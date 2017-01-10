Кременчуг дозаявил Андрейкива

© ХК Кременчуг

В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Кременчука». Клуб подписал контракт с 21-летним защитником Виталием Андрейкивым.



Дебютным сезоном на серьёзном уровне для игрока стал сезон 2013/2014, когда донецкая «Молодая Гвардия» выступала в МХЛ – тогда защитник провёл 27 игр, однако очков не набрал. Следующие два сезона Андрейкив провёл в польских «Полонии» и «Заглембе», где в 78 играх набрал 20 (2+18) очков. Также в предыдущем сезоне он сыграл 11 матчей, в том числе 5 в плей-офф, в составе «Кременчука», отметившись 3 (1+2) результативными баллами.



В нынешнем сезоне выступал в российской ВХЛ за саратовский «Кристалл», который снялся с чемпионата. В «Кристалле» Андрейкив провёл 21 игру (больше всех, среди защитников команды), в которых набрал 3 (0+3) очка, с общим показателем полезности -9.



Дважды выступал в юниорской сборной Украины, ещё трижды – в молодёжной сборной. В прошлом году дебютировал в национальной команде, приняв участие в матчах Олимпийской квалификации. Также в предыдущем сезоне стал обладателем золотой медали на Чемпионате мира в Дивизионе IB в составе сборной Украины.

Источник — УХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.