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ЛЧ. Фрелунда и Спарта одержали победы в первых матчах 1/2 финала

Состоялись первые матчи полуфиналов

  • 11.01.2017 15:20
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Накануне в хоккейной Лиге чемпионов были сыграны первые полуфинальные матчи. Действующий победитель турнира шведская «Фрелунда» дома разгромила швейцарский «Фрибур», а другой клуб из Швеции «Векше» неожиданно потерпел домашнее поражение от чешской «Спарты».

«Фрелунда» – «Фрибург» – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

«Векше» – «Спарта» – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Источник — ХК Донбасс

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