Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

© ХК Вашингтон. Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е и 1001-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на четверг в домашней игре против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче и набрав 1000-е очко. На 29-й минуте встречи Овечкин оформил дубль и набрал 1001-е очко. На счету россиянина теперь 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх. Встреча закончилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.

31-летний Овечкин стал первым в истории «Вашингтона» и 84-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 матчах. На втором месте идет 44-летний чех Яромир Ягр (1893 очка в 1671 матче), на третьем - канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх). Из 84-х хоккеистов в истории Овечкин также стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, нежели отдать результативных передач.

Источник — ТАСС

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