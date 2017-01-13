УХЛ. Витязь сыграет с Кривбассом, а Белый Барс - с Дженералз

Чемпионат Украины по хоккею в середине января проходит почти без пауз. Вот и в субботу 14 числа состоятся еще два матча группового этапа.



«Витязь» - «Кривбасс»

14 января. Харьков. СК «Салтовский лед». 14:00



Эта встреча будет интересна, прежде всего, потому, что на данный момент в составе «Кривбасса» играет большое количество хоккеистов, которые ранее защищали цвета «Витязя» и других харьковских команд.

Так, еще с начала сезона за криворожский клуб выступают Иван Савченко, Константин Рябенко, Евгений Секирко. А совсем недавно из Харькова в Кривой Рог переехали Владислав Вязовов, Илья Декало, Александр Михеенок, Никита Попов, Руслан Максименко.

Что же касается исхода завтрашнего матча, то, наверное, его предсказать не трудно, ибо сейчас гости явно считаются фаворитами. С другой стороны для некоторых молодых ребят из «Витязя» появляется хороший шанс проявить себя перед лицом своих болельщиков и доказать, что и они что-то умеют в хоккее.

Добавлю также, что все четыре предыдущие встречи завершились победой «Кривбасса».



Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 2:3, 3:4, 2:4, 2:10





«Белый Барс» - «Дженералз»

14 января. Белая Церковь. Ледовый стадион. 17:00



В этой же паре игра ожидается равной и непредсказуемой, так что кому отдать пальму первенства сейчас вряд ли кто осмелится. В составах обоих соперников выступают в основном молодые и даже юные хоккеисты, а это значит что они могут быть очень нестабильными.

К примеру, киевляне после двойного разгрома от «Кременчука», смогли выиграть в овертайме у «Витязя», снова проиграли с крупным счетом уже «Донбассу» и оказали достойное сопротивление «Кривбассу», уступив лишь 2:4.

«Белый Барс» в декабре также был бит «Кременчуком» 0:13, затем выиграл у «Кривбасса» 2:0 и в борьбе уступил тому же «Кременчуку» 1:4 и «Донбассу» 3:6.

Накануне матча капитан «Белого Барса» Руслан Ромащенко сказал, что игра должна получиться очень интересной. Ее результат важен для его команды и все партнеры настроены на положительный результат.

В личных встречах у «Дженералз» сейчас три победы против одной «Белого Барса».



Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 2:3, 2:5, 1:4, 4:3 от





Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 13.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.