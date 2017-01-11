Во вторник в Лиге были сыграны семь встреч.
Баффало - Филадельфия - 4:1
2-й период
1:0 Баффало - Сэм Рейнхарт - 9 (Расмус Ристолайнен - 24, Райан О'Райлли - 15), 05:15, в большинстве
2:0 Баффало - Вилльям Кэрриер - 2 (Тэйлор Федун - 5, Райан О'Райлли - 16), 08:39
3:0 Баффало - Эвандер Кейн - 10 (Сэм Рейнхарт - 17, Зак Богосян - 3), 19:51
3-й период
3:1 Филадельфия - Брэйден Щенн - 13 (Клод Жиру - 25, Иван Проворов - 16), 17:53, в большинстве
4:1 Баффало - Маркус Фолиньо - 8 (Сэм Рейнхарт - 18, Джейк МакКейб - 8), 19:56, в пустые ворота
Центрфорвард хозяев Сэм Рейнхарт, Вторая звезда матча, в последних 10 поединках набрал 12 очков (3+9). Филадельфия в последних 11-ти встречах потерпела 9 поражений.
Каролина - Коламбус - 5:3
1-й период
0:1 Коламбус - Кэм Аткинсон - 20 (Джек Джонсон - 10, Бун Дженнер - 6), 01:08
2-й период
1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 15 (Виктор Раск - 18, Дерек Райан - 9), 02:01
2:1 Каролина - Дерек Райан - 8 (Джефф Скиннер - 16, Виктор Раск - 19), 04:57
2:2 Коламбус - Джош Андерсон - 9, 08:01
3:2 Каролина - Брок Макгинн - 2 (Мэтт Теннисон - 3, Ноа Ханифин - 12), 13:58
3:3 Коламбус - Брэндон Саад - 15 (Александер Веннберг - 27), 19:05
3-й период
4:3 Каролина - Джордан Стаал - 8 (Элиас Линдхольм - 10), 03:50
5:3 Каролина - Виктор Раск - 12 (Джефф Скиннер - 17, Джастин Фолк - 10), 19:39, в пустые ворота
В воротах Коламбуса впервые в сезоне появился Антон Форсберг, заменивший заболевшего Сергея Бобровского, а на скамейке оказался Юнас Корписало, вызванный из АХЛ. Правый крайний гостей Кэм Аткинсон в 40 играх текущей регулярки набрал 40 очков (20+20).
Сент-Луис - Бостон - 3:5
1-й период
0:1 Бостон - Фрэнк Ватрано - 3 (Тори Круг - 23, Дэвид Пастрняк - 10), 08:19, в большинстве
0:2 Бостон - Брэндон Карло - 3 (Фрэнк Ватрано - 3, Давид Крейчи - 18), 15:20
0:3 Бостон - Брэд Маршанд - 14 (Дэвид Пастрняк - 11, Патрис Бержерон - 8), 17:52
2-й период
0:4 Бостон - Тори Круг - 2 (Райан Спунер - 14, Брэд Маршанд - 23), 01:31, в большинстве
1:4 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 1 (Давид Перрон - 11, Джейден Шварц - 10), 03:57, в большинстве
3-й период
2:4 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 8 (Давид Перрон - 12, Алекс Пьетранжело - 12), 10:14, в большинстве
2:5 Бостон - Брэд Маршанд - 15 (Дэвид Пастрняк - 12, Патрис Бержерон - 9), 18:43, в пустые ворота
3:5 Сент-Луис - Кайл Бродзяк - 6 (Скотти Апшолл - 4), 19:35
Правый крайний гостей Дэвид Бэкис, 727 матчей проведший за Сент-Луис, впервые сыграл против бывшей команды. Очков не набрал, зато заработал 17 минут штрафа. Бостон набирает очки в третьем выездном поединке подряд, выиграв два из них. Правый крайний «Блюзменов» Владимир Тарасенко провел 300-ю встречу в НХЛ.
Нэшвилл - Ванкувер - 2:1 (ОТ)
2-й период
1:0 Нэшвилл - Остин Ватсон - 3 (Майк Фишер - 14, Роман Йоси - 16), 00:35
3-й период
1:1 Ванкувер - Брэндон Саттер - 11 (Свен Бёртщи - 13, Александр Эдлер - 7), 19:11
Овертайм
2:1 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 6 (Роман Йоси - 17), 04:58, в меньшинстве
Нэшвилл выиграл первый овертайм в сезоне (при 4-х поражениях). Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Калле Ярнкрок, забивший победный гол.
Чикаго - Детройт - 4:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Чикаго - Брайан Кэмпбелл - 4 (Мариан Хосса - 9, Джонатан Тэйвз - 14), 10:04, в большинстве
2:0 Чикаго - Рихард Паник - 10 (Райан Хартмэн - 8, Данкан Кит - 29), 10:30
2-й период
2:1 Детройт - Андреас Атанасиу - 8 (Томаш Ванек - 16), 01:37
2:2 Детройт - Томаш Татар - 9 (Дилан Ларкин - 5), 09:09
3:2 Чикаго - Таннер Керо - 1 (Райан Хартмэн - 9, Рихард Паник - 8), 18:18
3:3 Детройт - Люк Гленденинг - 2 (Эндрью Миллер - 2, Франс Нильсен - 15), 19:41
Овертайм
4:3 Чикаго - Данкан Кит - 2 (Артемий Панарин - 25, Патрик Кейн - 33), 00:38, в большинстве
«Блэкхокс» победили 4-й раз кряду. В последних восьми очных играх в «Юнайтед Центре» (с декабря 2011-го) Чикаго отбирал очки у Детройта, одержав при этом 7 побед.
Эдмонтон - Сан-Хосе - 3:5
1-й период
0:1 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 4 (Майкл Хэйли - 4, Брент Бернс - 25), 01:39
1:1 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 3 (Бенуа Пульо - 3, Зак Кэссиан - 8), 15:53
1:2 Сан-Хосе - Брент Бернс - 16 (Марк-Эдуард Власик - 7, Джо Павелски - 23), 19:42
2-й период
1:3 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 5 (Мелкер Карлссон - 5, Брент Бернс - 26), 02:24
1:4 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 6 (Марк-Эдуард Власик - 8, Майкл Хэйли - 5), 08:55
3-й период
2:4 Эдмонтон - Мэттью Беннинг - 2 (Милан Лючич - 17), 00:22
3:4 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 7 (Райан Нюджент-Хопкинс - 12), 03:45
3:5 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 13, 05:06
Левый крайний гостей Миккел Бёдкер, Первая звезда поединка, оформил свой 4-й хет-трик в Лиге. За эту встречу он забил столько же, сколько за предыдущие 39 в нынешнем сезоне.
Анахайм - Даллас - 2:0
2-й период
1:0 Анахайм - Якоб Силфверберг - 12 (Кори Перри - 24, Сами Ватанен - 15), 14:33, в большинстве
3-й период
2:0 Анахайм - Эндрю Кольяно - 10 (Якоб Силфверберг - 16, Джош Мэнсон - 9), 14:42
Голкипер хозяев Джон Гибсон, Вторая звезда матча, отразил 34 броска в створ. Это его третий шатаут в сезоне и 8-й — в регулярных чемпионатах. В последних пяти играх у Анахайма 4 победы, у Далласа — 4 поражения.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.