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НХЛ. 1001 очко Овечкина. Матчи среды

Статистика и видеообзоры поединков

  • 12.01.2017 08:13
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НХЛ. Вашингтон - Питтсбург
© НХЛ. Вашингтон - Питтсбург
В среду в Лиге были сыграны четыре встречи. 
 
Айлендерс - Флорида - 1:2 
1-й период
0:1 Флорида - Кит Яндл - 3 (Джаред Маккэнн - 3, Винсент Трочек - 13), 05:47 
1:1 Айлендерс - Ник Ледди - 6 (Кэйси Сизикас - 10, Кэл Клаттербак - 12), 10:47 
2-й период
1:2 Флорида - Джейсон Димерс - 8 (Джонатан Марчиссо - 14, Юсси Йокинен - 7), 01:09
 
Флорида одержала четвертую выездную победу подряд. Нью-йоркская команда проиграла третий раз кряду, каждый раз — со счетом 1:2.
 
 
Виннипег - Монреаль - 4:7 
1-й период
0:1 Монреаль - Филлип Дано - 8 (Александр Радулов - 22, Макс Пачиоретти - 16), 00:57 
0:2 Монреаль - Брайан Флинн - 5 (Свен Андригетто - 3, Натан Болью - 13), 04:19 
1:2 Виннипег - Марк Шайфли - 18 (Дрю Стаффорд - 6), 06:07 
2:2 Виннипег - Мэтью Перро - 4 (Блэйк Уилер - 22, Брайан Литтл - 9), 12:58 
2:3 Монреаль - Томаш Плеканец - 5 (Арттури Лехконен - 4), 14:01 
2-й период
2:4 Монреаль - Свен Андригетто - 1 (Брайан Флинн - 4, Торри Митчелл - 7), 00:53
2:5 Монреаль - Филлип Дано - 9, 04:31
3:5 Виннипег - Марк Шайфли - 19 (Николай Элерс - 24, Ник Петан - 9), 05:06, в большинстве
3-й период
3:6 Монреаль - Арттури Лехконен - 9 (Ши Вебер - 17, Пол Байрон - 13), 04:10
3:7 Монреаль - Арттури Лехконен - 10 (Натан Болью - 14, Ши Вебер - 18), 09:05, в большинстве
4:7 Виннипег - Брайан Литтл - 7 (Дрю Стаффорд - 7), 10:04
 
Центрфорвард хозяев Марк Шайфли, Третья звезда матча, в последних шести поединках набрал 7 очков (4+3). 
 
 
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 
1-й период
1:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 20 (Никлас Бэкстрем - 25, Ти Джей Оши - 8), 00:35 
2-й период
2:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 21 (Джон Карлсон - 18, Никлас Бэкстрем - 26), 08:06, в большинстве
3-й период
3:0 Вашингтон - Джастин Уильямс - 12 (Евгений Кузнецов - 23, Дмитрий Орлов - 17), 04:31
3:1 Питтсбург - Евгений Малкин - 17 (Джастин Шульц - 19, Фил Кессел - 27), 07:46, в большинстве
4:1 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 11 (Ти Джей Оши - 9, Джон Карлсон - 19), 13:11, в большинстве
4:2 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 10 (Сидни Кросби - 19, Фил Кессел - 28), 17:24, в большинстве
5:2 Вашингтон - Ларс Эллер - 4 (Никлас Бэкстрем - 27, Ти Джей Оши - 10), 19:42, в пустые ворота
 
Левый крайний столичной команды Александр Овечкин, Первая звезда встречи, набрал 1001 очко в регулярных чемпионатах (546+455). Он стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, кому покорился такой рубеж, и 37-м — который сделал это в одной команде. Для этого россиянину понадобилось 880 игр. 
 
 
Калгари - Сан-Хосе - 3:2 
1-й период
0:1 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 14 (Брент Бернс - 27, Джо Павелски - 24), 09:40, в большинстве 
1:1 Калгари - Михаэль Фролик - 11 (Дерик Энгелланд - 7, Мэттью Ткачак - 19), 11:22 
1:2 Сан-Хосе - Брент Бернс - 17 (Миккел Бёдкер - 7, Мелкер Карлссон - 6), 16:06 
2-й период
2:2 Калгари - Мэттью Ткачак - 8 (Микаэль Бэклунд - 16, Даги Хэмилтон - 18), 19:28, в большинстве
3-й период
2:2 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер не реализовал буллит 
3:2 Калгари - Даги Хэмилтон - 7 (Марк Джордано - 14, Микаэль Бэклунд - 17), 17:41
 
Калгари одержал 13 побед в последних 19-ти поединках. Первой звездой матча стал левый крайний хозяев Мэттью Ткачак, кроме гола отметившийся результативной передачей.





Источник — Sport.ua

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