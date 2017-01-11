ЛЧ. Фрелунда и Спарта одержали победы в первых матчах 1/2 финала

Накануне в хоккейной Лиге чемпионов были сыграны первые полуфинальные матчи. Действующий победитель турнира шведская «Фрелунда» дома разгромила швейцарский «Фрибур», а другой клуб из Швеции «Векше» неожиданно потерпел домашнее поражение от чешской «Спарты».
«Фрелунда» – «Фрибург» – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
«Векше» – «Спарта» – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Источник — ХК Донбасс
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