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Сборная Украины в феврале сыграет против Польши, Италии и Словении

Все матчи пройдут в рамках турнира Euro Ice Hockey Challange в Польше

  • 12.01.2017 21:10
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fhu.com.ua
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У лютому відбудеться черговий етап підготовки національної збірної команди України до домашнього чемпіонату світу. 6 лютого команда розпочне короткий навчально-тренувальний збір, після чого вирушить до польського міста Катовіце.

Саме у цьому місті, яке славиться своїми хокейними традиціями, наша команда братиме участь у турнірі Euro Ice Hockey Challange. Суперниками підопічних Олександра Савицького будуть господарі турніру, а також представники елітного дивізіону – Словенія та Італія.

9 лютого наша команда відкриє турнір матчем проти італійців, 10 лютого поміряється силами із командою Польщі, а завершить свої виступи у Катовіце матчем проти Словенії.

Матчі відбудуться на малій арені палацу спорту «Сподек», де проводить свої домашні матчі місцевий клуб «ГКС Катовіце». Цікаво, що наставником команди є головний тренер польської збірної Яцек Плахта, а у складі команди виступає український хокеїст Євгеній Лиманський.

Источник — Федерация хоккея Украины

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