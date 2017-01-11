УХЛ. Кривбасс постарается приблизиться к Кременчуку

Эта игра должна была состоятся еще осенью прошлого года, но была перенесена на начало нынешнего.



«Кривбасс» - ХК «Кременчук»

12 января. Кривой Рог. Ледовая арена. 18:45



В сезоне 2016-2017 гг. соперники уже встречались 5 раз. Первые три матча выиграли хоккеисты «Кривбасса» 2:1 (ов.), 4:1, 4:3 (бул.),, а в двух последних успеха добивался ХК «Кременчук» 1:2, 0:2. Как видим, все игры проходили в очень упорной борьбе и до самых последних минут невозможно было определить победителя. Скорее всего, не станет исключением и предстоящий поединок. Тем более, что обе команды сейчас в хорошем настроении после недавних побед.



Криворожский клуб, к примеру, накануне победил киевский «Дженералз» 4:2. По итоговому результату вроде бы не так убедительно, но, главное, что подопечные Александра Куликова набрали очередные три очка. К тому же, «Кривбасс» продолжает укрепляться. Причем интересно, что в основном все его последние приобретения связанные с харьковским «Витязем», откуда часть игроков уже переехала в Кривой Рог.



Так, следом за Владиславом Вязововом, Ильей Декало, Никитой Поповым и Александром Михеенком, к своей новой команде на днях присоединился еще один экс-харьковчанин Руслан Максименко. Все эти хоккеисты имеют уже определенный опыт выступления на высоком уровне и, конечно же, помогут «Кривбассу» в этом чемпионате. Кроме них пополнили ряды клуба на правах аренды также нападающие Алексей Ворона и Ярослав Свищев, ранее выступавшие за «Донбасс».



Что касается ХК «Кременчук», то в своем предыдущем матче с харьковским «Витязем» (18:1) он установил рекорд чемпионата по числу заброшенных шайб. Да и в декабре команда Дмитрия Пидгурского демонстрировала довольно высокую результативность, обыграв «Дженералз» 10:0 и 12:0, а также «Белый Барс» 13:0. Вот только хватит ли этакого голевого запала на матч с более сильной командой?



Кстати, у ХК «Кременчук» тоже есть уже январский новичок. Это 21-летний защитник Виталий Андрейкив. В нынешнем сезоне он выступал в российской ВХЛ за саратовский «Кристалл». Имеет в своем послужном списке выступления за юниорскую и молодежную сборные Украины.

Одним словом, предстоящий матч «Кривбасс» - ХК «Кременчук» должен получиться интересным и порадовать болельщиков хорошим хоккеем.



Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 13.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.