© НХЛ. Миннесота - Монреаль

В четверг в Лиге были сыграны девять встреч.

Филадельфия - Ванкувер - 5:4 (Б)

1-й период

0:1 Ванкувер - Даниэль Седин - 11 (Трой Стечер - 11, Хенрик Седин - 18), 09:21, в большинстве

1:1 Филадельфия - Трэвис Конекни - 7 (Дэйл Уис - 3, Шон Кутюрье - 4), 14:30, в большинстве

2-й период

1:2 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 10 (Крис Танев - 5, Бо Хорват - 17), 01:51

2:2 Филадельфия - Пьер-Эдуард Беллемар - 2 (Мэтт Рид - 5), 09:21

3:2 Филадельфия - Шон Кутюрье - 8 (Якуб Ворачек - 27, Ник Каусинс - 7), 09:39

3:3 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 11 (Джейсон Мегна - 2, Брэндон Саттер - 11), 10:01

3:4 Ванкувер - Брэндон Саттер - 12 (Джейсон Мегна - 3, Трой Стечер - 12), 12:46

3-й период

4:4 Филадельфия - Брэйден Щенн - 14 (Клод Жиру - 26, Уэйн Симмондс - 16), 00:57, в большинстве

Буллиты

5:4 Филадельфия, Клод Жиру

Капитан Ванкувера Хенрик Седин отметился голевой передачей и набрал 997-е очко в карьере. Он станет первым игроком «Кэнакс» и 85-м в истории, кому покорится рубеж в 1000 очков.

Оттава - Питтсбург - 4:1

1-й период

1:0 Оттава - Бобби Райан - 8 (Крис Вайдман - 8, Дерик Брассар - 11), 05:29, в большинстве

2:0 Оттава - Майк Хоффман - 12 (Эрик Карлссон - 26, Кайл Тёррис - 14), 09:26, в большинстве

2-й период

3:0 Оттава - Том Пайатт - 6 (Эрик Карлссон - 27, Жан-Габриэль Пажо - 10), 12:50

3:1 Питтсбург - Конор Шири - 11 (Евгений Малкин - 28, Йан Коул - 13), 19:53

3-й период

4:1 Оттава - Марк Стоун - 13 (Дерик Брассар - 12, Зак Смит - 9), 08:59

Питтсбург впервые с прошлого сезона потерпел два поражения подряд. В последний раз это произошло 14-18 декабря 2015 года, когда «Пингвины» проиграли первые четыре встречи при Майке Салливане. Питтсбург прошел 90 игр регулярного сезона без двух поражений подряд. Салливан так расстроился, что был удален со скамейки за две минуты до конца встречи за оскорбление судей.

Тампа-Бэй - Баффало - 4:2

1-й период

0:1 Баффало - Мэтт Моулсон - 9 (Земгус Гиргенсонс - 5, Тэйлор Федун - 6), 02:58

1:1 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 8 (Тайлер Джонсон - 13, Джонатан Друин - 15), 05:37, в большинстве

2-й период

2:1 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 9 (Никита Нестеров - 7, Владислав Наместников - 12), 05:18

3:1 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 17 (Виктор Хедман - 31, Ондржей Палат - 12), 12:58

3-й период

3:2 Баффало - Эвандер Кейн - 11 (Джек Айкел - 7, Джастин Фалк - 2), 10:30

4:2 Тампа-Бэй - Антон Стролман - 2 (Валтери Филппула - 20, Брайан Бойл - 4), 19:42, в большинстве, в пустые ворота

Бен Бишоп вернулся в ворота Тампы-Бэй впервые с 20 декабря, сделал 24 сэйва и прервал серию «Молний» из четырех поражений.

Нэшвилл - Бостон - 2:1

2-й период

1:0 Нэшвилл - Остин Ватсон - 4, 01:02

1:1 Бостон - Тори Круг - 3, 08:08, в большинстве

2:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 10 (Райан Эллис - 10, Маттиас Экхольм - 14), 17:36

С середины третьего периода Бостон играл без вратаря Туукки Раска, который получил повреждение после попадания шайбы в область шеи. Его заменил Зэйн Макинтайр, отразивший 14 из 16 бросков.

