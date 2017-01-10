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УХЛ. Кривбасс с трудом переиграл Дженералз

Решающие две шайбы криворожские хоккеисты забросили в последней десятиминутке

  • 10.01.2017 21:22
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УХЛ. Кривбасс с трудом переиграл Дженералз

Фаворитом этого противостояния, конечно же, являлся «Кривбасс». Но как это нередко бывает в большом спорте, прогнозы не всегда сбываются. Во всяком случае легкой победы у хозяев поля не получилось.

Уже на 13-й (!) секунде матча гости повели в счете. Это защитник Андрей Татаренко удачно подключился к атаке и заставил капитулировать вратаря «Кривбасса» Владислава Вязовова.

Почти целый период криворожцам пришлось быть в роли догонящих, пока на 15-й минуте Иван Савченко не восстановил равновесие. А перед самым перерывом Константин Рябенко вывел уже хозяев площадки вперед.

Во втором периоде зрители голов не увидели, а в середине третьего периода Алексей Янишевский забил в большинстве и сравнял счет.

Неизвестно чем бы завершилась эта игра, если бы через пять минут теперь уже игрок «Кривбасса» Валентин Алексюк не реализовал «лишнего». Подвел же итог встречи на 57-й минуте Евгений Секирко с передачи Никиты Попова.

4:2 - трудная победа «Кривбасса», который прочно удерживает за собой третье место в турнирной таблице.

«Кривбасс» - «Дженералз» - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
«Кривбасс»: Вязовов (Бесхлебный); Декало, Афанасьев, Белоусов, Александров, Рябенко, Горлушко, Катрич; Коваленко, Максименко, Савченко, Секирко, Ворона, Попов, Пидгурский, Алексюк, Михеенок, Куцевич, Рубан, Свищев, Слюсар.
Дженералз: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Сирченко; Еловиков, Овчинников, Янишевский, Полищук, Костюк, И. Дворник, А. Дворник, Н. Дворник, Коржилецкий.
Голы: 0:1 - Татаренко (Скрипец, Янишевский), 00:13, 1:1 - Савченко (Попов), 14:27, 2:1 - Рябенко (Слюсарь, Алексюк), 18:46, 2:2 - Янишевский (Овчинников, Костюк), 48:28-бол, 3:2 - Алексюк (Михеенок), 53:43-бол, 4:2 - Секирко (Попов), 56:28

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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