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УХЛ. Кременчук учинил настоящий разгром Витязя

Подопечные Дмитрия Пидгурского установили рекорд чемпионата по числу заброшенных шайб

  • 10.01.2017 21:50
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УХЛ. Кременчук учинил настоящий разгром Витязя

Несмотря на трудное положение, в котором сейчас оказался харьковский «Витязь», вряд ли кто предполагал, что матч завершится с таким разгромным счетом 18:1. Тем более, что у харьковчан наряду с молодыми хоккеистами еще продолжают выступать несколько опытных игроков.

Первую шайбу гости пропустили уже на первой минуте. Ее автором стал Владислав Гаврик. А дальше пошло-поехало. До перерыва тот же Гаврик, а также Дмитрий Чернышенко и Тимур Гриценко (дважды) зажигали красный свет за воротами гостей.

Но еще большие неприятности ожидали приезжую команду во втором периоде, когда в их воротах оказалось еще семь шайб. Их авторами стали Владимир Романенко, Игорь Коваленя, Юрий Петранговский, Сергей Кузьмик, Владимир Варивода, опять Сергей Кузьмик и Дмитрий Чорный.

Примечательно, что и в третьем периоде хоккеисты «Кременчука» не стали останавливаться на достигнутом и забили еще шесть голов. Отличились Сергей Кузьмик, Владислав Гаврик (кстати, оба эти игрока сделали по хет-трику в матче), Дмитрий Игнатенко, Юрий Петранговский, Владимир Варивода и Максим Слыш. И только при счете 0:17 гостям удалось забросить одну ответную шайбу. Она была записана на Дмитрия Колядинского.

«Кременчук» - «Витязь» - 18:1 (5:0, 7:0, 6:1)
«Кременчук»: Петленко (Петров). Башко – Андрейкив, Игнатенко – Исаенко, Варивода – Романенко, Мельников – Савицкий. Коренчук – Кузьмик – Слыш, Гаврик – Гниденко – Кирющенков, Петранговский – Гриценко – Коваленя, Луговой – Чернышенко - Чорный.
«Витязь»: Томашук (Харитонов). Попов – Сальников, Поддубный – Лисин, Гасимов – Качмар. Посевин – Ханин – Миколенко, Колядинский – Корж – Одноворченко, Олейник – Муртищев – Нестерук, Скребела.
Голы: 1:0 - Гаврик (Кирющенков), 00:50, 2:0 - Чернышенко (Луговой, Чорный), 03:08-бол, 3:0 - Гаврик (Кирющенков, Игнатенко), 04:13, 4:0 - Гриценко (Коваленя, Варивода), 12:43-бол, 5:0 - Гриценко (Петранговский, Коваленя), 16:32, 6:0 - Романенко, 22:47, 7:0 - Коваленя (Романенко, Гриценко), 26:26, 8:0 - Петранговский (Коваленя), 27:40, 9:0 - Кузьмик (Коренчук, Слыш), 28:27, 10:0 - Варивода (Петранговский, Коваленя), 36:13, 11:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 37:08, 12:0 - Чорный (Чернышенко), 37:24, 13:0 - Игнатенко, 40:40, 14:0 - Гаврик (Кирющенков, Исаенко), 46:14, 15:0 - Петранговский, 46:32, 16:0 - Варивода (Гриценко, Коваленя), 46:41, 17:0 - Кузьмик (Коренчук), 49:20, 17:1 - Колядинский (Одноворченко), 50:31, 18:1 - Слыш (Башко), 52:46-бол.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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