачи.





Источник — Sport.ua

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