Миннесота - Монреаль - 7:1

1-й период

1:0 Миннесота - Кристиан Фолин - 1 (Эрик Стаал - 23, Йонас Бродин - 12), 02:34

2-й период

2:0 Миннесота - Эрик Стаал - 14 (Чарли Койл - 20, Мэтью Думба - 11), 06:35

3:0 Миннесота - Джордан Шрёдер - 3 (Джаред Спёрджин - 13, Райан Сутер - 18), 07:14

4:0 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 10 (Микко Койву - 17, Мэтью Думба - 12), 17:58

3-й период

5:0 Миннесота - Джейсон Зукер - 10 (Джаред Спёрджин - 14, Микаель Гранлунд - 22), 03:31, в большинстве

6:0 Миннесота - Райан Сутер - 6 (Мэтью Думба - 13, Эрик Стаал - 24), 06:06, в большинстве

7:0 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 11 (Джейсон Поминвиль - 12, Эрик Хаула - 6), 14:26

7:1 Монреаль - Томаш Плеканец - 6 (Марк Барберио - 3, Свен Андригетто - 4), 19:51, в большинстве

Вратарь гостей Кэри Прайс 7 шайб пропускал уже пять раз, а однажды пропустил восемь - 9 февраля 2011 года в матче с Бостоном.

Даллас - Детройт - 5:2

1-й период

1:0 Даллас - Лаури Корпикоски - 6 (Джейми Бенн - 10, Патрик Шарп - 5), 03:39

1:1 Детройт - Густав Нюквист - 5 (Томаш Ванек - 17, Хенрик Зеттерберг - 22), 14:09, в большинстве

1:2 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 8 (Густав Нюквист - 15, Антони Манта - 9), 15:42

2-й период

2:2 Даллас - Бретт Ричи - 9 (Радек Факса - 13), 03:31

3:2 Даллас - Джон Клингберг - 6 (Девин Шор - 10), 15:53

4:2 Даллас - Стивен Джонс - 4 (Джон Одуйя - 6, Джейсон Спецца - 19), 16:42

3-й период

5:2 Даллас - Патрик Ивз - 15, 18:54, в пустые ворота

Вратарь Далласа Антти Ниеми сделал 31 сэйв, из которых 16 - в третьем периоде. В состав «Звезд» вернулся капитан Джейми Бенн, сыгравший впервые с 31 декабря.

Колорадо - Анахайм - 1:4

1-й период

0:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 13, 03:52

1:1 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 11, 05:24

1:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 17 (Кевин Биекса - 3, Райан Гецлаф - 26), 06:15

2-й период

1:3 Анахайм - Райан Кеслер - 17 (Ши Теодор - 6, Эндрю Кольяно - 11), 06:03

3-й период

1:4 Анахайм - Кори Перри - 8 (Рикард Ракелл - 8, Кэм Фаулер - 14), 18:24, в пустые ворота

Анахайм одержал пятую победу в шести матчах. Во многом это произошло за счет отличной игры вратаря Джона Гибсона, который в своем 100-м матче в НХЛ отразил 33 броска.

Эдмонтон - Нью-Джерси - 3:2

1-й период

0:1 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 9 (Кайл Палмьери - 15, Майк Каммаллери - 12), 18:06

2-й период

1:1 Эдмонтон - Андрей Секера - 5 (Леон Драйзайтль - 21, Адам Ларссон - 6), 00:16

1:2 Нью-Джерси - Стивен Сантини - 1 (Тэйлор Холл - 17, Пьер Паренто - 7), 19:09

3-й период

2:2 Эдмонтон - Патрик Марун - 17 (Леон Драйзайтль - 22, Коннор Макдэйвид - 35), 12:36

Овертайм

3:2 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 16 (Коннор Макдэйвид - 36, Оскар Клефбом - 9), 01:50

Капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи и первым из игроков сезона достиг отметки в 50 очков. Вторую позицию в споре бомбардиров с 45 баллами делят Сидни Кросби, Евгений Малкин и Патрик Кейн.

Лос-Анджелес - Сент-Луис - 5:1

1-й период

1:0 Лос-Анджелес - Джэйк Маззин - 5 (Дрю Даути - 16, Ник Дауд - 12), 03:18, в большинстве

2:0 Лос-Анджелес - Тревор Льюис - 6 (Мариан Габорик - 4, Алек Мартинез - 18), 18:12

2-й период

3:0 Лос-Анджелес - Джэйк Маззин - 6 (Мариан Габорик - 5, Анже Копитар - 17), 04:43

4:0 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 12 (Дастин Браун - 12, Джефф Картер - 16), 05:34

4:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 10 (Александр Стин - 20, Джейден Шварц - 11), 07:29

5:1 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 13 (Джефф Картер - 17, Дастин Браун - 13), 19:48

Сент-Луис проиграл во второй раз подряд и в третий за последние четыре матча. Победу «Королям» принесли дубли Джейка Маззина и Таннера Пирсона.











Источник — Sport.ua

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