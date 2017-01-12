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УХЛ. Кременчук в гостях побеждает Кривбасс

В перенесенном матче 22-го тура в Кривом Роге выиграли приезжие хоккеисты

  • 12.01.2017 21:20
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УХЛ. Кременчук в гостях побеждает Кривбасс

Обе команды настраивались на эту игру очень решительно. Хозяева поля в случае победы могли приблизиться к соперникам в турнирной таблице и в дальнейшем побороться за второе место. А что касается «Кременчука», то у этого клуба сейчас задача не только оторваться подальше от преследователей, но и постараться догнать лидера чемпионата «Донбасс».

Первый период прошел в обоюдоострой борьбе, но безрезультативно. А вот в начале второго периода Владислав Гаврик с помощью Дмитрия Игнатенко и Дениса Исаенко сумел-таки открыть счет. Ближе ко второму перерыву новичок «Кривбасса» Руслан Максименко восстановил равновесие. Но буквально тут же Виталий Кирющенков снова вывел гостей вперед.

В стартовые минуты третьего периода команды обменялись забитыми голами. Сперва отличился все тот же Виталий Кирющенков, а затем красный свет за воротами соперников зажег игрок «Кривбасса» Алексей Ворона.

Решающей же, пожалуй, стала шайба, которую на 47-й минуте провел форвард «Кременчука» Андрей Башко. После этого стало ясно, что гости своего уже не упустят. Поэтому гол Юрия Петранговского лишь подтвердил это предположение - 5:2 победа подопечных Дмитрия Пидгурского.

И еще. В конце третьего периода на льду возникла довольно курьезная ситуация, когда судьи попросили покинуть площадку вратаря гостей Олега Петрова. Оказалось, что в протоколе он был записан … под другим номером. Удивляет, сколько же много времени потребовалось арбитрам, чтобы разобраться в этой ситуации.

«Кривбасс» - ХК «Кременчук» - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
«Кривбасс»: Вязовов (Бесхлебный); Катрич-Александров, Михеенок-Алексюк-Слюсарь, Белоусов-Декало, Савченко-Секирко-Попов, Афанасьев-Рябенко, Пидгурский-Куцевич-Коваленко, Горлушко-Рубан, Свищев-Максименко-Ворона
«Кременчук»: Петров (Петленко); Башко-Андрейкив, Коренчук-Кузьмик-Слыш, Игнатенко-Исаенко, Гаврик-Гниденко-Кирющенков, Варивода-Романенко, Петранговский-Гриценко-Коваленя, Мельников-Дегтярев, Луговой-Чернышенко-Чорный
Голы: 0:1 - Гаврик (Игнатенко, Исаенко), 21:18, 1:1 - Максименко (Александров, Ворона), 38:27, 1:2 - Кирющенков (Гниденко, Исаенко), 39:03, 1:3 - Кирющенков (Гниденко, Гаврик), 42:37, 2:3 - Ворона (Рябенко), 44:31, 2:4 - Башко (Слыш, Кузьмик), 46:36, 2:5 - Петранговский (Романенко, Мельников), 55:27

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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